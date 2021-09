Ausgewählter Artikel:

29. September 2021

» ZDF: Krimis und die Vielfalt der Lebensverhältnisse

J. Luca Renner über Formate, Reichweiten und Jugendschutz

» katholisch.de: Männer im ZdK rufen zu Wertschätzung homosexueller Partnerschaften auf

Im Mai hatte es in vielen Bistümern Gottesdienste gegeben, bei denen auch homosexuelle Paare einen Segen erhalten konnten. 26 Männer aus dem ZdK haben sich nun dafür ausgesprochen, diese Praxis fortzusetzen – und weitere Forderungen formuliert.

» TAG24: Prince Charming hat die Schnauze voll – "Die Stimmung kotzt mich an!"

In der siebten "Prince Charming"-Folge will Kim Tränka (31) eigentlich nur einen Mann nach Hause schicken. Doch letztlich packen zwei ihre Koffer...

» BR.de interviewt Nyke Slawik und Tessa Ganserer: "Unser Wahlergebnis ist ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft"

Auf dem Weg nach Berlin: Tessa Ganserer und Nyke Slawik von den Grünen sind die ersten trans Frauen im Bundestag. Auch auf außenpolitischer Ebene wollen sie für queere Rechte kämpfen. Wir haben mit ihnen kurz nach der Wahl gesprochen.

» Cosmopolitan: "Cinderella"-Star Billy Porter im großen Cosmo-Interview

Ein Cosmo-Talk mit Hollywood-Star Billy Porter? Da konnten wir nicht widerstehen! Ganz viel Spaß beim Lesen ...

» yahoo: "Vor Kummer sterben oder getötet werden" – LGBTQI+ in Afghanistan

Seit 2001 hatte es in Afghanistan im Umgang mit LSBTI (Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen) Fortschritte gegeben – mit der Rückkehr der Taliban an der Macht des Landes, fürchten sie nun um ihr Leben.

» MOPO.de: Warum dieses Nordlicht bei "Prince Charming" mitmacht

"Prince Charming" ist die erste Dating-Show im deutschen TV, in der homosexuelle Männern auf Partnersuche gehen. Jan Windisch (26) aus Norddeutschland überzeugt derzeit die Zuschauer:innen und den Prinzen mit seinem Lächeln, seiner Eloquenz und seinem Aussehen. Der Lehramt-Student sorgte zudem für den ersten TV-Kuss der aktuell laufenden dritten Staffel. Die MOPO hat mit ihm über Gerüchte, seinen aktuellen Beziehungsstatus und sein Leben vor der Sendung – das "nicht im Kloster" stattfand – gesprochen.

» Deutschlandfunk: Caravaggio – hochdramatisches Gefühlstheater auf der Leinwand

Ein genialer Maler, um den sich zahllose Mythen ranken: Michelangelo Merisi da Caravaggio malte in den knapp 40 Jahren seines Lebens gegen die akademischen Regeln an – und war schon zu Lebzeiten weit über Italiens Grenzen berühmt.

» Süddeutsche.de über Polen: Einige Regionen heben LGBT-Erklärungen auf

Aus Angst vor dem Verlust von EU-Geld haben Regionen in Polen Erklärungen "gegen die LGBT-Ideologie widerrufen – ein halbherziger Rückzug.

» Salzburger Nachrichten: Homosexualität wird in TV-Serien sichtbarer

Diversität wird zum Trend: Schwule und lesbische Charaktere sind in Fernsehproduktionen längst keine schrillen Karikaturen mehr. Ein Symbol für die modifizierte Gesellschaft, sagt ein Experte.

» derStandard.at: Hälfte der heimischen Firmen sieht Vorteil in Diversität

Maßnahmen zur Förderung von Diversität und Inklusion hat aber nur jedes fünfte Unternehmen gesetzt, zeigt eine Umfrage

28. September 2021

» Westfalenpost über Zerstörung in Herdecke: Regenbogenfahne weht nicht mehr

Über Nacht lag die Regenbogenfahne an der Dorfkirche in Ende zerrissen auf dem Boden. Für die Gemeinde kein Grund zur Entmutigung.

» tagesschau.de über Abschwächung LGBT-kritischer Resolutionen: Knappe Kasse statt echter Einsicht in Polen

In Polen haben gleich zwei Verwaltungsregionen LGBT-kritische Resolutionen wieder abgeschwächt. Bei dem Schritt spielten aber weniger Antidiskriminierungs-Bestrebungen als EU-Gelder eine Rolle. S.a.: Polnische Region hebt Status als "LGBT-freie Zone" auf (23.09.2021)

» Nau: Lesbisches Paar taucht im gleichen Kleid zur Hochzeit auf

Ein lesbisches Paar musste erfahren, dass es in Sachen Kleiderwahl genau gleich tickt: Sie suchten sich zufälligerweise genau das gleiche Hochzeitskleid aus.

» Mitteldeutsche Zeitung: Zwei junge Männer aus Köthen betreiben den Videoblog "Queer4mat"

Es geht um Themen aus der Homo-, Bi- oder Transsexuellenszene. Sie bekommen viel Lob – und Drohungen.

» FR über Die Linke: Sahra Wagenknecht zieht Kapital aus der Niederlage

Die Linke sollte sich von Sahra Wagenknecht nach der Pleite bei der Bundestagswahl nichts einreden lassen. Der Kommentar.

» RP Online: Erinnern in Ratingen – Lions sind Paten für drei Stolpersteine

Zweieinhalb Jahre lang hat sich der Lions Club Ratingen mit der Geschichte dreier Ratinger Bürger auseinandergesetzt. Seit gestern erinnern Stolpersteine an ihr Schicksal. Zum ersten Mal wird nicht jüdischer Opfer gedacht.

» t-online: Der höfliche Herr Lehmann

Sven Lehmann ist der erste Grünen-Politiker, der in Köln einen Wahlkreis direkt gewonnen hat ausgerechnet in der CDU-Hochburg im Südwesten der Stadt. Politische Weggefährten beschreiben ihn als hart, aber höflich.

27. September 2021

» nd: Sagt ihren Namen

In Berlin verbrannte sich eine transgeschlechtliche Frau. Im Unfallkrankenhaus wurde ihr verbrannter Körper heimlich fotografiert und ins Netz gestellt. Das ist schockierend: Transgeschlechtliche Menschen wissen, dass auch sie gemeint sind.

» Beobachter News: Queere Community fordert Ende der Diskriminierung

Die Initiative "Grundgesetz für Alle" rief zur Kundgebung in den Oberen Schlossgarten in Stuttgart