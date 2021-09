Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2021) Das Deutsche Schulportal: Wie ein transidentes Kind eine Schule verändert

Eine Lehrerin erzählt von ihren Erfahrungen im Umgang mit Transidentität an ihrer Schule.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. September 2021

» watson: Was sich für einen schwulen 70-Jährigen mit der "Ehe für alle" ändern würde

Der 70-jährige pensionierte Banker schildert im Video, welchen Einfluss die "Ehe für alle" für ihn hätte.

» Musikexpress: BTS-Poster wird in Pakistan abgehängt, weil es "Homosexualität bewerben" würde

In der pakistanischen Stadt Gujranwala hat eine islamistische Partei ein Plakat vom BTS-Mitglied Jungkook entfernen lassen. Fans weltweit sind entsetzt.

» SWR über FDP-Kandidat Jens Brandenburg: Für die Rechte von LSBTI-Menschen

Jens Brandenburg ist der einzige FDP-Bundestagsabgeordnete zwischen Mannheim und Walldürn. Als schwuler Mann engagiert er sich unter anderem für die Rechte von queeren Menschen.

» tz über Homophobie im Fußball: Regenbogenflaggen reichen nicht – ein Gast-Kommentar

Christoph Hertzsch ist Spieler der Streetboys München. Im Kampf gegen Homophobie beklagt er Unwissenheit und fehlenden Mut in Vereinen und Verbänden. Ein Gast-Kommentar.

» Luzerner Zeitung: Flaggenzwist am Lago Maggiore – Regenbogenfahne erhitzt Gemüter

"Ehe für alle": Zwei Tessiner Gemeinden hissen die Regenbogen-Fahne. In Locarno löst dieses Vorgehen Kritik aus. Der Stadtpräsident verteidigt sich.

» ze.tt interviewt Tessa Ganserer und Nyke Slawik: "Mir hat ein transsexueller Klaus Wowereit gefehlt"

Sie wollen die Vorbilder sein, die sie nicht hatten: Tessa Ganserer und Nyke Slawik könnten als erste trans Frauen in den Bundestag einziehen. Was wollen sie verändern?

» Lahrer Zeitung: Aus für Herbolzheimer bei "Prince Charming" – Felix Krupka erlebt täglich Homophobie

Bei der Dating-Show "Prince Charming" hat Felix Krupka nicht nur mitgemacht, um einen Partner zu finden. Der Herbolzheimer wollte damit einen Beitrag leisten, damit Homosexualität in der Gesellschaft endlich akzeptiert wird.

» Nau zur Ehe für alle: Lassen wir auch Priester heiraten!

Die Freidenkenden Schweiz befürworten die "Ehe für alle". Mit einer Kampagne nehmen sie die katholische Kirche aufs Korn, von der der grösste Widerstand kommt.

» vienna.at: Verhetzungs-Schuldspruch gegen Rutter aufgehoben

Der ehemalige Kärntner Landtagsabgeordnete und Corona-Demo-Organisator Martin Rutter war im März am Landesgericht Klagenfurt wegen Verhetzung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Graz hat den Schuldspruch nun aufgehoben. S.a.: Homofeindliche Hetze: Corona-Leugner verurteilt (10.03.2021)

» Deutschlandfunk Kultur über lesbischen Chor Spreediven: "Ich genieße einfach unsere Nische"

Viele Frauen der "Spreediven" sind im Leben schon mal ausgeschlossen worden, weil sie lesbisch sind. Das Besondere an diesem Chor ist für sie daher, dass sie eine Nische haben, in der sie sein können wie sie sind und gemeinsam Singen können.

» SR.de: Hasso Müller-Kittnau erhält das Bundesverdienstkreuz

Hasso Müller-Kittnau bekommt am 8. September das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Saarbrücker erhält die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für sein Engagement in der Schwulen- und Lesbenbewegung.

» Wuppertaler Rundschau: "In der Schule findet kaum Sexualerziehung statt"

An der Bergischen Universität ist Sozialwissenschaftlerin Dr. Anna Hartmann am Lehrstuhl Allgemeine Erziehungswissenschaft/Theorie der Bildung federführend an dem Projekt Sexuelle Bildung beteiligt. In den Bergischen Transfergeschichten erklärt sie, warum es wichtig ist, neue Konzepte für die Sexualerziehung in Schulen zu entwickeln.

» Onetz: Niemals vergessen – Kundgebung am Jahrestag eines Neonazi-Verbrechens

Vor 26 Jahren wurde Klaus Peter Beer in Amberg Opfer von Neonazis, die ihn in der Vils ertrinken ließen. Zum Jahrestag des Verbrechens fand am Marktplatz eine Kundgebung statt. Die Redner hatten eine klare Forderung an die Amberger Politik.

» stern über Neil Patrick Harris: Süße Liebeserklärung zum Hochzeitstag

US-Star Neil Patrick Harris sendet seinem Ehemann, David Burtka, eine öffentliche Liebeserklärung zum siebten Hochzeitstag.

» Kronen Zeitung zu Seyran Ates: Über die Solidarität mit feministischen Muslimas

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller über die aktuelle Solidarität mit feministischen Muslimas.

» Werder Bremen: Das Q steht für "queer"

Der SV Werder Bremen spricht sich für Toleranz, Weltoffenheit und eine bunte Gesellschaft aus. Nicht nur in bestimmten Situationen, sondern an jedem Tag vertritt der Verein diese Werte und bezieht durch verschiedene Aktionen und Projekte deutlich Stellung. Neben Regenbogen-Eckfahnen an Heimspielen, verschiedenen Antidiskriminierungsprogrammen sowie den Regenbogenflaggen vor dem wohninvest WESERSTADION leistet Werder auch zum jährlichen Christopher Street Day einen Beitrag für Vielfalt und Toleranz. In den vergangenen Jahren pflegte der SVW ein partnerschaftliches Verhältnis zu der Veranstaltung, in Zuge dessen Werder-Präsident und Geschäftsführer Dr. Hubertus Hess-Grunewald bereits die Schirmherrschaft übernahm.

» Radio Jade: Organisator*innen zufrieden mit erstem CSD in Wilhelmshaven

Die Organisator*innen des ersten Wilhelmshavener CSDs, also Christopher Street Day, zeigen sich nach der Veranstaltung mehr als zufrieden. Am vergangenen Samstag (04.09.) waren etwa 700 Teilnehmende in der Stadt zusammengekommn, um für die Rechte von queeren Menschen einzustehen. Der Demonstrationszug zog vom Valoisplatz durch die Stadt und wieder zum Startplatz zurück. Aufgrund des großen Erfolgs wird auch für das Jahr 2022 ein CSD in der Jadestadt geplant, so Organisatorin Anke Hieronymus:

» Radio Jade: Die Wortbeiträge der Kundgebung zum ersten Christopher Street Day in Wilhelmshaven zum Nachhören

Am 04.09.2021 hat der CSD zum ersten Mal in Wilhelmshaven stattgefunden. Die Redebeiträge zur Kundgebung in der Innenstadt haben wir bereits vorher gesammelt, um sie zeitgleich im Radio auch denen zugänglich zu machen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten.

07. September 2021

» Saiten: Auf die Regenbogenflagge körbeln

Nicht wegen Offenheit und Toleranz – es gibt bessere Gründe, am 26. September Ja zu sagen zur «Ehe für alle». Eine Brandrede von Saiten-Kolumnistin Anna Rosenwasser.