» (11.09.2021) watson: Von schwulen Pinguinen und der Natur – KKS und eine lesbische Pfarrerin im "Arena"-Gestrüpp

In der "Arena" wurde am Freitag ein heikles Thema diskutiert. Eines, das in Diskussionen oft von Vorurteilen und tief eingeschweissten Rollenbildern geprägt

11. September 2021

» nd: "Gendern" ist ein rechter Kampfbegriff

Allein schon die Verwendung des Wortes "Gendern" beim Thema geschlechtergerechte Sprache ist so ein ärgerlicher Quatsch, dass schaudern muss, wem an der deutschen Sprache etwas liegt. Jeja Klein zählt sich dazu.

» RND interviewt Lady Bitch Ray: "Das Ablehnen der Gender­sprache bedient eine patriarchale, weiße Agenda"

Einen Volksentscheid zum Thema wie vom Kieler CDU-Fraktionschef gefordert, hält die Linguistin Reyhan ahin für übertrieben. Unter dem Namen Lady Bitch Ray ist sie als Rapperin bekannt. Und sie erzählt, weshalb sie das Binnen-I meidet.

» B.Z. Berlin: Vor drei Jahren verschwand Daniel Küblböck Z- um ersten Mal sprechen seine Mitschüler

Sie haben lange geschwiegen.

» TAG24: "Prince Charming"-Favorit von schwangerer Frau verlassen – Das steckt dahinter

Maurice Schmitz sucht in der schwulen Datingshow "Prince Charming" nach der Liebe. Für ein Musikvideo ist er nun aber in eine ganz andere Rolle geschlüpft.

» VICE: Das passiert, wenn 'Dungeons & Dragons' auf Drag trifft

Das Dragqueen-Kollektiv "Queer Arcana" verzaubert sein Publikum mit einer ungewöhnlich frischen Herangehensweise an ein alteingesessenes Rollenspiel.

» ingame über Vielfalt im Gaming: Gebt BIPoC und LGBTQIA* endlich den Platz, den sie verdienen

Gamer:innen fordern, Politik aus Games herauszuhalten. Warum diese Forderung scheinheilig ist und wir Repräsentation und Diversität brauchen – ein Kommentar.

» WDR: Friseure setzen sich für Unisex-Preise ein

Ein Paderborner Friseur spricht sich für geschlechtsunabhängige Preislisten aus. In seinem Salon funktioniert das Konzept. Andere scheuen sich noch davor.

» Westfalenpost aus Siegen: Regenbogen am Kreishaus Bekenntnis für Grundrechte

Kreis Siegen-Wittgenstein nimmt Stellung zu AfD-Antrag: Kunstaktion für im Grundgesetz geschützte Werte – Akzeptanz, Respekt, Offenheit, Vielfalt

10. September 2021

» Tagesspiegel über "Lebensort Vielfalt" am Südkreuz: Queeres Mehrgenerationenhaus für Schöneberg

Leben ohne Angst vor Ausgrenzung: Am Südkreuz baut die Schwulenberatung ein neues Mehrgenerationenhaus, das auch ein Kiezzentrum werden soll.

» Abendzeitung interviewt Münchner Priester Wolfgang Rothe: 'Der Zölibat ist unmenschlich'

Der Münchner Priester Wolfgang Rothe rechnet in seinem Buch mit der Kirche, der Sexualmoral und veralteten Denkmustern ab – er ist als Erwachsener selbst von einem Geistlichen missbraucht worden.

» SRF: Reformierte Landeskirchen werden Homosexuelle trauen

Gleichgeschlechtliche Hochzeiten sind für die reformierten Landeskirchen kein Problem. Aber für die Freikirchen.

» FAZ über Homosexuelle in Georgien: Sie propagieren, wir wären böse

» taz über Erfahrungen beim Heterodating: Aus einem anderen Jahrhundert

Liebeskummer lässt einen Dinge ausprobieren. Wer seine Tinder-App auf alle Geschlechter unstellt, kann allerdings schnell genug haben.

» ze.tt: Erst Frau, dann Mann, jetzt wieder Frau

Eli outete sich mit 19 als trans Mann und ließ sich die Brüste entfernen. Zehn Jahre später lebt sie wieder als Frau. Ihre Transition bereut sie nicht – im Gegenteil

» stern: Die Ehe sei "glücklich und normal" – 23-jährige Mormonin heiratete einen Mann, der bekennend schwul ist

Jordan und Nick Applegate sind gläubige Mormonen und seit 2020 verheiratet. Erstaunlich daran: Nick sagt von sich selbst, dass er eigentlich homosexuell sei.

» annabelle zur Ehe für alle: "Und die Liebe ist doch politisch!"

Die annabelle Redaktion spricht sich offen für die "Ehe für alle" aus. Unsere Chefredaktorin Jacqueline Krause-Blouin gibt dazu ein Statement.

09. September 2021

» Blick: Ehe für alle vereint politische Feinde

Wenn aus Feinden Verbündete werden: Im Zürcher Limmattal werben Vertreterinnen und Vertreter von SVP und Operation Libero gemeinsam um Ja-Stimmen für die Ehe für alle.

» zentralplus: Liebe ist liberal – behandeln wir sie endlich auch so!

Damit wir in Luzern und der ganzen Schweiz endlich Gleichstellung erreichen, braucht es unbedingt ein Ja zur Ehe für alle. Jedoch gibt es auch nach der Abstimmung noch Handlungsbedarf.

» Merkur: Stadt Kaufbeuren unterstützt die Premiere der Allgäu Pride Week 2021

Wenn vom 12. bis 18. September die Allgäu Pride Week ihre Premiere feiert, dann geht das nicht ohne den Idealismus der Verantwortlichen. Es bedarf gerade beim ersten Mal aber auch materieller Unterstützung. Die Stadt Kaufbeuren fördert das Projekt mit Mitteln aus ihrem Kulturbudget.