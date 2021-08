Ausgewählter Artikel:

» (21.08.2021) Süddeutsche.de über Anti-LGBT-Politik in Polen: Unheimliche Beschwörungen

Polnische Regionen und Gemeinden bleiben dabei, sexuelle Orientierungen zu diskriminieren – trotz Strafandrohungen der EU.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. August 2021

» Süddeutsche.de über polnische Regierung: Hetze aus Kalkül

» Süddeutsche.de über Queer Fight Club: "Man hat Angst, was die anderen sagen werden"

Beim Queer Fight Club der Grünen Jugend Dachau fordern die Teilnehmer mehr rechtlichen Schutz für Homo- und Transsexuelle vor Hass und Gewalt

» webmoritz: Pride-Monat in Greifswald – Was bleibt?

Die Regenbogenflagge flatterte im Wind. Nicht nur vor dem Greifswalder Bahnhof, sondern überall auf der Welt, denn Juni ist der Pride-Monat. Was hatte es damit auf sich? Wie ernst nimmt Greifswald den Kampf für die Rechte der LGBTQ+-Community? Wir haben nachgefragt.

» Aargauer Zeitung: Aufwind für die "Ehe für alle" in der SVP – jetzt hoffen die Befürworter auf einen Erfolg an der Delegiertenversammlung

Fast die Hälfte der SVP-Anhänger sind für die "Ehe für alle". Jetzt wollen die parteiinternen Befürworter die Delegierten von einer Nein-Parole abbringen.

» SRF spricht mit Justizministerin über Ehe für alle: "Auch zwei Frauen können dem Kind das geben, was es braucht"

Bundesrätin Keller-Sutter über die Haltung der katholischen Kirche und über die Samenspende für lesbische Paare.

20. August 2021

» rbb24 über die Respect Gaymes: Sportlicher Wettkampf mit dem Charakter eines Stadtfests

Es soll um Begegnungen zwischen homosexuellen und heterosexuellen Menschen gehen bei den "Respect Gaymes", die am Samstag in Berlin stattfinden. Die Organisatoren erleben ausgerechnet in der Corona-Zeit eine Neubelebung des Events.

» L'essentiel: Fans löchern Tiktok-Star Lena zu ihrer Sexualität

Unter ihren Videos häufen sich die Kommentare zu ihrer sexuellen Orientierung. Weibliche Fans flirten mit dem "Lisa and Lena"-Star (19). Andere versuchen, den Wirbel zu stoppen.

» Tagesspiegel: Der Queer-Check der Wahlprogramme für das Abgeordnetenhaus

In Berlin wird bald wieder gewählt. Wir haben uns die Programme der Parteien angeschaut und den Queer-Check gemacht.

» SRF über neue Umfrage: "Überfällig!" – Klare Mehrheit für die "Ehe für alle"

Breite Zustimmung in der Bevölkerung: Die Chancen stehen gut, dass der Spätzünder Schweiz die "Ehe für alle" einführt.

» jetzt: Lesben, macht ihr euch weniger Gedanken um eure Intimbehaarung?

Viele Hetero-Frauen rasieren sich, weil sie denken, dass das Männern gefällt. Wie ist das, wenn man nur Sex mit Frauen hat?

» amerika21: LGBTIQ-Personen in Honduras besonders gefährdet

Wenig Strafverfolgung bei Hassverbrechen, Straflosigkeit liegt bei 90 Prozent. LGBTI*-Organisationen aktiv für den Schutz und die Rechte der Gemeinschaft Tegucigalpa. Honduras ist eins der gefährlichsten Länder für Mitglieder der LGBTI*-Gemeinschaft. Seit August 2009 wurden 389 Morde an LGBTI* registriert.

» stern TV: Muslim, schwul, Dragqueen – Was erlebt Jakob (24) im Netz, auf der Straße und familiär?

Jakob ist gläubiger Muslim, homosexuell – und in seiner Freizeit gerne als Dragqueen unterwegs. Doch mit seiner Offenheit polarisiert er, sowohl auf der Straße als auch in sozialen Netzwerken. Immer wieder wird er beleidigt und bedroht. Was der 24-Jährige im Alltag erlebt und wie er damit umgeht.

» nd über queere Museumsgeschichte: Auf den zweiten Blick

Wer hat Angst vor einer "Rosa Brigade"? Neue Outreach-Konzepte am Bode-Museum Berlin

» Deutschlandfunk Kultur: Wann ist ein Mann ein Mann?

Echte Männer haben Tattoos, tragen Lederklamotten und laufen einen Marathon in unter vier Stunden. Soviel sollte klar sein.

» taz: Dildos shoppen ohne Scham

Die Voegelei ist der erste alternative Sexladen Leipzigs. Hier werden neben Sextoys auch Kommunikationsworkshops angeboten.

19. August 2021

» Luzerner Zeitung: LGBTIQ-Gemeinde zieht in Zentralschweizer Dörfer

Eine grosse Pride Zentralschweiz in Luzern wird es erst im September 2022 geben. Die Pride Zentralschweiz nutzt diesen Spätsommer, um in kleineren Dörfern und Städtchen die LGBTIQ-Community zu feiern.

» Stuttgarter Nachrichten über queere Soli-Aktion: Afghanistan steht im Fokus einer sportlichen Hilfe

In Afghanistan drohen Taliban damit, Schwule zu steinigen. Das Land, in dem der Westen gescheitert ist, steht beim 15. Stuttgarter Lebenslauf im Fokus. Mitte September wird Geld gesammelt für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung fliehen müssen.

» SWR3: Vererbt, anerzogen, angeboren – Wie entsteht Sexualität?

Warum lieben wir zum Beispiel Männer, Frauen, oder beide? Haben wir selbst einen Einfluss darauf? Wir machen den Faktencheck!

» tagesschau über LGBT in Polen: Die Ausreise als letzter Ausweg

Immer schärfer wird die Rhetorik der polnischen Regierung gegen sexuelle Minderheiten, vor allem im konservativen Süden und Osten hat das Konsequenzen. Die Lage ist so repressiv, dass Betroffene Polen verlassen.