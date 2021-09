Ausgewählter Artikel:

» (21.09.2021) FAZ über Buch "Tabu und Toleranz – Der Umgang mit Homosexualität in der Bundeswehr 1955 bis 2000": Zeitgeistkonforme Geländegängigkeit

Wie die gesellschaftliche Entwicklung schließlich auch bei der Bundeswehr ankam.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. September 2021

» RTL: Entertainer Hape Kerkeling – Deshalb sieht man ihn nie mit seinem Ehemann

Hape Kerkeling hat sich noch nie mit seinem Ehemann gezeigt. Jetzt hat er ausgeplaudert, warum das so ist.

» FAZ über Buch "Tabu und Toleranz – Der Umgang mit Homosexualität in der Bundeswehr 1955 bis 2000": Zeitgeistkonforme Geländegängigkeit

Wie die gesellschaftliche Entwicklung schließlich auch bei der Bundeswehr ankam.

» TAG24: Trockensex bei "Prince Charming" – "Die Bilder kann ich nie wieder aus meinem Kopf löschen"

In der 6. Folge "Prince Charming" spielen sich heiße Szenen in der Kandidaten-Villa ab. Am Ende entscheidet sich Kim Tränka für seine Top 5.

» Berliner Zeitung kommentiert: Berlins schlappes Bekenntnis zur LGBT-Community kurz vor der Wahl

Seit Jahren steigt die Zahl der Gewaltdelikte gegen Mitglieder der LGBT in Berlin. Was macht der Senat? Er will eine Fahne hissen zur Unterstützung der LGBT.

» Du bist Halle: AfD-Stadtratsfraktion hinterfragt Regenbogenflaggen vor dem Stadthaus

Vor dem Stadthaus in Halle (Saale) wehen zwei Regenbogenflaggen. Die Stadt hatte sich als Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz zur Einheits-EXPO dafür entschieden.

» katholisch.de zitiert Erzbischof Koch: "Als Institution, als Einzelne haben wir Schuld auf uns geladen"

"Wir haben uns oft versündigt, es ist furchtbar, was da geschehen ist": Berlins Erzbischof Heiner Koch kritisiert den Umgang mit homosexuell lebenden Menschen in der Kirche – und fordert eine verstärkte Aufarbeitung von sexueller Gewalt.

20. September 2021

» idw: Stigmatisierung verhindert Lehren aus der HIV-Pandemie

Bielefelder Forschende betrachten in "Science" die Folgen für Covid-19

» katholisch.de: Offener Brief an Bischöfe zu Segensfeiern für homosexuelle Paare

Die unterschiedliche Vorgehensweise der Bistümer bei Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare müsse Thema beim Synodalen Weg werden: Das fordern die Verantwortlichen der Initiative #mehrSegen – und warnen vor einem "unheilvollen Spitzeltum".

» RP Online über Do.Queer-Day: Themenabend für queere Menschen in Dormagen

Gemeinsam mit der Organisation Do.Queer möchte sich die Stadt Dormagen mehr für queere Menschen einsetzen. Dafür wurde ein Themenabend in der Rübe in Horrem veranstaltet.

» taz über Kundgebung nach öffentlichem Suizid einer Trans*­Frau: Rest in Power, Ella!

Vergangene Woche verbrannte sich die Trans*­Frau Ella am Alexanderplatz öffentlich. Am Sonntag trauerten dort mehr als 200 Menschen gemeinsam. S.a.: Nach Selbstverbrennung am Alexanderplatz: Trans Frau erliegt Verletzungen (15.09.2021)

» Deutschlandfunk Kultur über die geschlechtergerechte Stadt: "Pinkeln ist politisch"

Männer, Frauen, Obdachlose, transgender Menschen sind auf unterschiedliche Weise auf öffentliche Toiletten angewiesen. Für die Stadtgeografin Melike Peterson sind sie ein höchst politischer Ort, an dem es um Gerechtigkeit, Sicherheit und Teilhabe geht.

» Echo: Darmstadt zeigt Flagge für bisexuelle Menschen

Der Magistrat beteiligt sich an Internationalem Tag der bisexuellen Sichtbarkeit mit einer Aktion auf dem Luisenplatz am Donnerstag, 23. September.

» Telepolis über rechte Taliban-Fans: "Dragqueens, Homoparaden und Menschenrechtsideologie haben dort Sendepause"

Rechte in aller Welt bejubeln die Taliban, weil sie viele Gemeinsamkeiten haben

» FAZ u.a. über Reality-Sternchen Rafi Rachek: Das surreale Leben

Was wollen Menschen im Reality-TV? Warum schaut man ihnen zu? Und was erfährt man, wenn man zwei Protagonisten dieses Fernsehens in der Wirklichkeit zusieht? Begegnungen mit Rafi Rachek und Oliver Sanne.

» watson: Was die Ehe von der eingetragenen Partnerschaft unterscheidet – eine Übersicht

Homosexuelle Paare sollen heiraten können, das will die "Ehe für alle". Doch was unterscheidet diesen Zivilstand rechtlich von der eingetragenen Partnerschaft?

» nordbayern: Regenbogenbus wirbt in Erlangen für Vielfalt

Zwei Monate lang ist in Erlangen ein Bus mit Regenbogenfarben im Stadtverkehr unterwegs. Damit wird auf den bevorstehenden Christopher-Street-Day (CSD) im Oktober hingewiesen.

» NÖN.at: Kurz fordert Fairness für Polen und Ungarn

In der Debatte um Rechtsstaatlichkeit in der EU hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehr Fairness gegenüber Polen und Ungarn gefordert. "Ich glaube, dass es falsch ist, hier immer nur über Polen und Ungarn zu sprechen", sagte er deutschen und französischen Zeitungen laut Vorausbericht. Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung europäischer Grundwerte seien ganz entscheidend für den Fortbestand der EU. Doch dies müsse für alle Staaten gelten. Heftige Kritik kam von SPÖ und NEOS.

» euronews: Pride-Marsch und Demo gegen Corona-Maßnahmen in Belgrad

Am Samstag legten zwei Kundgebungen die Belgrader Innenstadt lahm.

» Tagesspiegel: Bayern stellt Hochschulen unter Gender-Generalverdacht

Unis in Bayern sollen laut Landesregierung ihre Leitfäden zu gendergerechter Sprache checken. Ein populistischer Vorstoß ohne Faktenlage, meint unser Kolumnist.

19. September 2021

» 5min.at: Regenbogen-Bänke beschmiert – "Sind wir jetzt die Schwulen-Hauptstadt?"

In Ferlach gibt es rund 50 Sitzbänke. Drei davon sind in Regenbogenfarben bemalt. Eben diese Bänke wurden in der letzten Zeit aus ihren Verankerungen gerissen, weggetragen und beschmiert. Der Bürgermeister der Stadt Ferlach, Ingo Appé, muss sich außerdem einige Bemerkungen über die Bänke anhören.