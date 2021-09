Ausgewählter Artikel:

» (04.09.2021) taz interviewt Georgine Kellermann: "Ich vermisse Georg nicht"

Georgine Kellermann machte Karriere bei der ARD unter einem Männernamen. Vor zwei Jahren hatte sie ihr öffentliches Coming Out als Frau.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. September 2021

» der zaunfink über queere Perspektiven in der Pandemie: Weg mit dem politischen Tunnelblick!

In den letzten Monaten hatte ich manchmal das Gefühl, in eine Zeitmaschine hineingestolpert und in der Nachkriegszeit wieder herausgekullert zu sein. Was die Regierenden da an Anti-Corona-Maßnahmen zusammenbasteln, scheint geschaffen für die Gesellschaft der 1960er Jahre, nur mit Internet.

» taz interviewt Georgine Kellermann: "Ich vermisse Georg nicht"

Georgine Kellermann machte Karriere bei der ARD unter einem Männernamen. Vor zwei Jahren hatte sie ihr öffentliches Coming Out als Frau.

» St. Galler Tagblatt: Nicht sie, nicht er, nur Sam – wie es ist, non-binär zu leben und lieben

Sam kommt aus dem Thurgau und fühlt sich nicht als Mann und nicht als Frau, Sam ist non-binär. Was es bedeutet, im geschlechtlichen Dazwischen zu leben.

» SRF: Sappho war aristokratisch, lesbisch und eine begnadete Dichterin

Sappho war antike Aristokratin und gilt als Ikone des Feminismus. Ein neues Buch zeigt das Werk der schillernden Figur.

» BR-Interview zum Essay: "Was ist sexuelles Kapital?": "Alle betonen, ein erfülltes Sexleben zu haben"

Der Essay "Was ist sexuelles Kapital?" verdeutlicht, warum "Sexpositivität" auch ideologisch geprägt ist und sexuelles Kapital an Klassenzugehörigkeit hängt.

» Vogue: 8 queere Fotograf:innen, denen Sie jetzt folgen sollten

Wir trafen die spannendsten queere Fotograf:innen, die LGBTQ+-Leben rund um den Globus dokumentieren von Großbritannien und Russland bis China und den USA

» FR: Die einzige Lesbenbar in Frankfurt feiert 50. Geburtstag

Erika Ricky Wild eröffnete im Jahr 1971 das La Gata in Sachsenhausen. Bis heute steht sie hinter dem Tresen. Am Samstag wird der Geburtstag pandemiebdingt als Straßenfest zelebriert.

» Tagesspiegel zur Zensur in China: (R)Echte Kerle

Im chinesischen Fernsehen sollen keine femininen, androgynen Männer mehr mitwirken. Das erinnert an die 50er und 60er Jahre deutscher Unterhaltung. S.a.: China verbannt "verweichlichte" Männer aus TV (03.09.2021)

» Die Ostschweiz: "Viele Leute haben immer noch den Eindruck, schwule Männer seien alle Paradiesvögel"

Mit einem Ja für die "Ehe für Alle" soll die Schweizer Gesetzgebung geändert werden. Die Änderung veranlasst die Gleichstellung von homo- und bisexuellen Paaren mit heterosexuellen Paaren in der Schweiz.

» FM1: Vandalen zerstören in der Ostschweiz Ehe-für-alle-Plakate

Die Abstimmung über die Initiative "Ehe für alle» findet in drei Wochen am 26. September statt. Einigen stösst der Gedanke, dass homosexuelle Paare heiraten dürfen, sauer auf. Vandalen haben in der Ostschweiz Plakate des Ja-Komitees zerstört.

» Blick: Sie sind hetero – und für die Ehe für alle

Die Abstimmung für die Ehe für alle steht vor der Tür. Eine wichtige Vorlage, die unabhängig vom Geschlecht alle angeht. Deshalb setzen sich auch Heterosexuelle für ein Ja ein.

» St. Galler Tagblatt: "Historischer Schulterschluss" hinter Ehe für alle

"Das ist ein starkes Signal ? ich bin stolz auf den Thurgau", so Eva Büchi von Queer Thurgau. Der Schulterschluss fast aller Thurgauer Parteien für das Anliegen "Ehe für alle" sei ein historischer Moment.

03. September 2021

» Kölner Stadt-Anzeiger: Kirche erstattet Anzeige – Erneut Regenbogenfahnen gestohlen

Unbekannte haben vor zwei Kirchen die Fahnen in Regenbogenfarben erbeutet

» 20 Minuten: "Rassistisch und völlig geschmacklos" – Ehe-für-alle-Gegner wegen "Sklavinnen"-Plakat unter Beschuss

Ein Abstimmungsplakat zum Thema Leihmutterschaft sorgt für rote Köpfe. Befürwortende der Ehe für alle sagen, es sei rassistisch und geschmacklos. Die Gegnerschaft wehrt sich.

» ref.ch: Schwule und Lesben sollen sich erleichtert einbürgern lassen können

Lesben und Schwule können nicht erleichtert eingebürgert werden, weil sie noch keine Ehe eingehen können. Das ist laut Bundesverwaltungsgericht diskriminierend und somit unzulässig.

» Tsüri spricht mit Pride-Organisatorin über Diversität: "Es ist wichtig, dass wir uns mehr öffnen"

Morgen beginnt mit der Pride-Demonstration in Zürich das grösste queere Festival der Schweiz. Mentari Baumann, Präsidentin des Vereins "Zurich Pride Festival", erzählt, wieso sie innerhalb des Vereins mehr Diversität möchte und welche Erfahrungen sie bisher mit "Pinkwashing" gemacht hat.

» Basler Zeitung: Dieses lesbische Paar aus Binningen hat fünf Kinder grossgezogen

Marianne van Vulpen und Marianne Schneider haben sich ineinander verliebt, als sie beide schon Kinder hatten. Im Gespräch mit der Basler Zeitung erzählen sie, wie sie die gemeinsame Erziehung erlebt haben.

» taz über ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Lasst bei queerem TV die Profis ran

Die neue queere Sitcom vom ZDF ist sehr schlecht. Keine Pointe ist lustig, das Tempo stockt. Hier ein paar Ideen, wie es besser laufen könnte. S.a.: Neue ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Bloß nicht einschalten! (29.08.2021)

» TAG24 über GZSZ: Moritz wird mit homophoben Hasskommentaren im Internet konfrontiert

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" durchlebt Moritz seinen Albtraum von Neuem, als er im Internet mit schwulenfeindlichen Kommentaren beleidigt wird.

» Blick interviewt lesbische Pfarrerin: "Gott ist für die Gleichberechtigung"

Priscilla Schwendimann ist die erste reformierte Pfarrerin für die LGBTQ-Gemeinde in Zürich. Im Blick-Interview erklärt die junge lesbische Theologin, warum auch Gott für ein Ja zur Ehe für alle wäre.