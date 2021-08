Ausgewählter Artikel:

» (19.08.2021) Tagesspiegel gegen WM in Katar: Es ist an der Zeit, Flagge zu zeigen!

In Katar ist die Sharia längst Teil des Rechts. Wer nun ihre Einführung in Afghanistan anprangert, muss auch eine WM in Katar verhindern. Ein Kommentar.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. August 2021

» SWR3: Vererbt, anerzogen, angeboren – Wie entsteht Sexualität?

Warum lieben wir zum Beispiel Männer, Frauen, oder beide? Haben wir selbst einen Einfluss darauf? Wir machen den Faktencheck!

» tagesschau über LGBT in Polen: Die Ausreise als letzter Ausweg

Immer schärfer wird die Rhetorik der polnischen Regierung gegen sexuelle Minderheiten, vor allem im konservativen Süden und Osten hat das Konsequenzen. Die Lage ist so repressiv, dass Betroffene Polen verlassen.

» Tagesspiegel gegen WM in Katar: Es ist an der Zeit, Flagge zu zeigen!

In Katar ist die Sharia längst Teil des Rechts. Wer nun ihre Einführung in Afghanistan anprangert, muss auch eine WM in Katar verhindern. Ein Kommentar.

» netzpolitik.org über Tinder: Nur noch verifizierte Liebe, bitte!

Nutzer:innen der Dating-App sollen die eigene Identität bald durch offizielle Ausweisdokumente verifizieren lassen können. Damit möchte Tinder für mehr Sicherheit sorgen – doch die Maßnahme schützt nicht jede:n.

» Kronen Zeitung: Erster Regenbogen-Zebrastreifen in Klagenfurt

Es ist so weit! Heute wurden die Farben für den ersten Regenbogen-Zebrastreifen auf dem Heuplatz vor den City Arkaden in Klagenfurt aufgetragen.

» 20 Minuten: Basel-Stadt will Gesetz zu Gleichstellung auf LGBTI erweitern

Er ist der erste Deutschschweizer Kanton, der seinen Gleichstellungsauftrag nun erweitert. Bisher hat sich der Auftrag explizit auf "Frauen" und "Männer" bezogen. Zwei Personen aus der LGBTIQ-Community haben mit 20 Minuten gesprochen.

» Westfälische Nachrichten: Lewe entsetzt über Zerstörung von Regenbogenfahnen

Mit einer Regenbogenflagge am Stadtweinhaus setzt die Stadt Münster nach eigenen Angaben ein Zeichen für Toleranz. Auch deshalb es Oberbürgermeister Markus Lewe entsetzt, was auch in Münster teils mit Regenbogenflaggen gemacht wird.

18. August 2021

» VICE: Landwirt und schwul – Das einsame Leben in einer erzkonservativen Branche

"Ich habe einen Nachbarn, der mich seit Monaten ausspioniert. Als wolle er kontrollieren, ob auch ein Schwuler diese Arbeit machen kann."

» Börsenblatt: LGBTQ-Kinderbuch in Russland ab 18 veröffentlicht

Ein Bilderbuch, welches das Leben von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern zeigt, musste in Russland ab 18 gekennzeichnet werden. Es ist jenes Bilderbuch, das eine ungarische Buchhandlung im Juli ein Bußgeld von 250.000 Forint kostete.

» RTL: Transgender-Geschlechtsangleichung – Alicias Weg vom Mann zur Frau

Farbe bekennen – ein wichtiger Schritt auf Alicias Weg

» RTL: Transgender-Papa will Geschlecht seines Babys nicht verraten

Sav Butler ist Transgender und überlässt die Entscheidung, welches Geschlecht seine Kinder haben, ihnen selbst.

» watson: So denkt diese lesbische Pfarrerin über die "Ehe für alle"

Am 26. September stimmen wir über die "Ehe für alle" ab. Parlament und Bundesrat sind dafür. Doch viele Gegner und Gegnerinnen argumentieren

» MiGAZIN: "Wir wollten keinen weißen deutschen Mann, der uns die Situation in Nahost erklärt"

Auf dem Berliner "Middle East Union Festival" diskutierten von Donnerstag bis Sonntag über 40 Künstlerinnen, Wissenschaftler, Autorinnen und Aktivisten Möglichkeiten des friedlichen, kooperativen und progressiven Zusammenlebens im Nahen Osten. Ein Gespräch mit der Festival-Kuratorin Hila Amit über politische Utopien, die arabisch-jüdische Kulturhauptstadt Berlin und was wir von Queers für einen Frieden in Nahost lernen können.

» katholisch.de zum Fall Oko: Kritik an "Diffamierungskampagne" gegen Priester Rothe

Seitdem der Münchner Priester Wolfgang F. Rothe den Polen Dariusz Oko wegen homofeindlicher Äußerungen angezeigt hat, bekommt er Drohungen. Das Demokratie-Zentrum der Kirche in Bayern stärkt Rothe den Rücken und beklagt eine "Diffamierungskampagne".

» Passauer Neue Presse: Niederbayern bekommt eine "queere" Beratungsstelle

Pro familia Niederbayern und der Verein "Queer in Niederbayern" haben sich zusammengetan, um die Lebenssituation von queeren Menschen (Lesben, Schwule, A- und Bisexuelle, trans-, a- und intergeschlechtliche Menschen) durch den Aufbau der Beratungsstruktur im ländlichen Raum, zu verbessern.

17. August 2021

» Main-Post aus Würzburg: Unbekannte beschmieren Regenbogen-Markierungen in der Innenstadt

Unbekannte haben die beiden Regenbogen-Markierungen in der Würzburger Innenstadt übermalt. Die Taten reihen sich in eine Kette ähnlicher Vorfälle in Würzburg ein.

» Welt interviewt Kim Tränka: "Man hat das Verlangen zu küssen und geküsst zu werden"

Er hält sich selbst für "Typ Nonne". Doch in der Datingshow "Prince Charming" kommt Kim Tränka aus sich heraus. Wovor hatte er Angst? Was wollte er vermeiden? Fragen an den dritten schwulen Fernseh-Bachelor.

» RND interviewt Kim Tränka: "Es gibt Szenen, bei denen ich sagen muss: Entschuldigung, Mama!"

Die prämierte Gaydatingshow "Prince Charming" geht in die dritte Runde: Warum er bei den ersten beiden Staffeln skeptisch vor dem Fernseher saß, wie ihn seine Mutter outete und warum Regenbogenflaggen alleine nicht für mehr Akzeptanz sorgen, sagt der neue Prince Charming Kim Tränka im Interview.

» Stuttgarter Zeitung über Stuttgarter CSD beim Bukarest Pride: Unterm Regenbogen vereint beim Marsch in die Normalität

Sie stammt aus Rumänien, wo sich viele Schwule, Lesben und Transgender lieber verstecken als outen: Clublegende Laura Halding-Hoppenheit reiste mit dem Stuttgarter CSD-Sprecher Detlef Raasch zum Bukarest Pride. Die beiden berichten, was sie erlebten.

» Aargauer Zeitung: Nach Facebook-Sperre – "Ehe-für-alle"-Gegner prüfen rechtliche Schritte gegen den Social-Media-Giganten

Facebook wertet einige Darstellungen des Komitees gegen die "Ehe für alle" als Hassrede. Während konnten die Gegner ihre Facebookseite nicht bewirtschaften. Jetzt werfen sie dem Medienriesen Zensur, Willkür und Sabotierung der demokratischen Auseinandersetzung vor.