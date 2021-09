Ausgewählter Artikel:

» (12.09.2021) NZZ am Sonntag: Wie der Regenbogen zum einem mächtigen Symbol unserer Zeit wurde

Von der Arche Noah in die Ikea: Der Regenbogen hat vom linken Rand die Mitte der Gesellschaft erobert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. September 2021

» MDR zum 90. Todestag von Lili Elbe: Medizingeschichte in Dresden – Geschlechtsangleichende Operationen

Vor 90 Jahren starb die Lili Elbe, die in Dresden zur Frau wurde. Eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen der Welt war an der Frauenklinik gelungen. Die Presse sprach von einem "medizinischen Wunder".

» NZZ am Sonntag: Nehmt die Gegner der Ehe für alle bitte ernst

Der neue Chefredaktor stellt Ihnen die Frage der Woche: Wie stimmen Sie bei der Vorlage Ehe für alle ab? Und wieso?

» Blick interviewt Luise F. Pusch: "Die deutsche Sprache ist ungerecht"

Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch ist Mitbegründerin der feministischen Linguistik. Seit 40 Jahren fordert sie eine geschlechtergerechte Sprache. Ihre damaligen Vorschläge erscheinen heute noch radikal.

» Blick interviewt Tamy Glauser: "Ich bin verliebt ins Leben"

Das non-binäre Berner Model Tamy Glauser spricht mit uns offen wie nie über die Beziehung zu Ex-Freundin Dominique Rinderknecht, den Kampf für die Ehe für alle und warum das Model selber wohl doch nie heiraten will.

» blue News: Tausende protestieren in Genf gegen sexuelle Diskriminierung

Tausende Menschen haben am Samstag in Genf an einem Pride-Umzug teilgenommen. Sie prangerten Diskriminierung etwa aufgrund der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts an. Hauptthema an der Demo war die bevorstehende Abstimmung über die "Ehe für alle".

» Bravo: Diese Film- und Serien-Bösewichte sind queer

Diese 10 Fieslinge sind eigentlich queer – hast du es gewusst?

11. September 2021

» VRT aus Brüssel: VRT-Journalist auf offener Straße angegriffen, beraubt und als "dreckiger Homo" beschimpft

Unser Kollege Riadh Bahri (Foto) ist am Freitag auf offener Straße in Brüssel angegriffen worden. Ihm wurde dabei eine Kette vom Hals gerissen und der Angreifer beleidigte ihn noch mit den Worten "dreckiger Homo". Die Polizei ermittelt demnach auch in einem Fall von gewalttätigem Schwulenhass.

» SRF interviewt Erziehungswissenschaftlerin: "Kinder aus Regenbogenfamilien entwickeln sich gleich gut"

Im Abstimmungskampf zur "Ehe für alle" ist auf beiden Seiten das Kindeswohl zentral. Eine Expertin zum Forschungsstand.

» nd: "Gendern" ist ein rechter Kampfbegriff

Allein schon die Verwendung des Wortes "Gendern" beim Thema geschlechtergerechte Sprache ist so ein ärgerlicher Quatsch, dass schaudern muss, wem an der deutschen Sprache etwas liegt. Jeja Klein zählt sich dazu.

» RND interviewt Lady Bitch Ray: "Das Ablehnen der Gender­sprache bedient eine patriarchale, weiße Agenda"

Einen Volksentscheid zum Thema wie vom Kieler CDU-Fraktionschef gefordert, hält die Linguistin Reyhan ahin für übertrieben. Unter dem Namen Lady Bitch Ray ist sie als Rapperin bekannt. Und sie erzählt, weshalb sie das Binnen-I meidet.

» B.Z. Berlin: Vor drei Jahren verschwand Daniel Küblböck Z- um ersten Mal sprechen seine Mitschüler

Sie haben lange geschwiegen.

» TAG24: "Prince Charming"-Favorit von schwangerer Frau verlassen – Das steckt dahinter

Maurice Schmitz sucht in der schwulen Datingshow "Prince Charming" nach der Liebe. Für ein Musikvideo ist er nun aber in eine ganz andere Rolle geschlüpft.

» VICE: Das passiert, wenn 'Dungeons & Dragons' auf Drag trifft

Das Dragqueen-Kollektiv "Queer Arcana" verzaubert sein Publikum mit einer ungewöhnlich frischen Herangehensweise an ein alteingesessenes Rollenspiel.

» watson: Von schwulen Pinguinen und der Natur – KKS und eine lesbische Pfarrerin im "Arena"-Gestrüpp

In der "Arena" wurde am Freitag ein heikles Thema diskutiert. Eines, das in Diskussionen oft von Vorurteilen und tief eingeschweissten Rollenbildern geprägt

» ingame über Vielfalt im Gaming: Gebt BIPoC und LGBTQIA* endlich den Platz, den sie verdienen

Gamer:innen fordern, Politik aus Games herauszuhalten. Warum diese Forderung scheinheilig ist und wir Repräsentation und Diversität brauchen – ein Kommentar.

» WDR: Friseure setzen sich für Unisex-Preise ein

Ein Paderborner Friseur spricht sich für geschlechtsunabhängige Preislisten aus. In seinem Salon funktioniert das Konzept. Andere scheuen sich noch davor.

» Westfalenpost aus Siegen: Regenbogen am Kreishaus Bekenntnis für Grundrechte

Kreis Siegen-Wittgenstein nimmt Stellung zu AfD-Antrag: Kunstaktion für im Grundgesetz geschützte Werte – Akzeptanz, Respekt, Offenheit, Vielfalt

10. September 2021

» Tagesspiegel über "Lebensort Vielfalt" am Südkreuz: Queeres Mehrgenerationenhaus für Schöneberg

Leben ohne Angst vor Ausgrenzung: Am Südkreuz baut die Schwulenberatung ein neues Mehrgenerationenhaus, das auch ein Kiezzentrum werden soll.

» Abendzeitung interviewt Münchner Priester Wolfgang Rothe: 'Der Zölibat ist unmenschlich'

Der Münchner Priester Wolfgang Rothe rechnet in seinem Buch mit der Kirche, der Sexualmoral und veralteten Denkmustern ab – er ist als Erwachsener selbst von einem Geistlichen missbraucht worden.