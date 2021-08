Ausgewählter Artikel:

» (27.08.2021) Merkur: Vom Schmuddel-Filmset in den Stadtrat? Benedict (26) erzählt vom ersten Dreh – und der Zukunft als Politiker

Neben mehreren Studiengängen und Ehrenämtern ist Benedict Gruber (26) aus Moosburg auch in der Lokalpolitik tätig. Sein Geld verdiente er seiner Zeit jedoch mit einem mehr als ungewöhnlichen Nebenjob.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. August 2021

» Spiegel über LGBTQ-Community in Afghanistan: Nadim, verheiratet, schwul, in Lebensgefahr

Homosexuell zu sein, war in Afghanistan schon immer gefährlich und stigmatisiert. Seit die Taliban weite Teile des Landes beherrschen, ist es ein Todesurteil. Hier berichtet ein schwuler Familienvater aus Kabul.

» Focus "Praxistipps": Was ist die Scharia? Was sie für Frauen und Homosexuelle bedeutet

In Deutschland ist nicht jedem klar, was die Gesetze der Scharia sind, da sie hier keine Anwendung finden. In einigen muslimischen Staaten dient sie bereits als Grundlage für die Rechtsordnung. Weitere Staaten wollen die Scharia als Rechtssystem einführen. Was im Koran steht und was das bedeutet, lesen Sie hier.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Angst vor dem Outing: "Lange mit miesem Gefühl im Bauch nach Hause gefahren"

Die Kölnerin Svenja Paul (27) hat von ihrer Partnerin auf der Arbeit lange nicht erzählt.

» BR.de über "The Crying Game": So schön kann queer sein

Bloß nichts verraten! Das war 1992 die Ansage, als der Film rauskam. Nur warum? Weil es damals noch überraschend war, dass die Hauptperson eine Transperson war?

» St. Galler Tagblatt: Samenspenden als Feigenblatt? Das Nein der EVP zur "Ehe für alle" lässt Fragen offen.

Die Ablehnung der Samenspende als Feigenblatt? Das Nein der EVP zur "Ehe für alle" lässt Fragen offen.

» KBS WORLD: Seoul lehnt Antrag von Organisatoren von Queer Festival auf Körperschaftsgründung ab

Die Stadt Seoul hat einen Antrag der Organisatoren eines Queer Festivals abgelehnt, die Gründung einer gemeinnützigen Körperschaft zu genehmigen.

» Merkur: Vom Schmuddel-Filmset in den Stadtrat? Benedict (26) erzählt vom ersten Dreh – und der Zukunft als Politiker

Neben mehreren Studiengängen und Ehrenämtern ist Benedict Gruber (26) aus Moosburg auch in der Lokalpolitik tätig. Sein Geld verdiente er seiner Zeit jedoch mit einem mehr als ungewöhnlichen Nebenjob.

» Focus: Frustrierte Minnesänger, unerreichbare Frauen – So sah Sexualität vor 1800 aus

Viele Männer bekamen keine Frauen ab, homosexuelle Liebe war komplett verboten: In der Vormoderne, das heißt in der Zeit vor 1800, hatten zeitweise zwei von fünf Menschen keinen Zugang zu zwischenmenschlichem Sex. Historiker Wolfgang Burgdorf erklärt, wie sie damit umgegangen sind.

» Tele M1: SVP-Burgherr vergleicht "Ehe für Alle" mit Haustier-Heirat

Beim Thema "Ehe für Alle" gehen die Meinungen auseinander. Darüber, ob gleichgeschlechtliche Paare sich das Ja-Wort geben dürfen, ist sich auch die SVP Aargau nicht einig. Der ehemalige Parteipräsident Thomas Burgherr machte diesbezüglich jedoch einen so gewagten Vergleich, dass sogar Parteimitglieder die Stirn runzelten.

» nd über queeren Aktivisten in Honduras: Knapp gescheitert, aber unermüdlich

Im November stehen in Honduras die Präsidentschaftswahlen an. Donny Reyes gehörte zu den Kandidaten der ersten Runde, scheiterte aber. Für die LGBTIQ-Gemeinde ist das eine schlechte, aber keineswegs überraschende Nachricht.

» MOPO.de interviewt lesbisches Pastorinnenpaar: "Wir haben Platz in der Kirche"

Queer und Kirche? Geht das zusammen? Ja, das geht und zwar richtig gut. Diese Botschaft will das lesbische Pastorinnenpaar Ellen und Steffi Radtke aus dem niedersächsischen Dorf Eime von ihrem YouTube-Kanal Anders Amen aus in die Welt schicken.

26. August 2021

» der zaunfink übers Gendern: Die einfache Frau an der Supermarktkasse

Das Drama um das Gendersternchen geht in die 432. Verlängerung. Die Dialoge sind jedes mal dieselben. Und in jeder neuen Vorstellung wird unvermeidlich die beliebteste Figur aus der Versenkung auf die Bühne gehoben: die einfache Frau an der Supermarktkasse. Sie ist die zuverlässige Dea ex machina, die rettend eingreifen muss, wenn der Argumentationsboden für die Dämonisierung inklusiverer Sprache rissig wird und der böse Asterisk den Anti-Gender-Recken zu Fall zu bringen droht. Das passiert oft ziemlich früh im Stück.

» Deutsche Welle: LGBTQ+ in Uganda – Gärten gegen das Trauma

Queere Aktivisten aus Kampala nutzen nachhaltige Landwirtschaft, um Krisen und Diskriminierung zu bewältigen.

» nd über sexuelle Bildung: Jugendliche fragen oft "Ist das normal?"

Für viele Lehrkräfte ist es schwierig, mit Jugendlichen im Sexualkundeunterricht über intime Dinge zu sprechen. Müssen sie auch nicht, findet Sexualpädagogin Debora Vogt, die Schüler*innen gerne Fragen rund um das erste Mal, Menstruation und queere Liebe beantwortet.

» MDR: Identitätspolitik macht jeder

Die Gesellschaft ist gespalten? Ja, Gottseidank. Außerdem auf der Agenda: In den Debatten um "Identitätspolitik" geht es im Kern um Verteilungsfragen.

» taz über Petition für Selbstbestimmungsgesetz: Sie möchte selbst bestimmen

Emma Kohler ist 17 Jahre alt und trans. Mit einer Petition für ein neues Selbstbestimmungsgesetz übt sie Druck auf die Politik vor den Wahlen aus.

» Heute.at spricht mit Unteroffizier: "Die Zeit ist reif für schwule Soldaten"

Ein einst gefürchteter Unteroffizier spricht in "Heute" über sein spätes Outing, schwere Schicksalsschläge, Legenden über ihn und unerfüllte Träume.

» Bote der Urschweiz über Cyberangriff: Website des Komitees "Ehe für alle" zeitweise offline

Angriff auf die Webseite des nationalen Komitees "Ehe für alle": Eine sogenannte DDoS-Attacke legte die Seite am Mittwoch zeitweise lahm. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt.

» SRF: Wir Kinder aus Regenbogenfamilien

Kinder aus Regenbogenfamilien sind mit Fragen und Vorurteilen konfrontiert. Zwei Kinder erzählen.

» Tagesspiegel: Trans Athletin darf nicht zu den Paralympics

Auf Wettkämpfen wird Valentina Petrillo angefeindet. Dabei will die trans Athletin einfach nur laufen. In Tokio lässt Italiens Verband sie nicht starten.