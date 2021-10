Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Oktober 2021

» ORF: Initiative gegen Blutspendeverbote

Unternehmen haben nun gemeinsam eine Initiative gestartet, um gegen die Ausschlussregeln für homo- und bisexuelle Männer bei der Blutspende mobilzumachen. Die aktuelle Verordnung sei diskriminierend, wird beklagt.

» taz: Zwei Kreuze für das schwul-lesbisch-queere Orchester

Sara Guglielmino lauscht verdienstvoller Musik

» FAZ über Homosexuelle in NS-Zeit: Unterstellung boshafter Triebe

Das Pariser Mémorial de la Shoah widmet sich der Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus. Eine bittere Erkenntnis der Schau: Anerkannt wurde das von ihnen erlittene Unrecht offiziell erst im Jahr 2002.

» Deutschlandfunk interviewt Tessa Ganserer: "Letztendlich geht es um Grund- und Menschenrechte"

Das Thema Trans sei jahrzehntelang stigmatisiert und transgeschlechtliche Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden, sagte die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer im Dlf. Deshalb sei es so wichtig, dass nun erstmals mit ihr und Nyke Slawik Transpersonen im Bundestag das Wort ergreifen könnten.

» RND: Streit über Regenbogenbänke in Greifswald – Zeichen der Toleranz oder Symbolpolitik?

Für Regenbogenbänke als Zeichen der Toleranz setzen sich die Grünen in Greifswald ein. Vom politischen Gegner kommt prompt Kritik. Und sogar das Aktionsbündnis Queer hält die Idee für noch nicht ausgereift.

» Deutschlandfunk über Linguistik und Gender-Debatte: Kann Sprache Wirklichkeit schaffen?

Debatten um die deutsche Sprache werden mit großen Emotionen geführt. Das gilt auch für das Gendern. Heftig umstritten ist dabei die These, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Stimmt das? Schafft Sprache tatsächlich Wirklichkeit – oder ist das nur eine ebenso griffige wie leere Floskel?

30. September 2021

» katholisch.de-Newsticker zur Synodalversammlung: 13.000 Unterschriften für Segnung homosexueller Partnerschaften

Drei Tage lang werden ab heute die 230 Delegierten des Synodalen Wegs über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland diskutieren. Katholisch.de informiert in einem Newsticker über Aktuelles zur zweiten Synodalversammlung in Frankfurt.

» Vox: Ex-GNTM-Model Lucy Hellenbrecht ist wieder Single

Vor genau einem Monat veröffentlichte GNTM-Transgender-Model Lucy Hellenbrecht das allererste gemeinsame Foto mit ihrem Freund auf Instagram. Jetzt die Schock-Nachricht: Lucy und Nikita sind kein Paar mehr.

» Südkurier: "Ich erlaube mir, anders männlich zu sein" – Warum sich ein junger Häfler freiwillig Obertunte nennt

Unsere Serie Generation Z: Im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen treffen sich regelmäßig junge Menschen, die sich als queer definieren. Doch was bedeutet das überhaupt? Wir haben mit Sozialarbeiterin Helen Baur und Jonathan Oremek über neue Rollenbilder gesprochen.

» Refinery29: "Sex Education" ist die diverse Teen-Show, die wir so dringend gebraucht haben

Diese Show ist eine absolute Masterclass darin, wie inklusives Fernsehen wirklich aussehen sollte.

» Deutschlandfunk über Hamburger Medical Voice Center: "Transgender und Stimme" – Individualität im Chor?

Jede Stimme ist individuell und verrät viel über die eigene Persönlichkeit und Lebenslage. Dazu forscht das Hamburger Medical Voice Center. Es fragt auch, wie eine einzigartige Stimme organisch mit einem Chor verschmelzen kann? Oder wie gesundet eine Stimme im Stress?

» Express: Eine Koalition dürfte für Schwule und Lesben am attraktivsten sein

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle und andere sexuelle Minderheiten dürften nach der Bundestagswahl 2021 vor allem für die Ampel-Koalition (SPD, FDP, Grüne) Sympathien hegen.

» Bürgerportal Bergisch Gladbach: Bunte Protestaktion in Heidkamp – "Katholisch geht auch anders"

Mit einer Plakataktion protestiert der scheidende Pfarrgemeinderat von St. Joseph und St. Antonius in Heidkamp gegen Knackpunkte der Katholische Kirche: Der Umgang mit der Missbrauchsstudie im Erzbistum Köln sowie die Verweigerung des Segens für homosexuelle Paare. Katholischsein biete ein weites Spektrum an Farben, nicht nur die klerikalen Violett- und Purpurtöne." Dechant Hörter zeigt sich gesprächsbereit.

» Nau: Schwule und Lesben wollen bereits aufs Standesamt

Am Sonntag sagte die Schweizer Bevölkerung Ja zur "Ehe für alle". Am Montag gingen bereits die ersten Anfragen ein wenn auch nur vereinzelt.

» Blick: Regenbogen-Kinder sollen Vater ab 5 Jahren kennenlernen

Nach der Abstimmung über die Ehe für alle wollen die Gegner die Samenspende neu regeln. Statt mit 18 Jahren sollen Kinder bereits ab dem Kindergartenalter die Möglichkeit erhalten, ihren biologischen Vater kennenzulernen.

» 20 Minuten: LGBTIQ-Vertreterinnen fordern Vaterschaftsurlaub für lesbische Paare

Die Schweiz hat entschieden: Künftig dürfen homosexuelle Paare heiraten, lesbischen Paaren steht die Samenspende offen. Auch sie sollen nun vom Vaterschaftsurlaub profitieren.

» Nau: Ehe wird endlich wieder zivilrechtlich gedeutet

Mit der Annahme der Ehe für alle geht der Einfluss religiös-konservativer Kräfte weiter zurück. Und das ist gut so! Ein Gastbeitrag.

29. September 2021

» ZDF: Krimis und die Vielfalt der Lebensverhältnisse

J. Luca Renner über Formate, Reichweiten und Jugendschutz

» katholisch.de: Männer im ZdK rufen zu Wertschätzung homosexueller Partnerschaften auf

Im Mai hatte es in vielen Bistümern Gottesdienste gegeben, bei denen auch homosexuelle Paare einen Segen erhalten konnten. 26 Männer aus dem ZdK haben sich nun dafür ausgesprochen, diese Praxis fortzusetzen – und weitere Forderungen formuliert.