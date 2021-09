Ausgewählter Artikel:

» (02.09.2021) RP Online: Diakonie wirbt für vielfältige Pflegeeltern

Mit Werbeplakaten sucht das Zentrum Pflegekinderhilfe neue Interessierte. Gezielt sollen auch Alleinerziehende und Menschen jenseits der 60, sowie gleichgeschlechtliche und muslimische Paare angesprochen werden.

02. September 2021

» Rhein-Neckar-Zeitung: Zum 4. Mal homophobe Schmierereien an Kindergarten

Auch die neu gestaltete Unterführung wurde beschmiert. "Für mich sind das Hassbotschaften", sagt die Leiterin.

» 20 Minuten: Kanton Bern will auf Verbot von "Homo-Heilungen" verzichten

Eine SP-Kantonsrätin will sogenannte Konversionstherapien im Kanton Bern gesetzlich verbieten. Der Regierungsrat schiebt die Verantwortung jedoch dem Bund zu.

» Merkur: Zum Christopher-Street-Day wird in Freising künftig die Regenbogenflagge aufgezogen

Die Regenbogenflagge wird in Freising künftig zum Christopher-Street-Day im Juni gehisst. Das hatten die Grünen beantragt.

01. September 2021

» evangelisch über Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare: Traut euch!

In den evangelischen Kirchen in Deutschland sind Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare inzwischen (fast) ganz normal. Sandra und Cécile möchten andere Paare ermutigen, sich zu trauen!

» Musikexpress: DaBaby soll an HIV-Aufklärungsseminar teilgenommen haben

DaBaby begegnete unseren persönlichen Geschichten und der Wahrheit über HIV (...) mit großem Respekt, heißt es in einer Pressemitteilung über das Meeting.

» MDR: Queere Politik – Wenig vorgenommen, noch weniger umgesetzt

Homo-, transsexuelle queere Menschen waren nicht der Fokus im Koalitionsvertrag. Dennoch sollten die Anfeindungen gegenüber Homo- und Transsexuellen eingedämmt werden. Was genau wurde umgesetzt?

» Refinery29: Ärzt:innen glauben, inter* Menschen müssten "korrigiert" werden – & das ist ein Problem

Als sich das belgische Model Hanne Gaby Odiele in einem Interview mit USA Today 2017 als intersexuell outete, war das für viele Menschen das erste Mal, dass sie überhaupt den Begriff "intersex" bzw. "inter*" hörten. Dabei gibt es inter* Menschen schon genauso lange wie homosexuelle und transgender Personen (sprich: schon immer) – und doch ist die inter* Community immer noch irgendwie geheimnisumwoben, selbst innerhalb der größeren LGBTQ+-Community.

» Deutschlandfunk Kultur über ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Undifferenziert und transfeindlich

"The Drag and Us" erzählt davon, wie Dragqueen "Catherine" den Alltag einer Familie auf den Kopf stellt. Der Journalist Stefan Mesch hält die Sitcom für 90er-Jahre-Klamauk, der auf unterstem Niveau Klischees über trans Personen bedient. S.a.: Neue ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Bloß nicht einschalten! (29.08.2021)

» Der Westen über Rewe in Regenbogenfarben: Änderung beim Supermarkt bringt Kunden auf die Palme – "Schönes Leben noch"

Rewe hat sein Logo vor kurzer Zeit bei Facebook geändert. Was die Kunden zu sehen bekamen, kam nicht bei allen gut an.

» Heute.at: Homophober Eklat der Ried-Fans im Derby gegen LASK

Ried-Fans sorgen beim Derby-Sieg gegen den LASK mit homophoben Beleidigungen für einen bitteren Nachgeschmack. Die Klubs reagieren bei "Heute".

» Langenthaler Tagblatt: Er hat bei Schwulenwitzen mitgelacht – und dann die Armee verändert

Homosexualität war in der Schweizer Armee bis 1992 verboten. Der schwule Oberst Beat Steinmann hat diese Zeiten erlebt und lange geschwiegen. Bis er den grossen Schritt an die Öffentlichkeit wagte.

» 20 Minuten: Zwei Drittel wollen die "Ehe für alle"

Die neue 20-Minuten-Abstimmungsumfrage zeigt: Ausser bei der SVP geniesst die "Ehe für alle" viel Zuspruch. Zurzeit sagen 66 Prozent Ja.

31. August 2021

» TAG24: Transmädchen (3) versuchte, sich den Penis abzuschneiden

Jess Bratton kann sich noch genau an den Moment erinnern, als sie realisierte: Ihr Sohn Logan durlchebte keine Phase, sondern identifiziert sich als weiblich.

» NZZ: "Ich habe nichts gegen Homosexuelle" – wie christliche Fundamentalisten ihre wahren Motive verschleiern

Heute wettern die meisten konservativen Christen nicht mehr gegen Schwule und Lesben. Sie führen bei der Ehe für alle stattdessen das Kindswohl an. Und werden dafür wiederum von den Hardlinern der Feigheit bezichtigt.

» St. Galler Tagblatt: Höchste Zeit für gleiche Rechte – es gibt keinen guten Grund, die "Ehe für alle" abzulehnen

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist im Interesse der Gesellschaft. Mit der rechtlichen Gleichstellung wird der gesellschaftliche Wandel anerkannt, Kinder in Regenbogenfamilien besser geschützt und das Erfolgsmodell Ehe zeitgemäss weiterentwickelt. Der Leitartikel.

» hr4 über Projekt "Schwul & katholisch": Bartholomäusplakette für besonderes Ehrenamt in der katholischen Kirche

Christa Stilger und Georg Trettin erhalten die Auszeichnung am Sonntag, 29. August, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst im Frankfurter Dom. Beide haben auf ihrem jeweiligen Gebiet Aufbauarbeit geleistet. Christa Stilger ist seit 60 Jahren ehrenamtlich in der gemeindlichen Arbeit unterwegs. Im Fokus ihres Engagements stehen Menschen, die es aufgrund von Benachteiligung schwerer haben. Georg Trettin ist einer der Gründer des Projektes "Schwul & katholisch in der Gemeinde Maria Hilf" und hat dieses mit aufgebaut. Über Jahrzehnte hat er die mühevolle und häufig schmerzhafte Annäherung von homosexuellen Menschen und der katholischen Kirche persönlich mitgestaltet. hr4-Reporter Valentin Beige stellt ihn vor.

30. August 2021

» Kirche+Leben: Christopher-Street-Day in Münster – Gottesdienst unter der Regenbogenfahne

Die Queergemeinde in Münster hat im Rahmen des Christopher-Street-Day (CSD) einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert.

» Blick zur Ehe für alle: Nein-Komitee spannt Homo-Heiler ein

Die Gegner der Ehe für alle lassen an einer Medienkonferenz einen österreichischen Psychiater auftreten, der sich öffentlich für Umpolungstherapien für Schwule ausgesprochen hat.

» Onetz: Bunter Regentanz bei Christopher Street Day in Amberg

Das queere Kunterbunt-Netzwerk traf sich am Samstagnachmittag in Amberg auf den Bleichwiesen. Alle, die zu diesem Christopher Street Day gekommen waren, hatten ein Ziel: Sie warben für mehr gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz.