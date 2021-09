Ausgewählter Artikel:

» (17.09.2021) Tagesspiegel: Was die queere Community zur Wiedereröffnung der Berliner Clubs sagt

Wir haben unsere Leser*innen gefragt, was sie von der Wiedereröffnung der Berliner Clubs halten. Die Meinungen sind vielfältig. Einige bilden wir hier ab.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. September 2021

» Nau: Kein Zürcher Verbot von Umpolungstherapien für Schwule

Der Zürcher Regierungsrat stuft "Konversionstherapien" oder "Umpolungstherapien" als unethisch ein. Verbieten will er sie aber nicht.

» Mitteldeutsche Zeitung: Tony Kushners "Engel in Amerika" feiert Premiere in Halle

Tony Kushners "Engel in Amerika" am Neues Theater erzählt von den dramatischen Umwälzungen, vor der die Welt steht – zur Entstehungszeit des Stücks wie heute.

» desired-Interview: Baby dank Samenspende – So steinig ist der Weg für lesbische Paare

Im Interview schildert Katja, wie eine Samenspende über eine Samenbank funktioniert & welche Hürden lesbische Paare in Deutschland dafür überwinden müssen.

» Stuttgarter Nachrichten: Trauer um eine Legende des Stuttgarter Regenbogens

Nach der vierten Chemotherapie war er guter Dinge, dass es aufwärts geht. Vor wenigen Tagen besuchte Dieter Bürk alias Coco d?Or mehrere Bars der Gay-Szene, um sich zurückzumelden. Am Freitag ist der Travestie-Star im Alter von 75 Jahren gestorben.

» RP Online über schwul-lesbischen Sportverein VC Phönix: Ein Verein für Sport ohne Diskriminierung

Der VC Phönix wurde vor 30 Jahren von schwulen Männern gegründet. Das Angebot ist groß, und es gibt internationale Verbindungen.

» taz über queere Kultur damals und heute: Gelitten sein statt zu leiden

Queere Geschichte lässt sich als Hin und Her zwischen greifbarer Freiheit und tödlicher Gewalt lesen. Daran erinnert mich ein Besuch im Cabaret.

» Tagesspiegel über Lil Nas X und sein Album Montero: Willkommen im Queergarten

Das Debütalbum des US-Stars Lil Nas X ist ein funkelnder Mix aus Rap, Rock, Pop und Glitzer – und eine Kampfansage an Drake.

» Quotenmeter spricht mit Tessa Ganserer über "The Drag and Us": "Es werden fast ausschließlich alte Klischees bedient"

Für eine Analyse der ZDFneo-Serie "The Drag and Us" hat Quotenmeter mit der bayerischen Politikerin Ganserer gesprochen, die sich vor knapp zwei Jahren als Transgender geoutet hat. Die Politikerin gibt auch Empfehlungen, welche Formate das Thema Trans mit Respekt behandeln. S.a.: Neue ZDF-Sitcom "The Drag and Us": Bloß nicht einschalten! (29.08.2021)

» Deutschlandfunk Kultur: Jesus als Transperson im Theaterstück – "Irritierend, berührend und erhellend"

In Frankfurt am Main wird im Rahmen einer Ausstellung über Geschlechtervielfalt ein Online-Theaterstück mit Jesus als Transperson gezeigt. Pfarrer Veit Dinkelaker findet es nachvollziehbar, dass ausgegrenzte Menschen sich mit Jesus identifizieren. S.a.: Brix Schaumburg ist queer Jesus (15.09.2021)

» BR.de: Warum das Internet die DNA von Lil Nas X' Erfolg ist

Lil Nas X ist ein Rapper, einer der erfolgreichsten Musiker der letzten Jahre – Old Town Road kennt jeder, ob er will oder nicht. Heute erscheint MONTERO – das Debütalbum von Lil Nas X, oder das zweite, wenn man seine erste EP mitrechnet. Aber – was der Künstler hat, ist überhaupt keine Musikkarriere. Es ist ein Demotape für das Internet. Gregor Schmalzried über einen Rapper, dessen Karriere ohne Internet nicht vorstellbar wäre.

» Klein Report: Nach homophoben Angriffen auf Journalistin – Syndicom fordert Konsequenzen für Rechtsextremisten

Eine Journalistin der "Tribune de Genève" ist kürzlich Ziel homophober Angriffe des rechtsextremen Holocaust-Leugners Alain Soral und seiner Community geworden.

» Aargauer Zeitung: Hass und Gewalt wegen sexueller Orientierung – So versucht der Kanton, Betroffene zu schützen

In seiner Antwort auf einen Vorstoss der SP-Fraktion zeigt der Regierungsrat auf, was Schulen oder die Kantonspolizei tun, um LGBT+-Feindlichkeit in der Bevölkerung abzubauen und Taten gegen schwule, lesbische, bisexuelle oder transsexuelle Menschen zu verhindern.

» Kölner Wochenspiegel: BV beschließt Sperrung der Schaafenstraße – Schutz vor homophoben Übergriffen

Mit einem Dringlichkeitsantrag wendete sich die Stadtverwaltung an die Bezirksvertretung, um aggressiven Rasern auf der Schaafenstraße Einhalt zu gebieten. Demnach kam es in der Vergangenheit zu lebensgefährlichen Übergriffen von Homophoben auf den Szenetreffpunkt der Schwulen- und Lesbenszene.

» Westfälische Nachrichten: Regenbogen-Flagge von Pfarrkirche in Senden abgerissen

Es ist ein Bekenntnis zu Vielfalt und Toleranz. Doch die ist offenbar nicht allzu ausgeprägt. Denn bereits zum zweiten Mal wurde die Regenbogen-Flagge an der Pfarrkirche St. Laurentius in Senden abgerissen. Womit sich das Seelsorge-Team nicht abfindet.

» Radio Argovia: Sohn von gleichgeschlechtlichem Paar erzählt über seine Kindheit

Die Gegner der Vorlage "Ehe für alle" argumentieren immer wieder mit der schwierigen Ausgangslage für die Kinder. Wie ist es als Kind bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufzuwachsen? Wir haben bei Ilja Meier nachgefragt, wie es ist, zwei Mütter zu haben.

16. September 2021

» NDR über christliche Homophobie: Schluss jetzt!

Wer Homosexualität ablehnt und dies biblisch begründet, reißt Aussagen aus dem Zusammenhang. Denn die Bibel ist kein Rezeptbuch für alle Lebenslagen und -fragen – erst recht nicht nach Tausenden von Jahren.

» Der Bund: Stadt Bern strebt Erhalt des LGBTI-Labels an

Das Qualitätssiegel erhalten Firmen oder Verwaltungen, die sich für die Gleichstellung von LGBTI einsetzt.

» SWR Heimat: Stella organisiert queere Jugendgottesdienste in der katholischen Kirche

Stella organisiert für das Bistum Limburg queere Jugendgottesdienste. Denn sie will zeigen: Kirche geht auch anders. Kirche kann so stattfinden, dass sich alle willkommen fühlen".

» Leipziger Zeitung: Der Stadtrat tagt – Die Regenbogenfahne wird ab 2022 auch am 17. Mai gehisst

Ab dem kommenden Jahr wird die Stadt Leipzig jeweils am 17. Mai die Regenbogenfahne vor dem Neuen Rathaus hissen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch, dem 15. September, beschlossen.