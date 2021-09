Ausgewählter Artikel:

16. September 2021

» Der Bund: Stadt Bern strebt Erhalt des LGBTI-Labels an

Das Qualitätssiegel erhalten Firmen oder Verwaltungen, die sich für die Gleichstellung von LGBTI einsetzt.

» SWR Heimat: Stella organisiert queere Jugendgottesdienste in der katholischen Kirche

Stella organisiert für das Bistum Limburg queere Jugendgottesdienste. Denn sie will zeigen: Kirche geht auch anders. Kirche kann so stattfinden, dass sich alle willkommen fühlen".

» Leipziger Zeitung: Der Stadtrat tagt – Die Regenbogenfahne wird ab 2022 auch am 17. Mai gehisst

Ab dem kommenden Jahr wird die Stadt Leipzig jeweils am 17. Mai die Regenbogenfahne vor dem Neuen Rathaus hissen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch, dem 15. September, beschlossen.

» Sumikai: Mehr japanische Schulen versuchen, geschlechtsneutral zu werden

In Japans Gesellschaft gibt es noch viele geschlechterspezifische Diskriminierungen und Vorurteile. Mehr Schulen versuchen deswegen geschlechtsneutraler zu werden, um Schüler*innen den Druck zu nehmen.

» Süddeutsche.de über "Everybody's Talking About Jamie" auf Amazon Prime: In Kriegsbemalung

Everybodys Talking About Jamie feiert den todesmutigen Willen zum Drag ist aber erfreulicherweise von der Wirklichkeit überholt worden.

» Schweizer Illustrierte interviewt schwulen Moderator Sven Epiney: "Kinder stehen bei uns nicht zuoberst auf der Liste"

Am 26. September entscheidet die Schweiz, ob sich künftig auch gleichgeschlechtliche Paare das Jawort geben und Kinder adoptieren können. Wo sich Sven Epiney bei einem Ja zur Ehe für alle durchaus eine Vermählung auf dem Standesamt vorstellen kann, sind Kinder mit Partner Michael derzeit keine geplant. Im SI.Talk erzählt der Moderator, weshalb und verrät, worin er und sein Freund sich nicht ganz einig sind.

» Volksfreund zum Christopher Street Day in Trier Schwule und Lesben fordern: "Gesetz statt Geschwätz!"

Was vor über 50 Jahren in den USA seinen Ursprung fand, wird auch in diesem Jahr in Trier zelebriert: Der Christopher Street Day. Neben einem tagesfüllenden Programm haben die Veranstalter auch Forderungen an die Politik.

» Vogue: Elliot Pages Met-Gala-Look verbirgt eine geheime Queer-Nachricht

Der Star der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" akzentuierte seinen Balenciaga-Anzug mit einer Anspielung auf die LGBTQ+-Geschichte

15. September 2021

» evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer zur Wahl: Wählerisch

Am 26. September ist Bundestagswahl. Auch wenn queere Themen in der breiten Öffentlichkeit kaum auftauchen, sind sie relevant: für die persönliche Wahlentscheidung und die Gesellschaft.

» Stuttgarter Nachrichten: Regenbogenfahne angezündet

Unbekannte haben an der Kulturinsel im Neckarpark das Symbol für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung zerstört. Das Fachdezernat für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

» Nau: Gay-Community warnt – Keine Regenbogen auf Stimmzettel malen!

Befürworter der "Ehe für alle" sind besorgt, dass Stimmzettel für ungültig erklärt werden könnten, weil Regenbogen oder Herzchen drauf gemalt werden.

» SRF über neue Umfrage: "Ehe für alle" bleibt auf Kurs – trotz leichtem Gegenwind

Die Frage des Kindeswohls und der Samenspende polarisieren trotzdem hat die Abstimmungsvorlage gute Erfolgschancen.

» FAZ-Glossar zu Identitätspolitik: Sprechen Sie woke?

Sie kommen nicht mehr mit, in den sozialen Medien oder im Gespräch mit Jüngeren? Hier kommt Abhilfe.

» BR Podcast "Willkommen im Club": Aller Anfang ist schwer? – wie wir den Einstieg in die LGBTIQ*-Community schaffen

Manchmal hat man das Gefühl, die queere Community ist wie das Berghain... ein bekannter Berliner Club mit richtig harten Türsteher:innen, die nicht alle reinlassen. Kurz gesagt: Es ist nicht immer einfach sich als Teil der LGTBIQ*-Community zu fühlen. Deswegen stellen wir uns heute die Frage: Wie finde ich Anschluss und wie schaffe ich den Einstieg in die queere Community? Freut euch auf Tipps, u.a. von Tiktok-Star Theo Carow!"

» katholisch.de aus Spanien: Ex-Bischof wegen Konversionstherapien bei Ministerium gemeldet

Vor kurzem hatte Bischof Xavier Novell für Aufsehen gesorgt, weil er seinen Amtsverzicht erklärte – Berichten zufolge aufgrund einer Beziehung zu einer Frau. Nun hat eine Gruppe, die gegen Konversionstherapien kämpft, ihn bei der Regierung gemeldet.

» klatsch-tratsch.de: Kerstin Ott hätte sich in ihrer Jugend ein queeres Vorbild gewünscht!

Kerstin Ott lebt ihre Homosexualität seit Beginn ihrer Karriere offen aus und gehörte damit, vor allem unter den weiblichen Schlagersängerinnen, zu den Vorreiterinnen. Vor rund 20 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen, dabei hätte sich Kerstin selbst genau so etwas als Teenager sehnlichst gewünscht.

» Nau zur Ehe für alle: Wieso wir für gleiche Rechte Spalier stehen

Ein Ja zur Ehe für alle ist ein Bekenntnis zu unseren demokratischen Werten: Grundrechte, Selbstbestimmung und individuelle Freiheit. Dafür stehen wir Spalier.

» come-on.de: Segnungsverbot für Homosexuelle – Pfarrei aus MK will Regenbogenfahne hissen

Die Spannungen in der katholischen Kirche reichen tief. In der katholischen Diaspora im tiefen Westen des Sauerlands in der Pfarrei Christus König zwischen Hagen-Dahl und Halver, dazwischen Breckerfeld und Schalksmühle, hat man die Aussagen der katholischen Glaubenskongregation vom März durchaus registriert. Und teilt sie nicht.

14. September 2021

» RND: Zweifaches Debüt – Elliot Pages erster Auftritt als Transgender bei Met-Gala in New York

Elliot Page feiert auf der diesjährigen Met-Gala in New York gleich eine doppelte Premiere: Zum allerersten Mal präsentiert sich der Schauspieler auf dem weltweit bekanntesten Fashionevent. Gleichzeitig ist es sein erster Auftritt seit seinem Coming-out als Transgender.