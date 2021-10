Ausgewählter Artikel:

» (07.10.2021) der Freitag interviewt Édouard Louis: "Es ist eine Vergeltung"

Der französische Starautor Édouard Louis steht in Berlin auf der Bühne. Mit der Inszenierung von Wer hat meinen Vater ermordet? will er das Publikum verstören

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Oktober 2021

» 20 Minuten: Kanton St. Gallen stellt Strafantrag gegen Regenbogen-Sprayer

Mitte September wurde ein Fussgängerstreifen in Rebstein SG mit Regenbogenfarben übersprüht. Der Kanton St. Gallen hat nun mit einem Strafantrag gegen Unbekannt darauf reagiert.

» KBS World: Gericht fordert Rückgängigmachung der Entlassung einer Transgender-Unteroffizierin

Ein Gericht hat die Entscheidung des Heeres als ungerecht eingestuft, eine Transgender-Unteroffizierin mit Verweis auf eine körperliche Behinderung entlassen zu haben.

» Süddeutsche.de über "Das Zockerhaus"i: Schwulenfeindliche Entgleisungen

Eigentlich sollte es um Freundschaft gehen: schwulenfeindliche und sexistische Entgleisungen in der ZDFtivi-Show "Das Zockerhaus". S.a.: Im "Zockerhaus" gegen Frauen, Schwule und Trans (03.10.2021)

» FAZ über queeres Hörspiel beim NDR: Mutti, was machst du da?

Axel Ranisch und sein Ehemann Paul Zacher haben ihre Beziehung in einer fünfteiligen Hörspielkomödie verarbeitet. Sie ist drastisch, komisch, herzlich und familientauglich.

06. Oktober 2021

» Tagesspiegel: Als ungarische trans Frau bin ich dankbar auf Deutschland – und wütend

Aus Ungarn musste unsere Autorin fliehen. In Berlin merkte sie, dass sie trans ist. Hier schreibt sie, was sie Deutschland verdankt und warum sie dennoch hadert.

» evangelisch.de: Queeres Miteinander nach Corona

Wie hat die Pandemie das soziale Miteinander in der queeren Community verändert? Gedanken von Wolfgang Schürger.

» Express: Merkel-Aus für Dragqueen ein "absoluter Horror"

Angela Merkels Amtszeit geht zu Ende: Am Rande der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2021 in Köln verriet Dragqueen Olivia Jones, dass das ein Horror ist.

05. Oktober 2021

» FR: Drag Queen Susi Sendling über ihren Weg zur Kultfigur, Akzeptanz gegenüber der LGBTQ+-Community und ihr neues Bieretikett

Es begann mit einem billigen Kleid und einer blonden Perücke. Nun ist Drag Queen Susi Sendling Szeneliebling undVertrauensperson der Münchner LGBTQI+-Gemeinschaft. Als Kultfigur schmückt sie auch ein Bieretikett

» Sachsen Fernsehen: So hat Dresden dem homophoben ISIS-Anschlag gedacht

Die Stadt gedenkt mit Kerzen, Blumen und einer Mahnwache dem homophoben Messerangriff auf der "Schloßstrasse" vor einem Jahr.

» Zürcher Unterländer über Homophobie und Sexismus in Zürich Jeden Tag kommt es zu fünf Übergriffen

Homosexuelle Menschen, Frauen und Transpersonen werden vor allem nachts belästigt. Das zeigt eine Studie. Am meisten betroffen sind junge Frauen.

» Neues Ruhr-Wort: Grütters fordert von Kirche mehr Respekt für Homosexuelle

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fordert von der katholischen Kirche mehr Respekt für Homosexuelle. Die "Fähigkeit, auch im Fremden den Nächsten zu sehen", müsse ihre Kirche mehr als bisher im Umgang mit Menschen pflegen, "deren Lebensweg nicht der katholischen Idealvorstellung entspricht, beispielsweise mit Homosexuellen", schreibt sie in einem Gastkommentar für das Internetportal kirche-und-leben.de (Dienstag).

» Stuttgarter Zeitung: Wunsch nach Homo-Segnungen wächst

Immer mehr Kirchengemeinden wollen homosexuellen Paaren den Segen nicht länger vorenthalten. Doch das ist kein Selbstläufer. Beispiele von der Filderebene.

» jetzt über queeres Leben auf dem Land und in der Stadt: "Ich habe mich mit meiner Identitätssuche ziemlich allein gefühlt"

Vier queere Menschen erzählen, wie es für sie war, auf dem Land oder in der Stadt aufzuwachsen.

» Cuxhavener Nachrichten: Lilo Wanders in Cuxhaven – Buntes Chaos im "Tunten-Stadel"

Die Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt präsentierte im Stadttheater Cuxhaven den Klassiker "Ein Käfig voller Narren." Mit Starbesetzung: Lilo Wanders war in Cuxhaven.

» stern: Transgender-Star Laurel Hubbard zur Sportlerin des Jahres gekürt

Die transsexuelle Gewichtheberin Laurel Hubbard wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. Sie war die erste Transgender-Frau, die in der Kategorie an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte.

» Spektrum der Wissenschaft über homophoben Namengeber: NASA will das James Webb Space Telescope nicht umbenennen

War der Namensgeber des Hubble-Nachfolgers in Diskriminierungen von Homosexuellen involviert? Es gebe keine Beweise, sagt die Weltraumbehörde

» Jungle World über Proteste an der Bosporus-Universität in ­Istanbul: Diplom in Widerstand

Deniz imek: An der Bosporus-Universität in ­Istanbul gehen die Proteste weiter

» Westdeutsche Zeitung: "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" im Düsseldorfer Schauspielhaus

Sie brüllt, brüllt und brüllt. Vor Liebe, aus Verzweiflung oder Überdruss. Die international erfolgreiche Modeschöpferin Petra von Kant weiß nicht wohin mit ihren verletzten Gefühlen, mit ihrer Leidenschaft, Langeweile und mit ihrem Zorn auf ihren Ex-Mann und auf ihr neues Triebziel Karin Thimm.

» 20 Minuten: "Heilung" von LGBTIQ-Menschen soll in der Schweiz verboten werden

In der Schweiz gibt es verschiedene Gruppierungen, die mit umstrittenen Methoden der Psychotherapie zum Ziel haben, die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung zu verändern.