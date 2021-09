Ausgewählter Artikel:

» (10.09.2021) Tagesspiegel über "Lebensort Vielfalt" am Südkreuz: Queeres Mehrgenerationenhaus für Schöneberg

Leben ohne Angst vor Ausgrenzung: Am Südkreuz baut die Schwulenberatung ein neues Mehrgenerationenhaus, das auch ein Kiezzentrum werden soll.

10. September 2021

» Abendzeitung interviewt Münchner Priester Wolfgang Rothe: 'Der Zölibat ist unmenschlich'

Der Münchner Priester Wolfgang Rothe rechnet in seinem Buch mit der Kirche, der Sexualmoral und veralteten Denkmustern ab – er ist als Erwachsener selbst von einem Geistlichen missbraucht worden.

» SRF: Reformierte Landeskirchen werden Homosexuelle trauen

Gleichgeschlechtliche Hochzeiten sind für die reformierten Landeskirchen kein Problem. Aber für die Freikirchen.

» FAZ über Homosexuelle in Georgien: Sie propagieren, wir wären böse

» taz über Erfahrungen beim Heterodating: Aus einem anderen Jahrhundert

Liebeskummer lässt einen Dinge ausprobieren. Wer seine Tinder-App auf alle Geschlechter unstellt, kann allerdings schnell genug haben.

» ze.tt: Erst Frau, dann Mann, jetzt wieder Frau

Eli outete sich mit 19 als trans Mann und ließ sich die Brüste entfernen. Zehn Jahre später lebt sie wieder als Frau. Ihre Transition bereut sie nicht – im Gegenteil

» stern: Die Ehe sei "glücklich und normal" – 23-jährige Mormonin heiratete einen Mann, der bekennend schwul ist

Jordan und Nick Applegate sind gläubige Mormonen und seit 2020 verheiratet. Erstaunlich daran: Nick sagt von sich selbst, dass er eigentlich homosexuell sei.

» annabelle zur Ehe für alle: "Und die Liebe ist doch politisch!"

Die annabelle Redaktion spricht sich offen für die "Ehe für alle" aus. Unsere Chefredaktorin Jacqueline Krause-Blouin gibt dazu ein Statement.

09. September 2021

» Blick: Ehe für alle vereint politische Feinde

Wenn aus Feinden Verbündete werden: Im Zürcher Limmattal werben Vertreterinnen und Vertreter von SVP und Operation Libero gemeinsam um Ja-Stimmen für die Ehe für alle.

» zentralplus: Liebe ist liberal – behandeln wir sie endlich auch so!

Damit wir in Luzern und der ganzen Schweiz endlich Gleichstellung erreichen, braucht es unbedingt ein Ja zur Ehe für alle. Jedoch gibt es auch nach der Abstimmung noch Handlungsbedarf.

» Merkur: Stadt Kaufbeuren unterstützt die Premiere der Allgäu Pride Week 2021

Wenn vom 12. bis 18. September die Allgäu Pride Week ihre Premiere feiert, dann geht das nicht ohne den Idealismus der Verantwortlichen. Es bedarf gerade beim ersten Mal aber auch materieller Unterstützung. Die Stadt Kaufbeuren fördert das Projekt mit Mitteln aus ihrem Kulturbudget.

» NDR: Gendern an Schulen? Krach in der Jamaika-Koalition

In der Jamaika-Koalition Schleswig-Holsteins herrscht Streit – es geht ums Gendern an Schulen. Bildungsministerin Prien von der CDU ist klar dagegen. Die Koalitionspartner von den Grünen sind empört. S.a.: In Kiel regierende CDU setzt auf Gender-Volksentscheid (08.09.2021)

» BR24: Schwimmen für alle – Transgender im Schwimmbad

Viel nackte Haut, starre Geschlechtertrennung in der Dusche oder die Angst, angestarrt zu werden: Viele Transmenschen fühlen sich in Schwimmbädern nicht wohl und gehen deshalb gar nicht mehr hin. Wie könnte man das ändern?

» Augsburger Allgemeine spricht mit Julia von Heinz über Homosexualität: "Mein Vater hat sich geschämt dafür"

Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz hat bei den Filmfestspielen Venedig in "Isolation" einen äußerst persönlichen Beitrag präsentiert. Warum das öffentlich machen?

» Deutsche Welle: EU stoppt Coronahilfen für Polen wegen Anti-LGBT-Politik

In mehreren polnischen Gemeinden gelten Vorschriften, die LGBT-Menschen offen diskriminieren. Brüssel fordert deren Aufhebung und friert einen Teil der EU-Coronahilfen für das Mitgliedsland ein.

» Frankenpost aus Wunsiedel: Hetze und Schmierereien Stein des Anstoßes

Auf einem Stein auf dem Kinderspielplatz beim Schwimmbad werden Schwule diskriminiert. Die Stadt Wunsiedel erstattet Anzeige und lässt die Kritzeleien entfernen.

» Tagesspiegel über "11 Freunde"-Kampagne: "Für alle, die mitgemacht haben, war es eher ein Coming in"

Queerfeindlichkeit spielt im Profifußball immer noch eine große Rolle. Nun wurde über Nachwirkungen der Ihr könnt auf uns zählen-Kampagne diskutiert. S.a.: 800 Fußballprofis ermuntern schwule Kollegen zum Coming-out (17.02.2021)

» 20 Minuten über Steven Epprecht: "Nach meinem Outing habe ich 1000 Followerinnen und Follower verloren"

Vor Jahren hat sich der Schweizer Influencer vor seiner Familie geoutet. Nun folgte die breite Öffentlichkeit. 20 Minuten verriet er, wieso dieser Schritt für ihn wichtig war.

» BR24 zum Synodalen Weg: Bischof Oster übt Kritik mit Alternativtext

Die bayerischen Bischöfe Voderholzer und Oster sind unzufrieden mit dem Kurs, den der Reformprozess in der katholischen Kirche nimmt. Der Passauer Bischof Stefan Oster kritisiert einen Text des Synodalen Wegs zum Reizthema katholische Sexualmoral. S.a.: Die katholische Kirche in Deutschland will queerfreundlicher werden (03.09.2021)

» shz.de über schwulen Grünen: Nils Bollenbach möchte die Gesellschaft aktiv im Bundestag verändern

Der junge Bargteheider Politiker Nils Bollenbach hat viel Ausgrenzung und Mobbing erlebt. Im Bundestag will er für Inklusion und Klimaschutz kämpfen. S.a.: "Dich schwulen Hund würde man in anderen Ländern erhängen" (21.02.2021)