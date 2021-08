Ausgewählter Artikel:

» (27.08.2021) MOPO.de interviewt lesbisches Pastorinnenpaar: "Wir haben Platz in der Kirche"

Queer und Kirche? Geht das zusammen? Ja, das geht und zwar richtig gut. Diese Botschaft will das lesbische Pastorinnenpaar Ellen und Steffi Radtke aus dem niedersächsischen Dorf Eime von ihrem YouTube-Kanal Anders Amen aus in die Welt schicken.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. August 2021

» Focus: Frustrierte Minnesänger, unerreichbare Frauen – So sah Sexualität vor 1800 aus

Viele Männer bekamen keine Frauen ab, homosexuelle Liebe war komplett verboten: In der Vormoderne, das heißt in der Zeit vor 1800, hatten zeitweise zwei von fünf Menschen keinen Zugang zu zwischenmenschlichem Sex. Historiker Wolfgang Burgdorf erklärt, wie sie damit umgegangen sind.

» Tele M1: SVP-Burgherr vergleicht "Ehe für Alle" mit Haustier-Heirat

Beim Thema "Ehe für Alle" gehen die Meinungen auseinander. Darüber, ob gleichgeschlechtliche Paare sich das Ja-Wort geben dürfen, ist sich auch die SVP Aargau nicht einig. Der ehemalige Parteipräsident Thomas Burgherr machte diesbezüglich jedoch einen so gewagten Vergleich, dass sogar Parteimitglieder die Stirn runzelten.

» nd über queeren Aktivisten in Honduras: Knapp gescheitert, aber unermüdlich

Im November stehen in Honduras die Präsidentschaftswahlen an. Donny Reyes gehörte zu den Kandidaten der ersten Runde, scheiterte aber. Für die LGBTIQ-Gemeinde ist das eine schlechte, aber keineswegs überraschende Nachricht.

» MOPO.de interviewt lesbisches Pastorinnenpaar: "Wir haben Platz in der Kirche"

Queer und Kirche? Geht das zusammen? Ja, das geht und zwar richtig gut. Diese Botschaft will das lesbische Pastorinnenpaar Ellen und Steffi Radtke aus dem niedersächsischen Dorf Eime von ihrem YouTube-Kanal Anders Amen aus in die Welt schicken.

26. August 2021

» der zaunfink übers Gendern: Die einfache Frau an der Supermarktkasse

Das Drama um das Gendersternchen geht in die 432. Verlängerung. Die Dialoge sind jedes mal dieselben. Und in jeder neuen Vorstellung wird unvermeidlich die beliebteste Figur aus der Versenkung auf die Bühne gehoben: die einfache Frau an der Supermarktkasse. Sie ist die zuverlässige Dea ex machina, die rettend eingreifen muss, wenn der Argumentationsboden für die Dämonisierung inklusiverer Sprache rissig wird und der böse Asterisk den Anti-Gender-Recken zu Fall zu bringen droht. Das passiert oft ziemlich früh im Stück.

» Deutsche Welle: LGBTQ+ in Uganda – Gärten gegen das Trauma

Queere Aktivisten aus Kampala nutzen nachhaltige Landwirtschaft, um Krisen und Diskriminierung zu bewältigen.

» nd über sexuelle Bildung: Jugendliche fragen oft "Ist das normal?"

Für viele Lehrkräfte ist es schwierig, mit Jugendlichen im Sexualkundeunterricht über intime Dinge zu sprechen. Müssen sie auch nicht, findet Sexualpädagogin Debora Vogt, die Schüler*innen gerne Fragen rund um das erste Mal, Menstruation und queere Liebe beantwortet.

» MDR: Identitätspolitik macht jeder

Die Gesellschaft ist gespalten? Ja, Gottseidank. Außerdem auf der Agenda: In den Debatten um "Identitätspolitik" geht es im Kern um Verteilungsfragen.

