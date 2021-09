Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2021) NZZ: Sie passte in keine Schublade -Darum sind Audre Lordes Essays noch heute aktuell

Schwarz, feministisch, lesbisch: Die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde (1934-1992) war exponiert, und das schärfte ihren Blick und ihr Denken. Ihre wichtigste Essaysammlung ist nun auf Deutsch erschienen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. September 2021

» hessenschau: Schwuler Obstbauer befragt AfD-Spitzenkandidatin Mariana Harder-Kühnel

Familienbild, Klimawandel, Agrarpolitik: AfD-Spitzenkandidatin Mariana Harder-Kühnel stellt sich in der "WählBAR" den Fragen eines homosexuellen Landwirts und eines Biobauern.

» Volksverpetzer: "Superstraight" – BILD wirft "funk" Diskriminierung von heterosexuellen Männern vor

Die BILD verdreht Aussagen des ÖRR zu der "superstraight"-Bewegung und Transfeindlichkeit. Dabei stützt sie sich auf falsche Behauptungen.

» Sonntagsblatt: Aktion "Grundgesetz für Alle" – Pfarrer Scheel über queere Pfarrer*innen

Jesus wäre auf dem CSD unterwegs gewesen und hätte sich für den Schutz sexueller und geschlechtlicher Identität eingesetzt, ist der Münchner Pfarrer Wolfgang Scheel überzeugt. Ein Gespräch übers Queersein und die Initiative "Grundgesetz für alle".

» Tagesspiegel: Der Genderwahn der AfD

Politiker*innen der AfD regen sich im Wahlkampf über geschlechtergerechte Sprache auf. Dabei wird der ursprünglich linke Gender-Begriff inzwischen am meisten von den Rechten selbst genutzt. Auch die CDU macht mit.

» Deutschlandfunk Kultur: Der Streit ums Sternchen – Wie Linke und Rechte um Deutungshoheit ringen

Die Diskussion ums Gendern ist ein Indiz für eine grundlegendere Debatte. Politologin Natascha Strobl und Philosoph Christoph Türcke diskutieren über politische Polarisierung, konservative Radikalisierung und das Gendersternchen.

» Blick über Lil Nas X: Er ist der erste offen schwule Pop-Superstar aus den USA

Lil Nas X macht alles, wovon Manager von Plattenfirmen einem homosexuellen Newcomer bisher abgeraten haben. Und ist damit im Moment so erfolgreich wie kein anderer Musiker.

» Blick: Angriffe auf Homosexuelle nehmen stark zu

Kurz vor dem Abstimmungstermin für die Ehe für alle berichtet die Schwulenorganisation Pink Cross von einem starken Anstieg an Übergriffen.

» Donaukurier über Christopher Street Day in Ingolstadt: Für eine tolerante Gesellschaft

Weit über 1000 Teilnehmer zählte der Christopher-Street-Day (CSD) am Samstagnachmittag in Ingolstadt. Wie jedes Jahr kämpft die queere Community damit für Gleichberechtigung der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Tansmenschen und Queer-People für eine tolerante Gesellschaft. Das Motto lautete: "Wir sind ein Team!".

» RTL: Hunderte Menschen zum CSD in Weimar auf der Straße

Hunderte Menschen sind beim Christopher Street Day (CSD) in Weimar für Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprachen von rund 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die Polizei von einer niedrigen vierstelligen Zahl. "Das war weit über dem, was wir erwartet hatten, und zeigt, dass viele vor der Bundestagswahl noch mal ein Zeichen setzten wollten", sagte Matthias Gothe vom CSD-Team.

» NWZonline: 6500 Menschen demonstrieren friedlich beim CSD in Oldenburg

"Liebe beginnt im Herzen, Akzeptanz im Kopf": Unter diesem Motto sind heute 6500 Menschen beim Christopher Street Day durch die Oldenburger Innenstadt gezogen.

» k.at über "Testo Junkie": Queere Kapitalismuskritik im Wiener Werk X

Was ist ein "Testo Junkie"? Jemand, der Testosteron nicht wegen medizinischen Indikationen oder zur Unterstützung einer Geschlechtsumwandlung anwendet, sondern als Aufputschmittel. "Testosteron ist Produktion von Macht", aber ohne den darauf folgenden Absturz wie bei anderen Drogen. Danach kann man süchtig werden. Und davon erzählt ein außergewöhnlicher Abend im Werk X, der einen "Mix aus Theorien, Molekülen und Affekten" präsentiert. Am Freitag war die gefeierte Premiere.

18. September 2021

» Johannes Kram auf BR.de: "Der problematische Backlash findet mitten unter uns statt"

Homophobie und Transfeindlichkeit nehmen zu, sagt Autor und Blogger Johannes Kram und zwar in der Mitte der Gesellschaft.

» BauernZeitung: Bauernsohn liebt Bauernsohn – "Wir sind schwul und das ist ganz normal"

Christof Rigert und Sebastian Bütler sind seit fünf Jahren ein Paar. Sie wollen heiraten und gemeinsam Sebastians elterlichen Hof übernehmen.

» Deutschlandfunk Kultur über BBC-Doku über Joe Exotic: Die Entmystifizierung eines Medienphänomens

Eine Doku über einen Schwulen mit blondiertem Vokuhila, der sich Ehemänner und Tiger hält. Diese Mischung bescherte Netflix berauschende Klickzahlen. Der Dokumentarfilmer Louis Thereoux erzählt hingegen eine andere Geschichte über Joe Exotic.

» derStandard.at: Schluss mit lustig – Dritte Staffel von "Sex Education" auf Netflix

Das neue Schuljahr bringt für Otis, Maeve und all die anderen Kids der Moordale Secondary nicht nur Sex ohne Ende Serienmacherin Laurie Nunn legt es diesmal düsterer an

» Frankfurter Neue Presse über "Jesus, Queen of Heaven": Er, sie, es nahm das Brot, sagte Dank...

Jesus, Queen of Heaven – Bibelhaus in Sachsenhausen zeigt queeres Online-Theaterstück. S.a.: Brix Schaumburg ist queer Jesus (15.09.2021)

» nd:Mehr Sichtbarkeit für Dresdner Queers

Die LGBTIQ-Community in Sachsen ist in den vergangenen Jahren mehrfach Zielscheibe für homo- und transfeindliche Übergriffe geworden. Am Samstag laden junge Aktivist*innen zur Queer Pride Dresden.

» Merkur: Die Allgäu Pride Week 2021 plädiert für "bunt"

Vergangenes Wochenende wurde die neue regenbogenfarbige Spielzeit der Kulturwerkstatt mit dem Motto "Gefühlsecht" eröffnet. Das geschah stimmigerweise mit "Ein Känguru wie Du!" von Ulrich Hub. Denn damit startete nicht nur das Programm der Kulturwerkstatt, sondern auch die Allgäu Pride Week. Da wegen des Unfalls eines Darstellers einige Wochen Probenzeit fehlten, haben Thomas Garmatsch, Uwe Amberger, Jannis Konrad und Klaus Dopfer das sowohl unterhaltsame als auch ernsthafte Familienstück über Diversität kurzerhand als bunt kostümierte szenische Lesung präsentiert.

17. September 2021

» Nau: Kein Zürcher Verbot von Umpolungstherapien für Schwule

Der Zürcher Regierungsrat stuft "Konversionstherapien" oder "Umpolungstherapien" als unethisch ein. Verbieten will er sie aber nicht.