Ausgewählter Artikel:

» (28.09.2021) RP Online: Erinnern in Ratingen – Lions sind Paten für drei Stolpersteine

Zweieinhalb Jahre lang hat sich der Lions Club Ratingen mit der Geschichte dreier Ratinger Bürger auseinandergesetzt. Seit gestern erinnern Stolpersteine an ihr Schicksal. Zum ersten Mal wird nicht jüdischer Opfer gedacht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. September 2021

» Westfalenpost über Zerstörung in Herdecke: Regenbogenfahne weht nicht mehr

Über Nacht lag die Regenbogenfahne an der Dorfkirche in Ende zerrissen auf dem Boden. Für die Gemeinde kein Grund zur Entmutigung.

» tagesschau.de über Abschwächung LGBT-kritischer Resolutionen: Knappe Kasse statt echter Einsicht in Polen

In Polen haben gleich zwei Verwaltungsregionen LGBT-kritische Resolutionen wieder abgeschwächt. Bei dem Schritt spielten aber weniger Antidiskriminierungs-Bestrebungen als EU-Gelder eine Rolle. S.a.: Polnische Region hebt Status als "LGBT-freie Zone" auf (23.09.2021)

» Nau: Lesbisches Paar taucht im gleichen Kleid zur Hochzeit auf

Ein lesbisches Paar musste erfahren, dass es in Sachen Kleiderwahl genau gleich tickt: Sie suchten sich zufälligerweise genau das gleiche Hochzeitskleid aus.

» Mitteldeutsche Zeitung: Zwei junge Männer aus Köthen betreiben den Videoblog "Queer4mat"

Es geht um Themen aus der Homo-, Bi- oder Transsexuellenszene. Sie bekommen viel Lob – und Drohungen.

» FR über Die Linke: Sahra Wagenknecht zieht Kapital aus der Niederlage

Die Linke sollte sich von Sahra Wagenknecht nach der Pleite bei der Bundestagswahl nichts einreden lassen. Der Kommentar.

» RP Online: Erinnern in Ratingen – Lions sind Paten für drei Stolpersteine

Zweieinhalb Jahre lang hat sich der Lions Club Ratingen mit der Geschichte dreier Ratinger Bürger auseinandergesetzt. Seit gestern erinnern Stolpersteine an ihr Schicksal. Zum ersten Mal wird nicht jüdischer Opfer gedacht.

» t-online: Der höfliche Herr Lehmann

Sven Lehmann ist der erste Grünen-Politiker, der in Köln einen Wahlkreis direkt gewonnen hat ausgerechnet in der CDU-Hochburg im Südwesten der Stadt. Politische Weggefährten beschreiben ihn als hart, aber höflich.

27. September 2021

» nd: Sagt ihren Namen

In Berlin verbrannte sich eine transgeschlechtliche Frau. Im Unfallkrankenhaus wurde ihr verbrannter Körper heimlich fotografiert und ins Netz gestellt. Das ist schockierend: Transgeschlechtliche Menschen wissen, dass auch sie gemeint sind.

» Beobachter News: Queere Community fordert Ende der Diskriminierung

Die Initiative "Grundgesetz für Alle" rief zur Kundgebung in den Oberen Schlossgarten in Stuttgart

» Abendzeitung: CSD in Landshut – Leben im Queer und Jetzt

Beim dritten Christopher-Street-Day zeigt sich Landshut von seiner offenen Seite. Rund 800 Teilnehmer kommen am Samstag zur Kundgebung.

» SRF: Nach dem Ja zur "Ehe für alle" – Fordert die queere Community nun Eizellenspenden und Leihmütter?

Vor einem "Kind auf Bestellung" haben die "Ehe für alle"-Gegner gewarnt. Jetzt befürchten sie, es werde Realität.

» Nau: Ehe für alle – So feiern Homo-Promis den historischen Tag!

Es ist geschafft die Ehe für alle kommt! Bei Schweizer Promis der LGBTQ-Community ist die Freude riesig.

» Nau: Ehe für alle – Das sind die Reaktionen aus dem Ausland

Im westeuropäischen Vergleich hat sich die Schweiz mit der Ehe für alle viel Zeit gelassen. Zu diesem Schluss kommt die ausländische Presse nach der Abstimmung.

» blue News: "Männer in Tutus übernahmen die Aufgabe der Blumenmädchen"

Das Schweizer Stimmvolk hat gesprochen: Mit überaus deutlichen 64,1 Prozent wird die "Ehe für alle" angenommen (hier unser Abstimmungs-Ticker zum Nachlesen). Ab dem kommenden Jahr haben schwule und lesbische Paare dieselben Rechte wie verschiedengeschlechtliche.

» 20 Minuten: Analyse – So wurde der klare Sieg für die "Ehe für alle" möglich

Die Nachbefragung von 20 Minuten und Tamedia zeigt: Bis weit hinein ins konservative Lager fand das Anliegen Zuspruch. Ebenso wichtig für das Resultat waren die 18- 34-Jährigen.

» watson: Warum die Frömmler den Schwulen und Lesben dankbar sein sollten

Die Ehe für alle ist da. Trotz Widerstand aus religiös-konservativen Kreisen. Dabei müssten gerade diese den Schwulen und Lesben dankbar sein.

» Blick: Marc Jost kämpfte gegen die "Ehe für alle", obwohl sein Vater schwul ist

EVP-Politiker Marc Jost engagierte sich gegen die Ehe für alle. Sein Vater Samuel Jost ist schwul und wartete mit dem Coming-out jahrelang. Beide sind froh, dass der emotionale Abstimmungskampf nun vorüber ist.

» SRF: Klares Ja zur "Ehe für alle" – Die letzte Hürde der Ungleichbehandlung ist beseitigt

Das Resultat zeigt: Das Volk war doch reif für alle Belange von Regenbogen-Familien. Eine Analyse von Iwan Santoro

» NZZ: Von der kriminalisierten Subkultur in die Mitte der Gesellschaft

Vor hundert Jahren galten sie als Kriminelle, vor fünfzig Jahren wurden sie polizeilich registriert, jetzt können sie heiraten. Ein Blick zurück auf die Emanzipation der Homosexuellen.

Registrierung erforderlich

» NZZ: Selbst die konservativen Schwyzer sagen Ja – Eine Abstimmung wird zum Triumph für die homosexuelle Liebe

Fast zwei Drittel der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger votierten für die Ehe für alle. In allen Kantonen fand die Vorlage eine Mehrheit. Das Abstimmungsresultat steht damit für einen Wertewandel. Doch die nächsten gesellschaftspolitischen Debatten zeichnen sich bereits ab.

Registrierung erforderlich