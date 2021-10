Ausgewählter Artikel:

» (04.10.2021) Schwuler auf L'essentiel: "Ich hatte noch nie eine romantische Beziehung!"

Tom (27) trifft immer auf die falschen Männer. Entweder will er nichts von ihnen oder sie interessieren sich nicht für ihn. Wie kann er aus dieser Negativspirale herauskommen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Oktober 2021

» Schwuler auf L'essentiel: "Ich hatte noch nie eine romantische Beziehung!"

Tom (27) trifft immer auf die falschen Männer. Entweder will er nichts von ihnen oder sie interessieren sich nicht für ihn. Wie kann er aus dieser Negativspirale herauskommen

» Recklinghäuser Zeitung: Ein schwuler Fleischersohn aus Datteln setzt sich durch

Der aus Datteln stammende Theater- und Fernsehschauspieler Alexander Weise erzählt im Interview über das (Bühnen-)leben in Zeiten der Pandemie.

» Express: "Outing hat mich meine Karriere gekostet" – Diese deutschen Promis stehen offen zu ihrer Homosexualität

Immer mehr Prominente in Deutschland stehen mittlerweile offen zu ihrer Homo- Bi, oder Transsexualität. Und das ist auch gut so!

» Süddeutsche.de über "Synodalen Weg": Ein Vorbild für die Kirche weltweit

Bei den Katholiken ringen Kleriker und Laien darum, wie die Kirche aus der Krise kommen kann. Dieser "Synodale Weg" macht Hoffnung.

» Gala interviewt Michael Michalsky: "Feiert mein Leben!"

Designer Michael Michalsky spricht darüber, warum er oft über das Sterben nachdenkt ? und sogar schon die Playlist für seine eigene Beerdigung zusammengestellt hat.

» MDR über "B All Room" in Leipzig: Tanz-Performance feiert Vielfalt

Das Leipziger Theater der Jungen Welt beginnt die Spielzeit mit einem Premierenreigen, in dem sich das Ensemble selbst verwirklichen kann. "All Room" ist einer Feier der kreativen Kraft in jedem von uns.

» stern interviewt Felix Jaehn: "Ich war ein unsicherer Mensch, der in seinen Erfolg stolperte und tief gefallen ist"

Für Felix Jaehn war die Zeit seines größtes Erfolges die einsamste Zeit seines Lebens. Wie schaffte es der DJ heraus aus einer Zeit voller Panikattacken?

03. Oktober 2021

» SRF: "Ehe für alle" wird in Liechtenstein wieder zum Thema

17 Länder Europas haben sich für die "Ehe für alle" ausgesprochen. Noch nicht dazu gehört das Fürstentum Liechtenstein.

» Blick über Zurich Film Festival: Einlassregeln sorgen bei LGBTQ-Community für Aufruhr

An der Abschlussparty des Zürich Film Festivals dürfen nicht-prominente Männer nur in Begleitung von Frauen rein. Nun äussert sich Eventveranstalter Reto Hanselmann über die diskriminierende Türpolitik.

» Deutsche Welle: LGBTQ in Afghanistan – Todesangst vor den Taliban

Danish ist Transgender, Khalid schwul. Im Afghanistan der Taliban müssen Menschen wie sie um ihr Leben fürchten. Einziger Ausweg: Flucht. Darauf setzten sie alle Hoffnung.

» Neue Westfälische: Christopher Street Day – 2.000 Teilnehmer feiern bunte Party in Bielefeld

Wie bestellt, hellte sich der Himmel auf, so dass die vielen Regenbogenfahnen vor dem Rathaus gleich noch einmal bunter strahlten...

» Augsburger Allgemeine: Diversity in Augsburg – Wie Paul Kunstmann die Stadt bunter macht

Nichtheterosexuelle Menschen haben es oft schwer in der Gesellschaft. Student Paul Kunstmann leitet die Organisation Queer Augsburg. Wie er die Situation in der Stadt einschätzt.

» NDR: Queere Jugendliche eröffnen eigenen Treffpunkt in Hameln

Eine Gruppe von queeren Jugendlichen in Hameln hat einen eigenen Treffpunkt gegründet. Sie wollen damit gerade in einer Kleinstadt ein deutliches Zeichen für Toleranz setzen.

» Zwischenruf des Samstag-Blogs: Ungeoutet im Bundestag geht gar nicht

Sehe ich das richtig: Im neuen Bundestag wird Jens Spahn den Daffyd Thomas der CDU/CSU geben? So als einzig Homosexueller im konservativen Dorf?

02. Oktober 2021

» Tagesspiegel interviewt Ricarda Lang: "Mein Einzug in den Bundestag ist für viele ein schönes Signal"

Ricarda Lang will sich im Bundestag für queere Rechte einsetzen. Hier spricht sie über bisexuelle Sichtbarkeit, Vorurteile und Überschneidungen mit der FDP.

» Business Insider: Mein Kind hatte mit vier Jahren sein Coming-out als Transmensch – und ist seitdem glücklicher als je zuvor

Im Alter von vier Jahren hat sich unser Sohn als transgender geoutet. Wir sind froh, mit ihm diesen Weg gegangen zu sein.

» Salto.bz über Post eines schwulen Politikers: È gay! ed è bello poterlo dire

Diego Laratta spricht in einem öffentlichen Post über seine Homosexualität. "Um anderen Mut zu machen", wie er erklärt. Von rechts hagelt es Kritik.

» Eurogamer.de: Warum Life is Strange wichtig für die LGBTQ-Repräsentation in Spielen ist

LGBTQ-Menschen haben es nach wie vor nicht leicht, aber Life is Strange möchte seinen Beitrag zur Normalisierung leisten. Hier unser Interview dazu!

» MADS: Queere Themen im Schulunterricht – Schottland macht es vor

Queere Themen auf dem Stundenplan: Schottland geht weltweit als erstes Land mit gutem Beispiel voran. Andere sollten nachziehen, meint MADS-Autorin Chantal.

» Ö1: Varianten der Geschlechtsentwicklung – Über den Umgang mit Intersexualität

Auch wenn man mittlerweile auf amtlichen Formularen neben "männlich" und "weiblich" auch "inter", "divers" oder "offen" ankreuzen kann, ist die Intergeschlechtlichkeit in Österreich nach wie vor ein tabuisiertes Thema. Nach Schätzungen wird hierzulande jährlich etwa eines von 2.000 Babys mit einer geschlechtlichen Diversität geboren, die nicht mit den gängigen Auffassungen von "männlich" und "weiblich" übereinstimmt.