» (07.09.2021) zentralplus: Warum in Kriens eine Regenbogenparty steigt

"Pride goes Country": Die Pride Zentralschweiz fährt aufs Land. Auch im Bellpark in Kriens wird an diesem Samstag zu Drinks geladen. Präsident Christian Sprenger erzählt, warum die Pride aufs Land

07. September 2021

» Saiten: Auf die Regenbogenflagge körbeln

Nicht wegen Offenheit und Toleranz – es gibt bessere Gründe, am 26. September Ja zu sagen zur «Ehe für alle». Eine Brandrede von Saiten-Kolumnistin Anna Rosenwasser.

» evangelisch.de: Kein Befangenheitsantrag gegen theologischen Gutachter

Beim Bremer Landgericht ist nach Angaben eines Sprechers noch kein Befangenheitsantrag gegen den theologischen Gutachter im anstehenden Berufungsverfahren gegen den wegen Volksverhetzung verurteilten Bremer Pastors Olaf Latzel eingegangen.

» Süddeutsche.de: Warum wird die Mitmutterschaft so schwer gemacht?

Justizministerin Christine Lambrecht wollte die Mitmutterschaft einfügen. Die CDU stellt sich dagegen lesbische Paaren ziehen vor Gericht

06. September 2021

» Merkur: Schnackseln an der Isar? – "Die Situation war schon schlimmer"

Junkies, Swinger, Exhibitionisten: Immer wieder gibt es Probleme in der Pupplinger Au. Erst kürzlich machte die Polizei dort eine Razzia. Wie ist die Lage dort wirklich?

» zentralplus: "Mit zwei Müttern aufwachsen? Ganz normal"

Geht es um die Abstimmung zur «Ehe für alle», fällt oft das Stichwort Kindeswohl. Doch: Wie geht es Kindern aus Regenbogenfamilien wirklich? Die 18-jährige Malin weiss es. Denn sie wuchs mit zwei Müttern auf – kennt aber auch ihren Vater.

» Tagesspiegel-Kommentar zum Latzel-Prozess: Kann die Bibel beim Diskriminieren helfen?

Ein Pfarrer wird wegen Volksverhetzung verurteilt und wehrt sich. Nun soll ein Gutachten das Verhältnis von Hetze und Religionsfreiheit klären. Ein Einspruch.

» Tagesspiegel über lesbisches Leben in der DDR: "Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist wichtig"

Regisseurin Barbara Wallbraun hat die Doku Uferfrauen über lesbische Liebe in der DDR gedreht. Jetzt bietet sie einen generationsübergreifenden Workshop an.

» rbb24: Pride-Parade fordert, Doppelstadt zu LGBT-freundlichem Raum zu erklären

In Polen erklären sich viele Landkreise zu LGBT-freien Zonen. Die Pride-Parade in Frankfurt (Oder) und Slubice fordert deshalb, die Doppelstadt zu einem offenen und LGBT-freundlichen Raum zu erklären. 800 Demonstrierende zogen dafür über die Grenze.

» LokalPlus: Erster CSD in Olpe – Bunte Veranstaltung mit ernstem Anliegen

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Sonntag, 5. September, erstmals der Christopher Street Day in Olpe gefeiert.

» Blick: Influencer Steven Epprecht gibt sein Coming-out

Steven Epprecht ist schwul. Nachdem sich der Influencer bereits vor zehn Jahren vor Familie und Freunden geoutet hat, wagt er nun den Schritt an die Öffentlichkeit.

» Blick: Samenspender für verheiratete Lesben gesucht!

Auf die Schweizer Samenbanken kommt mit der Ehe für alle mehr Arbeit zu. Die Nachfrage lesbischer Paare nach Samenspenden werde gross, glaubt die Ärztin Anna Raggi. Die Kliniken bereiten sich schon vor.

» FR: Ein Stück lesbische Kultur in Frankfurt

Das La Gata in Sachsenhausen ist einer der letzten Rückzugsorte für queere Frauen weltweit.

» 20 Minuten: Profi-Basketballer gewinnt Swiss Diversity Award

In Anwesenheit von Vereinspräsidentin Tamy Glauser haben am Samstag die Swiss Diversity Awards in Bern stattgefunden. Diese Leute durften einen Award nachhause nehmen.

05. September 2021

» Stimberg Zeitung: Transidentität – wer bin ich eigentlich?

Seit Juli bietet die Haard-Klinik eine Transgender-Sprechstunde für Kinder und Jugendliche und deren Eltern an. Der Zulauf ist enorm und die Unsicherheit oft groß.

» SRF über Zurich Pride: 20.000 fordern in Zürich ein Ja zu "Ehe für alle"

Nach dem Ausfall der "Pride" im letzten Jahr ist wieder für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft demonstriert worden.

» zentralplus: Regenbogenfamilie – Wie zwei Frauen Kinder kriegen

Bald stimmen wir über die «Ehe für alle» ab. Mit einem Ja würden verheiratete Frauenpaare Zugang zur Samenspende erhalten. Anders als früher, wie das Beispiel der Luzernerin Lisa Bachmann und ihrer damaligen Partnerin zeigt. Vor 21 Jahren wurden sie zum ersten Mal schwanger.

» Blick: Fotografin Liva Tresch dokumentierte schwul-lesbische Treffen der 60er und 70er

Sie mussten sich verstecken und trafen sich hinter dunklen Vorhängen von Bars. Dort konnten sich Lesben und Schwule so geben, wie sie wollten. Diskretion war oberstes Gebot, Fotografen unerwünscht – ausser Liva Tresch.

» MDR: "Dresden kann bunt" – Tausende ziehen beim CSD durch die Innenstadt

Am Sonnabend sind tausende Menschen beim Christopher Street Day (CSD) durch die Dresdner Innenstadt gezogen. Die Demonstration war der Abschluss der Aktionswoche zum CSD.

» NDR: Wilhelmshaven in Regenbogenfarben – Zum ersten Mal CSD

Zum ersten Mal in Wilhelmshaven haben Lesben, Schwule, Transsexuelle und viele weitere den Christopher Street Day (CSD) in Wilhelmshaven gefeiert.