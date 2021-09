Ausgewählter Artikel:

» (15.09.2021) klatsch-tratsch.de: Kerstin Ott hätte sich in ihrer Jugend ein queeres Vorbild gewünscht!

Kerstin Ott lebt ihre Homosexualität seit Beginn ihrer Karriere offen aus und gehörte damit, vor allem unter den weiblichen Schlagersängerinnen, zu den Vorreiterinnen. Vor rund 20 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen, dabei hätte sich Kerstin selbst genau so etwas als Teenager sehnlichst gewünscht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. September 2021

» FAZ-Glossar zu Identitätspolitik: Sprechen Sie woke?

Sie kommen nicht mehr mit, in den sozialen Medien oder im Gespräch mit Jüngeren? Hier kommt Abhilfe.

» BR Podcast "Willkommen im Club": Aller Anfang ist schwer? – wie wir den Einstieg in die LGBTIQ*-Community schaffen

Manchmal hat man das Gefühl, die queere Community ist wie das Berghain... ein bekannter Berliner Club mit richtig harten Türsteher:innen, die nicht alle reinlassen. Kurz gesagt: Es ist nicht immer einfach sich als Teil der LGTBIQ*-Community zu fühlen. Deswegen stellen wir uns heute die Frage: Wie finde ich Anschluss und wie schaffe ich den Einstieg in die queere Community? Freut euch auf Tipps, u.a. von Tiktok-Star Theo Carow!"

» katholisch.de aus Spanien: Ex-Bischof wegen Konversionstherapien bei Ministerium gemeldet

Vor kurzem hatte Bischof Xavier Novell für Aufsehen gesorgt, weil er seinen Amtsverzicht erklärte – Berichten zufolge aufgrund einer Beziehung zu einer Frau. Nun hat eine Gruppe, die gegen Konversionstherapien kämpft, ihn bei der Regierung gemeldet.

» klatsch-tratsch.de: Kerstin Ott hätte sich in ihrer Jugend ein queeres Vorbild gewünscht!

Kerstin Ott lebt ihre Homosexualität seit Beginn ihrer Karriere offen aus und gehörte damit, vor allem unter den weiblichen Schlagersängerinnen, zu den Vorreiterinnen. Vor rund 20 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen, dabei hätte sich Kerstin selbst genau so etwas als Teenager sehnlichst gewünscht.

» Nau zur Ehe für alle: Wieso wir für gleiche Rechte Spalier stehen

Ein Ja zur Ehe für alle ist ein Bekenntnis zu unseren demokratischen Werten: Grundrechte, Selbstbestimmung und individuelle Freiheit. Dafür stehen wir Spalier.

» come-on.de: Segnungsverbot für Homosexuelle – Pfarrei aus MK will Regenbogenfahne hissen

Die Spannungen in der katholischen Kirche reichen tief. In der katholischen Diaspora im tiefen Westen des Sauerlands in der Pfarrei Christus König zwischen Hagen-Dahl und Halver, dazwischen Breckerfeld und Schalksmühle, hat man die Aussagen der katholischen Glaubenskongregation vom März durchaus registriert. Und teilt sie nicht.

14. September 2021

» RND: Zweifaches Debüt – Elliot Pages erster Auftritt als Transgender bei Met-Gala in New York

Elliot Page feiert auf der diesjährigen Met-Gala in New York gleich eine doppelte Premiere: Zum allerersten Mal präsentiert sich der Schauspieler auf dem weltweit bekanntesten Fashionevent. Gleichzeitig ist es sein erster Auftritt seit seinem Coming-out als Transgender.

» watson: Karina ist lesbisch – so wollte die Freikirche sie von den Dämonen befreien

Mit 16 Jahren, also vor genau 10 Jahren, hat sich Karina auf ihrem Instagram-Account als lesbische Frau geoutet. In der Freikirche, in der sie sozusagen aufgewachsen ist, fand ihr Outing null Akzeptanz. Vor allem nicht bei ihrem Priester.

