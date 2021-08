Ausgewählter Artikel:

» (23.08.2021) Kurier: Ciao, Cis-Sack!

Chaos de luxe: Die Sittenwacht hat sich auf den alten, weißen Mann als zu entsorgendes Exemplar eingeschossen. Finden wir das tatsächlich ok?

23. August 2021

» NZZ über Doppelmoral im Macho-Business: Die Hemmung, sich im Profisport zu outen, ist auch 2021 noch zu gross

In den USA outen sich im Sommer ein American-Football-Profi und ein Eishockey-Talent als schwul. Doch in weiten Teilen des professionellen Mannschaftssports ist Homosexualität weiter ein Tabuthema. Es wird Zeit, dass sich der Sport den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht länger entzieht.

» Zurich Pride Podcast: "Ich bin eine männliche Hure"

Daniel verkauft seinen Körper für 1200 Franken pro Nacht.

» katholisch.de: Die Kirche und der Sex

Wie umgehen mit Sex außerhalb der Ehe, wie mit homosexuellen Paaren? Über die kirchliche Sexualmoral wird in Deutschland heftig gestritten, auch beim Synodalen Weg. Mit der Lebenswirklichkeit der Menschen hat das oft nicht mehr viel gemein.

» Business Insider: "Wenn wir erwischt werden, werden uns die Taliban töten" – Schwule Afghanen über ihre Angst, jederzeit von der Taliban hingerichtet zu werden

Mehrere schwule Afghanen sprechen mit Insider und schildern, wie sie nach dem Sieg der Taliban um ihr Leben fürchten müssen.

» Berliner Zeitung: "Veganer:innen" – ARD gendert Braunbären

Können Bären non-binär sein? Beim öffentlich-rechtlichen Format Funk geht man offenbar davon aus.

» FR über Schülerin, die sich für queere Jugendliche einsetzt: "Diversität ist etwas Schönes"

Die sechzehnjährige Anna-Sophia Thurn aus Niedernhausen macht im Kreisschülerrat auf die Diskriminierung queerer Jugendlicher aufmerksam.

» nd über queeren Berliner Abgeordnetenhaus-Kandidaten: Ed Greve: Die Idee von Macht auflösen

Politik von und für Menschen, die diskriminiert werden – das ist Ziel des Aktivisten und Abgeordnetenhauskandidaten Edwin Florina Greve. Er tritt für "Die Urbane. Eine Hip-Hop Partei" an. S.a.: Im Rolli durchs queere Berlin (21.08.2021)

» Nau: "Ehe für alle" bringt der Wirtschaft Millionen ein

Die "Ehe für alle" kommt am 26. September vors Volk. Ein Ja würde nicht nur gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen, so Befürworter.

» 20 Minuten über homofeindliche Gewalt: "Wenn man nichts dagegen macht, wird es immer schlimmer"

Von zwei Jugendlichen wurde ein homosexueller Brasilianer im Bahnhof Luzern attackiert. Mit einer Anzeige möchte er auf Diskriminierung aufmerksam machen.

» Frankfurter Rundschau: Dragqueen erhebt schwere Vorwürfe gegen Hotelbar

Dragqueen Amanda Dior fühlt sich diskriminiert. Sie sei mehrfach an der bekannten Bar des Luxushotels Roomers abgewiesen worden, weil sie eine Dragqueen sei. Ein Vorfall habe sie besonders gekränkt. Der Geschäftsführer des Roomers Alex Urseanu sagt die Vorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen.

22. August 2021

» Blick-Kommentar: Es ist genug Ehe da für alle

Laut SRG-Umfrage sprechen sich 69 Prozent für die Ehe für alle aus. Die Kirche ist dagegen. Das kann sie sein, nur sollte sie vielleicht Folgendes im Hinterkopf behalten: Wer nicht mit der Zeit geht, geht bekanntlich mit der Zeit.

» Jungle World über "Princess Charming": Eine Prinzessin, die gerne leckt

In der Datingshow "Princess Charming" wurden zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lesbische Frauen miteinander verkuppelt. Außer um die Liebe drehte sich in der kürzlich zu Ende gegangenen ersten Staffel sehr vieles um Freundschaft.

» Luzerner Zeitung über "Pride goes Country" in Stans: Organisator zieht positive Bilanz

Rund 90 bis 100 Personen interessierten sich am Samstag für den Auftritt des Vereins Pride Zentralschweiz auf dem Dorfplatz in Stans.

» St.Galler Tagblatt: Hüte, Kleider und Fahnen in Regenbogenfarben – 200 Personen setzen sich in Nesslau für die 2Ehe für alle" ein

Zum ersten Mal überhaupt fand in Nesslau eine grössere Demonstration statt

» NZZ am Sonntag: LGBTQI-Menschen fühlen sich im Job diskriminiert

Firmen werben für ein Ja zur "Ehe für alle". Aber längst nicht alle LGBTQI-Menschen fühlen sich wohl an ihrem Arbeitsplatz.

» Die Freiheitsliebe: Zwischen Identitätspolitik & Klassenkampf – Queere Lebensrealitäten im Kapitalismus

Innerhalb der gesellschaftlichen Linken wird oft trennscharf zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik unterschieden. Meike Völker fragt sich, ob in diesen Konflikt queere Lebensrealitäten überhaupt noch reinpassen.

21. August 2021

» B.Z. Berlin: Polizisten organisieren "Gemeinsambunt" gegen Hasskriminalität

Schlagzeug statt Schlagstock, glitzernde Diskokugel statt Blaulicht.

» tagesschau: Das evangelikale Netzwerk der AfD

Ein Bundestagsabgeordneter der AfD baut ein weltweites Netzwerk aus fundamentalistischen Christen auf. Sie bekämpfen nach Recherchen von Kontraste und der "taz" vor allem Homosexuelle und wollen die Gesetzgebung beeinflussen.

» Süddeutsche.de über polnische Regierung: Hetze aus Kalkül

Hetze aus Kalkül: Die Diskriminierung sexueller Minderheiten durch Polens Regierungspartei geht weiter und ist eine Kampfansage an die EU