Ausgewählter Artikel:

» (13.09.2021) taz-Interview: Lesbische Aktivistin über die DDR – "Toleriert uns doch einfach"

Sylvia Thies wuchs als Lesbe in der DDR auf und engagierte sich nach der Wiedervereinigung für Lesben und Schwule und die Rechte von Prostituierten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. September 2021

» blue News: "Ich bin lesbisch und möchte eines Tages Mama werden"

Ich gebe es zu: Ich habe mich nicht immer als lesbisch bezeichnet und tue es eigentlich auch heute selten. Normalerweise sage ich, ich bin queer oder bi. Aber wenn es um die Problematik des Kinderkriegens geht, dann braucht es eine klare Ansage. Warum?

» taz-Interview: Lesbische Aktivistin über die DDR – "Toleriert uns doch einfach"

Sylvia Thies wuchs als Lesbe in der DDR auf und engagierte sich nach der Wiedervereinigung für Lesben und Schwule und die Rechte von Prostituierten.

» VRT: Antwerpens Polizei ermittelt im Fall von Anti-LGBTQ-Stickern im öffentlichen Raum

Seit Sonntagmorgen gehen bei der Polizei in Antwerpen Anzeigen und Meldungen zu LGBTQ+-feindlichen Stickern, die überall in der Stadt auftauchen.

» taz-Kommentar zur Debatte übers Gendern: In der Sackgasse

Erst die Debatte ums richtige Gendern bringt das Gendern in Verruf. Denn der Diskurs driftet ins Dogmatische ab und fördert so Verbote.

» infosperber: IKEAs politisches Engagement wirft Fragen auf

IKEA Schweiz wirbt massiv für ein Abstimmungs-Ja zu "Ehe für alle". Das passt schlecht zum bisherigen Marketing. S.a.: Das Ehebett für alle (08.09.2021)

» Deutschlandfunk: Der Regenbogen und die Bundesliga

Die Regenbogenfahne wurde bei der Fußball-EM zum Politikum – die UEFA ließ die Münchner Arena nicht bunt leuchten. In der Bundesliga ist Diskriminierung der LGBTQI*-Community dagegen kaum Thema. In den letzten Jahren hat sich zwar viel getan, betroffene Gruppen sehen aber noch Nachholbedarf.

» Tsüri spricht mit Fotografin Livia Tresch über die queere Szene der 60er und 70er Jahre: "Es gab keinen Platz für uns, es durfte uns nicht geben"

Bald stimmen wir über die Ehe für alle ab. Ein Gespräch mit Fotografin Livia Tresch, die bekannt ist für ihre Aufnahmen aus den 1960er- und 1970er-Jahren in queeren Clubs in Zürich und ein Interview mit Corinne Rufli, welche die Geschichte homosexueller Frauen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts erforscht.

» St. Galler Tagblatt: Christkatholische Kirche unterstützt die "Ehe für alle"

An der Nationalsynode der Christkatholischen Kirche Schweiz hat die sich die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten für die "Ehe für alle" ausgesprochen.

» Nordstadtblogger: Erster Christopher Street Day während Corona erfährt einen riesigen Andrang

Ein Meer aus Fahnen und bunt gekleideten Menschen zog am Samstagmittag (11. September 2021) über den Wallring und den Westenhellweg. Mit der großen Demo zum Christopher Street Day (CSD) forderten die Teilnehmer*innen mehr Solidarität und gleiche Rechte für die LSBTIQ*-Community (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, queer). Unfallbedingt verzögerte sich der Start zunächst.

» Mitteldeutsche Zeitung; Mit Regenbogenflaggen durch Halle

Der CSD in Halle hat am Samstag mit einer Kundgebung am Steintor begonnen. Nun ziehen Teilnehmer durch die Innenstadt.

12. September 2021

» NZZ am Sonntag: Wie der Regenbogen zum einem mächtigen Symbol unserer Zeit wurde

Von der Arche Noah in die Ikea: Der Regenbogen hat vom linken Rand die Mitte der Gesellschaft erobert.

Registrierung erforderlich

» MDR zum 90. Todestag von Lili Elbe: Medizingeschichte in Dresden – Geschlechtsangleichende Operationen

Vor 90 Jahren starb die Lili Elbe, die in Dresden zur Frau wurde. Eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen der Welt war an der Frauenklinik gelungen. Die Presse sprach von einem "medizinischen Wunder".

» NZZ am Sonntag: Nehmt die Gegner der Ehe für alle bitte ernst

Der neue Chefredaktor stellt Ihnen die Frage der Woche: Wie stimmen Sie bei der Vorlage Ehe für alle ab? Und wieso?

» Blick interviewt Luise F. Pusch: "Die deutsche Sprache ist ungerecht"

Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch ist Mitbegründerin der feministischen Linguistik. Seit 40 Jahren fordert sie eine geschlechtergerechte Sprache. Ihre damaligen Vorschläge erscheinen heute noch radikal.

» Blick interviewt Tamy Glauser: "Ich bin verliebt ins Leben"

Das non-binäre Berner Model Tamy Glauser spricht mit uns offen wie nie über die Beziehung zu Ex-Freundin Dominique Rinderknecht, den Kampf für die Ehe für alle und warum das Model selber wohl doch nie heiraten will.

» blue News: Tausende protestieren in Genf gegen sexuelle Diskriminierung

Tausende Menschen haben am Samstag in Genf an einem Pride-Umzug teilgenommen. Sie prangerten Diskriminierung etwa aufgrund der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts an. Hauptthema an der Demo war die bevorstehende Abstimmung über die "Ehe für alle".

» Bravo: Diese Film- und Serien-Bösewichte sind queer

Diese 10 Fieslinge sind eigentlich queer – hast du es gewusst?

11. September 2021

» VRT aus Brüssel: VRT-Journalist auf offener Straße angegriffen, beraubt und als "dreckiger Homo" beschimpft

Unser Kollege Riadh Bahri (Foto) ist am Freitag auf offener Straße in Brüssel angegriffen worden. Ihm wurde dabei eine Kette vom Hals gerissen und der Angreifer beleidigte ihn noch mit den Worten "dreckiger Homo". Die Polizei ermittelt demnach auch in einem Fall von gewalttätigem Schwulenhass.

» SRF interviewt Erziehungswissenschaftlerin: "Kinder aus Regenbogenfamilien entwickeln sich gleich gut"

Im Abstimmungskampf zur "Ehe für alle" ist auf beiden Seiten das Kindeswohl zentral. Eine Expertin zum Forschungsstand.

» nd: "Gendern" ist ein rechter Kampfbegriff

Allein schon die Verwendung des Wortes "Gendern" beim Thema geschlechtergerechte Sprache ist so ein ärgerlicher Quatsch, dass schaudern muss, wem an der deutschen Sprache etwas liegt. Jeja Klein zählt sich dazu.