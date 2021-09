Ausgewählter Artikel:

» (03.09.2021) Basler Zeitung: Dieses lesbische Paar aus Binningen hat fünf Kinder grossgezogen

Marianne van Vulpen und Marianne Schneider haben sich ineinander verliebt, als sie beide schon Kinder hatten. Im Gespräch mit der Basler Zeitung erzählen sie, wie sie die gemeinsame Erziehung erlebt haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. September 2021

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kirche erstattet Anzeige – Erneut Regenbogenfahnen gestohlen

Unbekannte haben vor zwei Kirchen die Fahnen in Regenbogenfarben erbeutet

» 20 Minuten: "Rassistisch und völlig geschmacklos" – Ehe-für-alle-Gegner wegen "Sklavinnen"-Plakat unter Beschuss

Ein Abstimmungsplakat zum Thema Leihmutterschaft sorgt für rote Köpfe. Befürwortende der Ehe für alle sagen, es sei rassistisch und geschmacklos. Die Gegnerschaft wehrt sich.

» ref.ch: Schwule und Lesben sollen sich erleichtert einbürgern lassen können

Lesben und Schwule können nicht erleichtert eingebürgert werden, weil sie noch keine Ehe eingehen können. Das ist laut Bundesverwaltungsgericht diskriminierend und somit unzulässig.

» Tsüri spricht mit Pride-Organisatorin über Diversität: "Es ist wichtig, dass wir uns mehr öffnen"

Morgen beginnt mit der Pride-Demonstration in Zürich das grösste queere Festival der Schweiz. Mentari Baumann, Präsidentin des Vereins "Zurich Pride Festival", erzählt, wieso sie innerhalb des Vereins mehr Diversität möchte und welche Erfahrungen sie bisher mit "Pinkwashing" gemacht hat.

» Basler Zeitung: Dieses lesbische Paar aus Binningen hat fünf Kinder grossgezogen

Marianne van Vulpen und Marianne Schneider haben sich ineinander verliebt, als sie beide schon Kinder hatten. Im Gespräch mit der Basler Zeitung erzählen sie, wie sie die gemeinsame Erziehung erlebt haben.

» taz über ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Lasst bei queerem TV die Profis ran

Die neue queere Sitcom vom ZDF ist sehr schlecht. Keine Pointe ist lustig, das Tempo stockt. Hier ein paar Ideen, wie es besser laufen könnte. S.a.: Neue ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Bloß nicht einschalten! (29.08.2021)

» TAG24 über GZSZ: Moritz wird mit homophoben Hasskommentaren im Internet konfrontiert

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" durchlebt Moritz seinen Albtraum von Neuem, als er im Internet mit schwulenfeindlichen Kommentaren beleidigt wird.

» Blick interviewt lesbische Pfarrerin: "Gott ist für die Gleichberechtigung"

Priscilla Schwendimann ist die erste reformierte Pfarrerin für die LGBTQ-Gemeinde in Zürich. Im Blick-Interview erklärt die junge lesbische Theologin, warum auch Gott für ein Ja zur Ehe für alle wäre.

» nd gegen Wagenknecht: Post für Sahra

Sahra Wagenknecht hat mit ihrem Buch "Die Selbstgerechten" einen parteiinternen Streit angezettelt. Sibel Schick meint: Solange Wagenknecht ihre Thesen unter dem Dach der Linken verbreiten darf, ist die Partei für Marginalisierte unwählbar.

» katholisch.de zum Fall Latzel: Volksverhetzung "von der Bibel gedeckt"?

Im Fall Olaf Latzel lässt das Gericht nun prüfen, ob dessen Aussagen zu Homosexualität von der Bibel gedeckt sind. Agathe Lukassek hält das für seltsam. Denn dafür solle die Heilige Schrift nicht herhalten – und sie könne es auch gar nicht.

» Business Insider: "Wenn ich nach New York will, will ich nicht die Hälfte der Hotels ausgeschlossen haben" – So will Booking.com seine Unterkünfte für LGBTQ+-Reisende sensibilisieren

Booking.com bietet den Betreibern von Hotels und Ferienwohnungen eine Schulung für LGBTQ+-Awareness an. Was das für Reisende bedeutet.

02. September 2021

» Nordstadtblogger: Mehr als 1000 Regenbogen-Flaggen als Zeichen für Vielfalt und Toleranz in Dortmund

Von diesem Freitag an werden wieder im gesamten Stadtgebiet Regenbogen-Flaggen wehen. Die Aktion #DortmundZeigtFlagge setzt ein unübersehbares Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz von LSBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und andere queere Menschen). Im vergangenen Jahr haben viele Bürger*innen, Vereine, Unternehmen und die Stadt zu diesem Anlass mehr als 1000 Flaggen gehisst

» 20 Minuten: Lesbisches Pärli will an Halloween heiraten

Seit 21 Jahren sind Tanja (40) und Pam (39) Lüber unzertrennlich. Wenn die "Ehe für alle" angenommen wird, wollen sie endlich heiraten und zwar an Halloween.

» Surseer Woche interviewt verpartnertes Lesbenpaar: "Mit jedem Formular outest du dich"

Heiraten und gemeinsam eine Familie gründen ist ein Wunsch, den Seraina Troxler und Carmela Esposito seit jeher hegen. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählen sie, was die kommende Abstimmung für sie bedeutet.

» Saarbrücker Zeitung: Deshalb bekommt Hasso Müller-Kittnau das Bundesverdienstkreuz

Sein Engagement ist außergewöhnlich und erfährt auch außergewöhnliche Anerkennung.

» Saarbrücker Zeitung: Als die Schwulenbewegung laufen lernte

Vor 50 Jahren hat ein junger Mann eine Film-Premiere in der Saarbrücker Camera genutzt, um erstmals Schwule zu organisieren. Jetzt steht Hasso Müller-Kittnau auf den Tag genau wieder im Kino was bewegt ihn?

» RP Online über Nyke Slawik: Als erste Transfrau in den Bundestag

Nyke Slawik ist als Junge geboren. Seit zehn Jahren lebt sie glücklich als Frau. Bei den Grünen hat sie ihre politische Heimat gefunden. S.a.: Trans Frau Nyke Slawik nimmt Kurs auf den Bundestag (10.04.2021)

» Rhein-Neckar-Zeitung: Zum 4. Mal homophobe Schmierereien an Kindergarten

Auch die neu gestaltete Unterführung wurde beschmiert. "Für mich sind das Hassbotschaften", sagt die Leiterin.

» 20 Minuten: Kanton Bern will auf Verbot von "Homo-Heilungen" verzichten

Eine SP-Kantonsrätin will sogenannte Konversionstherapien im Kanton Bern gesetzlich verbieten. Der Regierungsrat schiebt die Verantwortung jedoch dem Bund zu.

» RP Online: Diakonie wirbt für vielfältige Pflegeeltern

Mit Werbeplakaten sucht das Zentrum Pflegekinderhilfe neue Interessierte. Gezielt sollen auch Alleinerziehende und Menschen jenseits der 60, sowie gleichgeschlechtliche und muslimische Paare angesprochen werden.