» taz über Petition für Selbstbestimmungsgesetz: Sie möchte selbst bestimmen

Emma Kohler ist 17 Jahre alt und trans. Mit einer Petition für ein neues Selbstbestimmungsgesetz übt sie Druck auf die Politik vor den Wahlen aus.

» Heute.at spricht mit Unteroffizier: "Die Zeit ist reif für schwule Soldaten"

Ein einst gefürchteter Unteroffizier spricht in "Heute" über sein spätes Outing, schwere Schicksalsschläge, Legenden über ihn und unerfüllte Träume.

» Bote der Urschweiz über Cyberangriff: Website des Komitees "Ehe für alle" zeitweise offline

Angriff auf die Webseite des nationalen Komitees "Ehe für alle": Eine sogenannte DDoS-Attacke legte die Seite am Mittwoch zeitweise lahm. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt.

» SRF: Wir Kinder aus Regenbogenfamilien

Kinder aus Regenbogenfamilien sind mit Fragen und Vorurteilen konfrontiert. Zwei Kinder erzählen.

» Tagesspiegel: Trans Athletin darf nicht zu den Paralympics

Auf Wettkämpfen wird Valentina Petrillo angefeindet. Dabei will die trans Athletin einfach nur laufen. In Tokio lässt Italiens Verband sie nicht starten.

» Focus interviewt Jugendpsychiater: "Nicht krank oder gestört" – Warum immer mehr Kinder ihr Geschlecht wechseln wollen

Immer mehr Kinder und Jugendliche auch in Deutschland haben das Gefühl, im falschen Geschlecht zu leben und wünschen sich eine körperliche Veränderung. Der Kinder- und Jugendpsychiater Georg Romer hat mehr als 500 Betroffene auf dem Weg der Transition begleitet. Hier spricht er über den vermeintlichen ´Transgender-Hype´ und seinen komplexesten Fall.

» TAG24 über Josimelonie: "Gott sei Dank ist noch nie irgendjemand handgreiflich bei mir geworden"

Reality-Darstellerin Josimelonie (Take Me Out) beantwortete am Dienstag auf Instagram Fragen zu ihrer Trans-Identität und klärte dabei über einige Tabus auf.

» Trierischer Volksfreund interviewt Schmit-Z-Gründer: Im Queergarten durch die Corona-Krise

Das queere Zentrum Schmit-Z kam gut durch die Corona-Krise. Alex Rollinger sprach mit uns über Sorgen und Chancen.

25. August 2021

» evangelisch.de über die Richtlinien von Amazon Studios: Wenn Inklusion Exklusion bedeutet

Die Amazon Studios behaupten, die Inklusion von Schauspieler:innen zu fördern. Doch die neuen Inklusionrichtlinien bewirken das Gegenteil.

» watson: "Ich nehme seit zwei Jahren Testosteron" – So ist es als trans Mann im Sport

Siel fährt seit 11 Jahren Kunstrad. Wie die Transformation Siels sportliche Leistung beeinflusst hat, und wie er im Team aufgenommen wurde, erfährst du im Video.

» SRF: Eine lesbische Pfarrerin über "Kirche und Homosexualität"

Die junge, reformierte und lesbische Pfarrerin Priscilla Schwendimann hat in Zürich eine Pfarrstelle geschaffen speziell für Menschen aus der LGBTQ+-Community. G&G-Redaktorin Léa Spirig hat Priscilla Schwendimann für ihre Talk-Serie "Lealität" in der St. Peter-Kirche in Zürich getroffen und mit ihr über die Haltung der Kirche zur Homosexualität gesprochen.

» Nordstadtblogger: Für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz – Vierter TRANS* CSD ging mit Oldtimerbus on tour durch Dortmund

Am Samstag rollte ein wunderschöner Oldtimerbus durch die Stadt und machte Halt an vier belebten Stationen in Dortmund. Der über 60 Jahre alte Bus, vielen bekannt aus der WDR-Sendung LAND & lecker, erregte Aufmerksamkeit.