» Human Rights Watch über Südkorea: LGBT-Schüler*innen gemobbt und diskriminiert

Isolation und fehlende Unterstützung gefährden junge Menschen

» Nahe-News: Regenbogenfahne am Europaplatz zerrissen

Unter dem Motto "Vielfalt braucht Verstärkung – bunt, solidarisch, laut" wurde am Samstag der dritte Christopher Street Day (CSD) in Bad Kreuznach gefeiert.

» SWR: Gedenken an verfolgten Homosexuellen in Konz

Weil er homosexuell war, verfolgten ihn die Nazis jahrelang. Max Glass wurde nur 39 Jahre alt. Er starb 1942 KZ Buchenwald. Jetzt erinnert ein Stolperstein in Konz an ihn.

» Zeit zum Latzel-Prozess: Egal, was in der Bibel steht

Mit seiner Hetze gegen Homosexuelle hat ein Bremer Pfarrer die Grenzen der Verfassung überschritten. Sein Fall offenbart aber auch ein Dilemma des säkularen Staates.

» stern: "Meine Kirche hat etwas gegen homosexuelle Menschen" – Schwuler Priester fordert mehr Toleranz

Bernd Mönkebüscher ist Priester und offen homosexuell. Im Format #VOXStimme ruft er die Katholische Kirche zu mehr Toleranz auf.

13. September 2021

» blue News: "Ich bin lesbisch und möchte eines Tages Mama werden"

Ich gebe es zu: Ich habe mich nicht immer als lesbisch bezeichnet und tue es eigentlich auch heute selten. Normalerweise sage ich, ich bin queer oder bi. Aber wenn es um die Problematik des Kinderkriegens geht, dann braucht es eine klare Ansage. Warum?

» taz-Interview: Lesbische Aktivistin über die DDR – "Toleriert uns doch einfach"

Sylvia Thies wuchs als Lesbe in der DDR auf und engagierte sich nach der Wiedervereinigung für Lesben und Schwule und die Rechte von Prostituierten.

» VRT: Antwerpens Polizei ermittelt im Fall von Anti-LGBTQ-Stickern im öffentlichen Raum

Seit Sonntagmorgen gehen bei der Polizei in Antwerpen Anzeigen und Meldungen zu LGBTQ+-feindlichen Stickern, die überall in der Stadt auftauchen.

» taz-Kommentar zur Debatte übers Gendern: In der Sackgasse

Erst die Debatte ums richtige Gendern bringt das Gendern in Verruf. Denn der Diskurs driftet ins Dogmatische ab und fördert so Verbote.

» infosperber: IKEAs politisches Engagement wirft Fragen auf

IKEA Schweiz wirbt massiv für ein Abstimmungs-Ja zu "Ehe für alle". Das passt schlecht zum bisherigen Marketing. S.a.: Das Ehebett für alle (08.09.2021)

» Deutschlandfunk: Der Regenbogen und die Bundesliga

Die Regenbogenfahne wurde bei der Fußball-EM zum Politikum – die UEFA ließ die Münchner Arena nicht bunt leuchten. In der Bundesliga ist Diskriminierung der LGBTQI*-Community dagegen kaum Thema. In den letzten Jahren hat sich zwar viel getan, betroffene Gruppen sehen aber noch Nachholbedarf.

» Tsüri spricht mit Fotografin Livia Tresch über die queere Szene der 60er und 70er Jahre: "Es gab keinen Platz für uns, es durfte uns nicht geben"

Bald stimmen wir über die Ehe für alle ab. Ein Gespräch mit Fotografin Livia Tresch, die bekannt ist für ihre Aufnahmen aus den 1960er- und 1970er-Jahren in queeren Clubs in Zürich und ein Interview mit Corinne Rufli, welche die Geschichte homosexueller Frauen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts erforscht.