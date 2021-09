Ausgewählter Artikel:

» (26.09.2021) TAG24: "Jungs haben auf meinen Kopf uriniert" – Ex-BTN-Star schildert schreckliche Kindheitserinnerungen

Man kennt Ex-BTN-Schauspieler Leroy Leone aus Frankfurt als lebenslustigen und positiven Menschen. Doch es gibt (leider) auch dunkle Kapitel in seiner Vita.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. September 2021

» tachles: Erste öffentlich lesbische Parlamentarierin starb mit 83 Jahren.

Marcia Freedman, die dieser Tage im Alter von 83 Jahren verstorben ist, war nicht nur die erste in den USA geborene Knessetabgeordnete, sondern auch die erste Parlamentarierin, die sich öffentlich als lesbisch bekannte

» B.Z. interviewt Nico Hofmann: "Klar hätte ich mir einen früheren Sendeplatz gewünscht"

Nico Hofmann produziert in diesem Jahr die Verleihung des Deutschen Filmpreises. Doch das ZDF zeigt die Show erst im Spätprogramm. B.Z. traf ihn zum Gespräch.

» Der Bund kommentiert die Ehe für alle: Endlich!

Heute hat die Schweiz die Ehe gleichgeschlechtlichen Paaren geöffnet. Die deutliche Mehrheit war schlicht das Mindeste.

» taz über trans Kinder und Jugendliche: Eine Welt voller Hürden

Eine Transition in jungen Jahren ist schwierig. Denn Medizin, Bürokratie und Gesellschaft erschweren den Prozess vorgeblich zum Schutz der Kinder.

» Deutschlandfunk Nova: LGBTIQ-Community bei Coronamaßnahmen nicht berücksichtig

Der Infektionsschutz betrifft gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich. Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève nimmt die LGBTIQ-Community in den Blick.

» Spiegel: Die Frau, die in afrikanische Schlafzimmer blickt

Klischees gibt es viele über das Sexleben in Afrika, nicht selten geprägt von rassistischen Stereotypen. Die Ghanaerin Nana Sekyiamah hat nun ein Buch verfasst, das einen ungetrübten Blick in die Schlafzimmer des Kontinents liefert.

» stern über #FlyLove: Airline-Personal bekennt sich zu Diversität und gleichgeschlechtlicher Ehe

Ein Flugbegleiter, eine Pilotin und eine Purserin: Mitarbeiter*innen der Swiss beziehen auf der Facebook-Seite der Schweizer Fluggesellschaft zu brisanten politischen Themen Stellung. Für ihre Testimonials gibt es einen aktuellen Anlass.

» nd: Erster bisexueller CSD Deutschlands "ein historischer Moment"

Die Diskriminierung bisexueller Menschen wird selten thematisiert und geht auch in der LGBTIQ-Community oft unter. Am Samstag zog deswegen die erste "Bi+ Pride" durch die Hamburger Innenstadt. Ein voller Erfolg, meinen die Organisator*innen.

» NZZ am Sonntag: Transgender? Unter Louis XV gang und gäbe!

Die Erfolgsautorin Irene Dische legt mit «Die militante Madonna» einen brisanten Roman vor: Er spielt im 18. Jahrhundert und handelt vom Chevalier d'Éon, der etliche Jahre seines Lebens als Frau zubrachte.

» Westdeutsche Zeitung über Christopher Street Day in Barmen: Reger Betrieb zwischen Ständen und Bühne

Wer am 25. September durch die Barmer Innenstadt geht, der wird kaum das Christopher Street Day-Fest (CSD) übersehen können.

» Nordstadtblogger: Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – Dortmund bekommt einen LSBTIQ*-Aktionsplan

Der Rat der Stadt Dortmund hat zwei wichtige Beschlüsse für die Gleichstellung queerer Menschen getroffen. Nach ausführlicher Debatte setzte er den Startpunkt für einen Aktionsplan zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

25. September 2021

» FAZ interviewt "Pose"-Macher Steven Canals: "Ich wollte den richtigen Schlusspunkt finden"

Nach drei erfolgreichen Staffeln endet die Serie "Pose" – weil Macher Steven Canals es so wollte. Im Interview spricht er über seinen Antrieb, Kompromisse, und warum die Serie sein "Mad Men" ist.

» RND: Sternchen, Doppelpunkt und Co. – Die große Debatte um das Gendern

Keine Sprachform wird in Deutschland so angeregt diskutiert wie das Gendern. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Über den Hintergrund der Debatte und die Argumente beider Seiten.

» katholisch.de über ZdK-Forderung: Gemeinden sollten bei Frauen und Homosexuellen selbst entscheiden

Gemeinden müssen mehr Eigenständigkeit bei der Rolle von Frauen und dem Umgang mit homosexuellen Paaren haben, fordert Claudia Lücking-Michel. Zudem zeigt sie sich optimistisch, dass mit dem DBK-Vorsitzenden Georg Bätzing echte Reformen möglich sind.

» BR24 über katholische Kirche: Rigide Sexualmoral auf dem Prüfstand

Kommende Woche tagt die zweite Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt. Bei dem Dialogprozess der katholischen Kirche steht auch die Sexualmoral auf dem Prüfstand. Nicht nur homosexuelle Gläubige fühlen sich von ihr massiv diskriminiert.

» Nau: Ehe für alle – Ein Brief an die Nein-Stimmenden

Nie zuvor wurde unser Kolumnist von einer Abstimmung so herausgefordert. In seinem "Wort zum Freitag" richtet er sich an die Gegner der Vorlage.

» Soester Anzeiger: Segnungsgottesdienst auch für homosexuelle Paare

Die katholische Kirche in Soest bietet einen Segnungsgottesdienst an, zu dem sie ausdrücklicklich auch gleichgeschlechtlich Liebende einlädt.

» Mannheimer Morgen: "Bi+Pride"-Flagge weht vorm Rathaus

Das städtische Gleichstellungsbüro will in Sachen sexueller Vielfalt weiterhin Flagge zeigen und erhält dabei Unterstützung von Bürgermeister Matthias Baaß. Auch anlässlich der ersten "Bi+Pride"-Aktion in Deutschlands wurde am 23. September, dem offiziellen Tag der Bisexualität, vor dem Rathaus die entsprechende Fahne hochgezogen. Dabei mahnte Baaß die Grundrechte an und zitierte aus den ersten drei Artikeln des Grundgesetzes.

» op-online.de: "Wer bestimmt eigentlich, was normal ist?" – Malte Anders konfrontiert Schüler mit dem Thema Homosexualität

Machen rosafarben verpackte Schokoladen-Eier schwul? In der Hermann-Hesse-Schule hat sich ein Freiwilliger für das Experiment bereitgestellt: Malte Anders überreichte das süße Teil einem Schüler im Publikum, und der steht nun unter Beobachtung. Hintergrund dieses ungewöhnlichen Experiments war der Besuch des Künstlers, der sich in seinem kabarettistischen Schulprogramm mit dem Tabuthema Homosexualität in der Schule auseinandersetzt.