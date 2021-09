Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2021) nd über ersten Bi+ Pride: Sichtbar gegen Ignoranz

Bisexuelle Menschen sind zwar Teil der queeren Community, bleiben aber oft unsichtbar. Um über ihre Belange aufzuklären und mehr Akzeptanz zu schaffen, findet in Hamburg nun der erste bi-spezifische CSD Deutschlands statt. Ein Meilenstein für die Bi+ Community.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. September 2021

» Tagesspiegel über queeres Bandprojekt: "Besonders queeren Jugendlichen würde ich mit einer LGBTIQ-Bandklasse gerne den Rücken stärken"

Maike Scheel hat ein queeres Bandprojekt gestartet. Im Interview erzählt sie, wie sie auf die Idee gekommen und welche Rolle queere Vorbilder dabei spielen.

» Wochenblatt Reporter interviewt Mannheims LSBTI-Beauftragte: Queer und gut

Im Juli dieses Jahres hat sich die Stadt Mannheim nun zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen (LGBTIQ Freedom Zone) erklärt. Wir sprachen dazu mit Margret Göth und Sören Landmann, den beiden LSBTI-Beauftragten der Stadt Mannheim.

» FR über Populismus vor der Bundestagswahl: Markus Söder und der böse Genderstern

Der CSU-Politiker verwechselt politische Inhalte gerne mit Populismus auch beim Thema geschlechtergerechte Sprache. Die Kolumne.

» Welt: "Die Kritik am Gendern basiert oft auf albernen Übertreibungen"

Gendersprache wird von vielen gepriesen und von vielen gehasst, aber nur von wenigen verstanden. In dieser Folge führt Constanin van Lijnden ein Streitgespräch mit einer Sprachwissenschaftlerin über die Studienlage und was daraus für unseren Sprachgebrauch im Alltag folgt.

» k.at: 13 Promis, von denen du nicht wusstest, dass sie bisexuell sind

Von Billie Joe Armstrong bis Drew Barrymore: Diese Stars wollen sich in keine heterosexuelle Schublade stecken lassen.

» südostschweiz: "Ihr seid doch alle untreu" – Bisexuelle Personen räumen mit Vorurteilen auf

Untreu, unentschlossen und dauergeil – das sind nur einige Vorurteile, mit denen bisexuelle Personen konfrontiert werden. Fünf Bündner Betroffene klären auf.

» Wienerin: Was ist eigentlich Bi Erasure?

Viele Menschen, die sich als bisexuell definieren, fühlen sich durch Bi Erasure oft unverstanden, unsicher oder nicht ernst genommen.

» watson: Junge Männer sexuell bedrängt? Inhaber einer Zürcher Model-Agentur vor Gericht

Ein 34-Jähriger soll seine Stellung als Inhaber einer Model-Agentur ausgenutzt und junge Männer sexuell bedrängt haben. Es seien viele Falschaussagen gemacht

» Spiegel interviewt Lilo Wanders: "Ich war immer hicke hacke voll"

Er war die Grande Dame des deutschen Sex: Travestiekünstler Ernie Reinhardt. Seinen Durchbruch feierte er als Aufklärerin Lilo Wanders. Ein Gespräch mit Lilo über "Wa(h)re Liebe", Dolly Buster und Pfarrer im Swingerklub.

» Werbewoche: Andy Was Right setzt mit NFT-Kollektion ein Zeichen zur "Ehe für alle"

Im Rahmen der Abstimmung für die "Ehe für alle" am Sonntag lanciert Andy Was Right das NFT-Projekt "Love is Equal". Die Kollektion mit 21 Tier-Pärchen im Pixel-Stil soll zeigen, dass Liebe keine Grenzen kennt, und gibt ein klares Bekenntnis zu einem Ja am Wahlsonntag.

22. September 2021

» evangelisch.de: Moderner Klagepsalm für queere Gläubige

Im September ist das Debütalbum Montero von Rap Diva Lil Nas X erschienen. Ein Song darin heißt The Sun Goes Down. Die Sonne geht unter. Der Text erinnert mich an einen modernen Klagepsalm.

» Express: Bundestagswahl 2021: Wie bunt sind die Wahlprogramme der Parteien?

Wie stehen die großen Parteien zum Thema LGBTQI? EXPRESS.de hat sich die Wahlprogramme von CDU, SPD, Grüne und Co. genauer angeschaut.

» taz spricht mit Theologin über Homo-Hass in der Bibel: "Gott hat noch etwas vor"

Das Bremer Landgericht will per Gutachten klären, ob die Bibel Olaf Latzels homophoben Aussagen deckt. Laut Ruth Heß ist das auch theologisch sinnlos.

» Altmark Zeitung über CSD: Organisatoren in Stendal hadern mit Polizei

Die Organisatoren des ersten Christopher Street Days in Stendal wundern sich über das Polizeiaufgebot. Zudem halten sie die von der Polizei veröffentlichte Teilnehmerzahl für zu gering. Und: Der CSD will auch beim Sachsen-Anhalt-Tag 2022 in Stendal Flagge zeigen.

» watson: 17 LGBTQ+-Serien, die du gesehen haben musst

Auch wenn Charakteren in Serien immer diverser werden, die LGBTQ+-Community ist stark untervertreten. Hier kommen 17 Serien, mit queeren Hauptcharakteren.

21. September 2021

» RTL: Entertainer Hape Kerkeling – Deshalb sieht man ihn nie mit seinem Ehemann

Hape Kerkeling hat sich noch nie mit seinem Ehemann gezeigt. Jetzt hat er ausgeplaudert, warum das so ist.

» FAZ über Buch "Tabu und Toleranz – Der Umgang mit Homosexualität in der Bundeswehr 1955 bis 2000": Zeitgeistkonforme Geländegängigkeit

Wie die gesellschaftliche Entwicklung schließlich auch bei der Bundeswehr ankam.

» TAG24: Trockensex bei "Prince Charming" – "Die Bilder kann ich nie wieder aus meinem Kopf löschen"

In der 6. Folge "Prince Charming" spielen sich heiße Szenen in der Kandidaten-Villa ab. Am Ende entscheidet sich Kim Tränka für seine Top 5.

» Berliner Zeitung kommentiert: Berlins schlappes Bekenntnis zur LGBT-Community kurz vor der Wahl

Seit Jahren steigt die Zahl der Gewaltdelikte gegen Mitglieder der LGBT in Berlin. Was macht der Senat? Er will eine Fahne hissen zur Unterstützung der LGBT.