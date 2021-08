Ausgewählter Artikel:

» (24.08.2021) Marler Zeitung interviewt L Devine: "Meine Priorität ist jetzt, mich um mich selbst zu kümmern"

L Devine möchte Pop-Musik machen, die über Liebes- und Trennungssongs hinausgeht und mit der sich alle angesprochen fühlen. Sie selbst konnte sich nämlich nie mit Popstars identifizieren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. August 2021

» wissenschaft.de: Evolutionsvorteil durch gleichgeschlechtliche Sexualität?

Wie konnte gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in der Evolution bestehen bleiben, obwohl homosexuelle Individuen weniger Kinder haben? Eine große Genom-Assoziationsstudie liefert nun eine mögliche Erklärung: Demnach könnten die gleichen Genvarianten, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten begünstigen, bei heterosexuellen Individuen dazu führen, dass sie mehr Sexualpartner haben – und somit einen größeren Fortpflanzungserfolg.

» Kölner Stadt-Anzeiger spricht mit CSD-Organisatoren: "Früher habe ich mich auf der Schaafenstraße sicherer gefühlt"

Die Veranstalter der Cologne Pride blicken mit Sorge auf homophobe Vorfälle in Köln.

» Brigitte interviewt Wikiriot: "Mein inneres Coming out, die Selbstannahme meiner Homosexualität, war für mich der schwierigste Part"

Wikiriot war Teilnehmerin bei "Princess Charming", ist Feministin, Influencerin und vor allem: sie selbst. Was hat sie uns zu sagen?

» katholisch.de interviewt Pfarrer Mönkebüscher: Segnung Homosexueller "um des Glaubens willen" nötig

Kürzlich kritisierte Gesundheitsminister Spahn das Segnungsverbot für homosexuelle Paare – katholisch bleiben wolle er aber trotzdem. Im katholisch.de-Interview erklärt der Mitinitiator der Segensaktion #liebegewinnt, Pfarrer Bernd Mönkebüscher, warum solche öffentlichen Statements wichtig sind.

» katholisch.de: Jugendverbände fordern Änderungen in katholischer Sexuallehre

"Die Verletzung von Menschenrechten durch die katholische Kirche insbesondere mit Blick auf homosexuelle sowie trans*-, inter- und queere Menschen ist nicht länger hinnehmbar und widerspricht dem Evangelium", heißt es.

» svz.de aus Neubrandenburg: Diebstahl einer Regenbogenfahne vor einem Gebäude der AWO

Am 23.08.2021 gegen 10 Uhr informierte ein Mitarbeiter der AWO in Neubrandenburg die örtliche Polizeidienststelle über den Diebstahl einer, vor dem Gebäude der Tagespflege in der Neustrelitzer Straße, nahe der Schwimmhalle, gehissten Fahne. – Quelle: https://www.svz.de/33383797 ©2021

» yahoo über Crowdfunding-Aktion: Kellner erhält nach Vorfall mit homophoben Gästen riesiges Trinkgeld

Ein Kellner aus Wisconsin, hatte statt einem Trinkgeld nur eine böse Nachricht auf der Rechnung erhalten. Darauf stand: "Der Service war gut, aber wir geben sündigen Homosexuellen kein Trinkgeld". Als Reaktion darauf erhielt er Güte und Geld in Hülle und Fülle.

23. August 2021

» NZZ über Doppelmoral im Macho-Business: Die Hemmung, sich im Profisport zu outen, ist auch 2021 noch zu gross

In den USA outen sich im Sommer ein American-Football-Profi und ein Eishockey-Talent als schwul. Doch in weiten Teilen des professionellen Mannschaftssports ist Homosexualität weiter ein Tabuthema. Es wird Zeit, dass sich der Sport den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht länger entzieht.

» Zurich Pride Podcast: "Ich bin eine männliche Hure"

Daniel verkauft seinen Körper für 1200 Franken pro Nacht.

» katholisch.de: Die Kirche und der Sex

Wie umgehen mit Sex außerhalb der Ehe, wie mit homosexuellen Paaren? Über die kirchliche Sexualmoral wird in Deutschland heftig gestritten, auch beim Synodalen Weg. Mit der Lebenswirklichkeit der Menschen hat das oft nicht mehr viel gemein.

» Business Insider: "Wenn wir erwischt werden, werden uns die Taliban töten" – Schwule Afghanen über ihre Angst, jederzeit von der Taliban hingerichtet zu werden

Mehrere schwule Afghanen sprechen mit Insider und schildern, wie sie nach dem Sieg der Taliban um ihr Leben fürchten müssen.

» Berliner Zeitung: "Veganer:innen" – ARD gendert Braunbären

Können Bären non-binär sein? Beim öffentlich-rechtlichen Format Funk geht man offenbar davon aus.

» Kurier: Ciao, Cis-Sack!

Chaos de luxe: Die Sittenwacht hat sich auf den alten, weißen Mann als zu entsorgendes Exemplar eingeschossen. Finden wir das tatsächlich ok?

» FR über Schülerin, die sich für queere Jugendliche einsetzt: "Diversität ist etwas Schönes"

Die sechzehnjährige Anna-Sophia Thurn aus Niedernhausen macht im Kreisschülerrat auf die Diskriminierung queerer Jugendlicher aufmerksam.

» nd über queeren Berliner Abgeordnetenhaus-Kandidaten: Ed Greve: Die Idee von Macht auflösen

Politik von und für Menschen, die diskriminiert werden – das ist Ziel des Aktivisten und Abgeordnetenhauskandidaten Edwin Florina Greve. Er tritt für "Die Urbane. Eine Hip-Hop Partei" an. S.a.: Im Rolli durchs queere Berlin (21.08.2021)

» Nau: "Ehe für alle" bringt der Wirtschaft Millionen ein

Die "Ehe für alle" kommt am 26. September vors Volk. Ein Ja würde nicht nur gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen, so Befürworter.

» 20 Minuten über homofeindliche Gewalt: "Wenn man nichts dagegen macht, wird es immer schlimmer"

Von zwei Jugendlichen wurde ein homosexueller Brasilianer im Bahnhof Luzern attackiert. Mit einer Anzeige möchte er auf Diskriminierung aufmerksam machen.

» Frankfurter Rundschau: Dragqueen erhebt schwere Vorwürfe gegen Hotelbar

Dragqueen Amanda Dior fühlt sich diskriminiert. Sie sei mehrfach an der bekannten Bar des Luxushotels Roomers abgewiesen worden, weil sie eine Dragqueen sei. Ein Vorfall habe sie besonders gekränkt. Der Geschäftsführer des Roomers Alex Urseanu sagt die Vorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen.

22. August 2021

» Blick-Kommentar: Es ist genug Ehe da für alle

Laut SRG-Umfrage sprechen sich 69 Prozent für die Ehe für alle aus. Die Kirche ist dagegen. Das kann sie sein, nur sollte sie vielleicht Folgendes im Hinterkopf behalten: Wer nicht mit der Zeit geht, geht bekanntlich mit der Zeit.