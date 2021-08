Ausgewählter Artikel:

» (25.08.2021) Blick: SVPler vergleicht Homosexuelle mit Islamisten

Der Abstimmungskampf zur "Ehe für alle" wird schärfer. SVP-Nationalrat Yves Nidegger vergleicht die LGBT-Szene gar mit radikalen Islamisten wie dem IS oder den Taliban. Befürworter sind schockiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. August 2021

» evangelisch.de über die Richtlinien von Amazon Studios: Wenn Inklusion Exklusion bedeutet

Die Amazon Studios behaupten, die Inklusion von Schauspieler:innen zu fördern. Doch die neuen Inklusionrichtlinien bewirken das Gegenteil.

» watson: "Ich nehme seit zwei Jahren Testosteron" – So ist es als trans Mann im Sport

Siel fährt seit 11 Jahren Kunstrad. Wie die Transformation Siels sportliche Leistung beeinflusst hat, und wie er im Team aufgenommen wurde, erfährst du im Video.

» SRF: Eine lesbische Pfarrerin über "Kirche und Homosexualität"

Die junge, reformierte und lesbische Pfarrerin Priscilla Schwendimann hat in Zürich eine Pfarrstelle geschaffen speziell für Menschen aus der LGBTQ+-Community. G&G-Redaktorin Léa Spirig hat Priscilla Schwendimann für ihre Talk-Serie "Lealität" in der St. Peter-Kirche in Zürich getroffen und mit ihr über die Haltung der Kirche zur Homosexualität gesprochen.

» Nordstadtblogger: Für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz – Vierter TRANS* CSD ging mit Oldtimerbus on tour durch Dortmund

Am Samstag rollte ein wunderschöner Oldtimerbus durch die Stadt und machte Halt an vier belebten Stationen in Dortmund. Der über 60 Jahre alte Bus, vielen bekannt aus der WDR-Sendung LAND & lecker, erregte Aufmerksamkeit.

» nd über Nathanael Liminski: Laschets ordnende Hand

Der "erzkatholische Laschet-Vertraute" Nathanael Liminski leitet seit 2017 die nordrhein-westfälische Staatskanzlei. Heute fällt er weniger durch religiöse Thesen als durch politische Professionalität auf. Das macht ihn gefährlich.

» detektor.fm: Wozu knüpft die AfD Kontakte zu Evangelikalen weltweit?

In Brasilien gibt es den Schulterschluss der Evangelikalen mit der politischen Rechten. Auch die AfD streckt ihre Fühler nach Christen aus.

» derStandard.de: Hereinspaziert – Der queere Circus Sodomelli in Wien

Der Circus Sodomelli, eine lustvolle Parallelwelt im Zelt, zeigt zweimal in Wien "perverse Attraktionen" mit aktivistischer Schlagseite

» Refinery29: Bin ich "queer genug", um mich bisexuell zu nennen?

Als ich damit anfing, an meiner Heterosexualität zu zweifeln, fühlte sich das an, als hätte ein Antikörper mein Hirn infiltriert. Nach 21 Jahren, in denen ich mich in meiner Identität pudelwohl gefühlt hatte, tauchte hier jetzt plötzlich eine Bedrohung für diese friedliche Ordnung auf. Wann immer mir diese Gedanken durch den Kopf spukten, stieß mein Gehirn sie ganz automatisch von sich.

24. August 2021

» Tagesspiegel: Die Klimakrise ist auch ein queeres Thema

Queer sollten sich der Klimabewegung anschließen, findet Stephanie Kuhnen. Denn LSBTIQ*-Rechte sind auch immer Teil eines größeren Kampfes.

» FAZ über Rapper Lil Nas X: Zurück ins Cowboy-Jahr

Der Rapper Lil Nas X hat Hiphop und Country vereint, wurde berühmt und stieß alle vor den Kopf. Jetzt soll sein erstes Album erscheinen.

» wissenschaft.de: Evolutionsvorteil durch gleichgeschlechtliche Sexualität?

Wie konnte gleichgeschlechtliches Sexualverhalten in der Evolution bestehen bleiben, obwohl homosexuelle Individuen weniger Kinder haben? Eine große Genom-Assoziationsstudie liefert nun eine mögliche Erklärung: Demnach könnten die gleichen Genvarianten, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten begünstigen, bei heterosexuellen Individuen dazu führen, dass sie mehr Sexualpartner haben – und somit einen größeren Fortpflanzungserfolg.

» Kölner Stadt-Anzeiger spricht mit CSD-Organisatoren: "Früher habe ich mich auf der Schaafenstraße sicherer gefühlt"

Die Veranstalter der Cologne Pride blicken mit Sorge auf homophobe Vorfälle in Köln.

» Brigitte interviewt Wikiriot: "Mein inneres Coming out, die Selbstannahme meiner Homosexualität, war für mich der schwierigste Part"

Wikiriot war Teilnehmerin bei "Princess Charming", ist Feministin, Influencerin und vor allem: sie selbst. Was hat sie uns zu sagen?

» katholisch.de interviewt Pfarrer Mönkebüscher: Segnung Homosexueller "um des Glaubens willen" nötig

Kürzlich kritisierte Gesundheitsminister Spahn das Segnungsverbot für homosexuelle Paare – katholisch bleiben wolle er aber trotzdem. Im katholisch.de-Interview erklärt der Mitinitiator der Segensaktion #liebegewinnt, Pfarrer Bernd Mönkebüscher, warum solche öffentlichen Statements wichtig sind.

» katholisch.de: Jugendverbände fordern Änderungen in katholischer Sexuallehre

"Die Verletzung von Menschenrechten durch die katholische Kirche insbesondere mit Blick auf homosexuelle sowie trans*-, inter- und queere Menschen ist nicht länger hinnehmbar und widerspricht dem Evangelium", heißt es.

» svz.de aus Neubrandenburg: Diebstahl einer Regenbogenfahne vor einem Gebäude der AWO

Am 23.08.2021 gegen 10 Uhr informierte ein Mitarbeiter der AWO in Neubrandenburg die örtliche Polizeidienststelle über den Diebstahl einer, vor dem Gebäude der Tagespflege in der Neustrelitzer Straße, nahe der Schwimmhalle, gehissten Fahne. – Quelle: https://www.svz.de/33383797 ©2021

» yahoo über Crowdfunding-Aktion: Kellner erhält nach Vorfall mit homophoben Gästen riesiges Trinkgeld

Ein Kellner aus Wisconsin, hatte statt einem Trinkgeld nur eine böse Nachricht auf der Rechnung erhalten. Darauf stand: "Der Service war gut, aber wir geben sündigen Homosexuellen kein Trinkgeld". Als Reaktion darauf erhielt er Güte und Geld in Hülle und Fülle.

» Marler Zeitung interviewt L Devine: "Meine Priorität ist jetzt, mich um mich selbst zu kümmern"

L Devine möchte Pop-Musik machen, die über Liebes- und Trennungssongs hinausgeht und mit der sich alle angesprochen fühlen. Sie selbst konnte sich nämlich nie mit Popstars identifizieren.

23. August 2021

» NZZ über Doppelmoral im Macho-Business: Die Hemmung, sich im Profisport zu outen, ist auch 2021 noch zu gross

In den USA outen sich im Sommer ein American-Football-Profi und ein Eishockey-Talent als schwul. Doch in weiten Teilen des professionellen Mannschaftssports ist Homosexualität weiter ein Tabuthema. Es wird Zeit, dass sich der Sport den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht länger entzieht.

