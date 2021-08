Ausgewählter Artikel:

» (30.08.2021) Blick zur Ehe für alle: Nein-Komitee spannt Homo-Heiler ein

Die Gegner der Ehe für alle lassen an einer Medienkonferenz einen österreichischen Psychiater auftreten, der sich öffentlich für Umpolungstherapien für Schwule ausgesprochen hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. August 2021

» Kirche+Leben: Christopher-Street-Day in Münster – Gottesdienst unter der Regenbogenfahne

Die Queergemeinde in Münster hat im Rahmen des Christopher-Street-Day (CSD) einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert.

» Onetz: Bunter Regentanz bei Christopher Street Day in Amberg

Das queere Kunterbunt-Netzwerk traf sich am Samstagnachmittag in Amberg auf den Bleichwiesen. Alle, die zu diesem Christopher Street Day gekommen waren, hatten ein Ziel: Sie warben für mehr gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz.

» netzpolitik.org über Queerness in Games: Verzerrte Spiegel

Queere Menschen finden in Mainstream-Videospielen kaum Charaktere und Geschichten, in denen sie sich wiedererkennen können. netzpolitik.org hat mit Journalistin Lara Keilbart und Game-Designer Allan Cudicio darüber gesprochen, warum viele Entwickler*innen-Studios nur einen Teil der Menschheit abbilden und was sich ändern muss.

» taz: Goethe als schwuler Code

Das Literarische Colloquium lud zum dreitägigen queeren Festival rund ums Thema Cruising ein. Es ging um weit mehr als schwulen Sex auf Toiletten.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Wie Parteien Diskriminierung entgegenwirken – Politiker diskutieren auf Kölner CSD-Bühne

Man könne zwar nicht vom bisher politischsten CSD sprechen, doch in diesem Jahr ist die Situation extrem hochgekocht, betont Cologne-Pride-Sprecher Hugo Winkels.

» Blick über Kampagne für Ehe für alle: Was Gott wirklich denkt

Autor und SonntagsBlick-Kolumnist Thomas Meyer (47) lanciert eine Kampagne zur Ehe für alle. Und hat dafür neue, kreative Psalme geschaffen.

» Nau: "Ehe für alle" – SVPler vergleicht LGBT-Verbände mit Islamisten

Yves Nidegger (SVP) will die "Ehe für alle" verhindern. Für ihn sind die Mittel der LGBT-Lobby "extremistisch und einschüchternd" genauso wie die Islamisten.

» Nau: "Ehe für alle" ist zeitgemäss

In einem Monat haben wir die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Warum die "Ehe für Alle" ein zeitgemässer nächster Schritt ist, erklärt Lucas in diesem Blog.

» Kleine Zeitung interviewt lesbische Fußballspielerin Viktoria Schnaderbeck: "Mussten uns Akzeptanz hart erarbeiten"

Fußballspielerin Viktoria Schnaderbeck spielt bei Arsenal London und ist Kapitänin des Frauen-Nationalteams. Im Sommergespräch erzählt die Südoststeirerin über soziale Medien, Vorbilder und Fritattensuppe.

» alles münster: CSD zeigt auch bei Regen – "Münster ist bunt!"

Gestern demonstrierten mehrere hundert Menschen mit dem CSD Münster e.V. für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt .

29. August 2021

» RND: Chemsex – Warum manche schwule Männer ihre Sexualität nur unter Drogen ausleben können

Von Chemsex spricht man, wenn homosexuelle Männer harte Drogen vor oder beim Sex einnehmen. Die Substanzen gehören für einige zum Sexleben dazu und viele können ohne Drogenkonsum kaum noch Spaß an Sex haben, berichtet der Vater des Begriffs, David Stuart. Chemsex kann auch weitaus mehr Folgen haben doch Therapieangebote sind noch Mangelware.

» Express: Köln intolerant? Dragqueen packt aus

Die Dragqueen Marcella Rockefeller empfindet den CSD 2021 wichtiger als jemals zuvor. Denn: Köln sei nicht mehr die tolerante Stadt, die sie einmal war und deren Ruf sie immer noch genießt. Die Dragqueen packt aus.

» Tagesspiegel: Das Berliner BKA bringt die "Operette für zwei schwule Tenöre" auf die Bühne

Die Ära der Operette ist längst vorbei. Das BKA Theater wagt sich an eine moderne, queere Fortsetzung. S.a.: Eine schwule "Liebeserklärung" an Jens Riewa (10.08.2021)

» NZZ am Sonntag über Drahtzieher der weltweit ersten gleichgeschlechtlichen Ehe: "Ich respektiere die Hochzeit in der Kirche, aber sie hat nichts mit der zivilen Ehe zu tun"

Tagsüber arbeitete er als Staatsanwalt, daneben war Jan-Wolter Wabeke der anonyme Drahtzieher für die weltweit erste Homo-Ehe – 2001 in den Niederlanden. Wie hat er das gemacht?

Registrierung erforderlich

» wil24: Bieler Pride mit Aufruf zur Einheit

Gesellschaft Unter dem Motto "OneFamily" sind am Samstag rund 200 Menschen durch Biel BE gezogen. Mit der Pride wollten die Teilnehmenden ein Zeichen setzen für eine diskriminierungsfreie Welt und das Recht auf die "Ehe für alle".

» buten un binnen: 6.000 Menschen demonstrieren beim Bremer CSD für LGBT-Rechte

Trotz des schlechten Wetters zogen Tausende beim Christopher Street Day durch die Bremer Innenstadt. Die große Party im Anschluss entfiel wegen der Corona-Pandemie.

28. August 2021

» Bergedorfer Zeitung: Schwulen-Szene empört – Zu viel Polizei am Boberger See

Nach Polizeieinsätzen am Boberger See gegen Exhibitionisten gibt es Aufregung in der Schwulen-Szene. Die Hamburger Beamten beruhigen.

Bezahltes Probeabo nötig

» Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien: LGBTQI+-Gemeinschaft in Rumänien

Eine ganze Woche lang fand in Temeswar/Timi{oara "Pride TM" statt. Das Ereignis feierte die Vielfalt und Identität der sogenannten LGBTQI+-Gemeinschaft, aber markierte auch 20 Jahre seit der Aufhebung des Artikels 200 des Strafgesetzbuches, der Homosexualität mit Gefängnistrafen von 1 bis 5 Jahren ahndete.

» Bravo über "iCarly": Fans rasten wegen Kuss-Szene aus

In der neuen "iCarly"-Folge wurden Fans ziemlich überrascht: Eine Kuss-Szene geht gerade auf Twitter viral, weil es sie so noch nie gab!