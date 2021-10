Ausgewählter Artikel:

» (08.10.2021) DWDL interviewt Guido Maria Kretschmer: "Ich bin der Letzte, der nur an Äußerlichkeiten interessiert wäre"

Mit "Guidos Wedding Race" verpasst Guido Maria Kretschmer der "Traumhochzeit" eine Frischzellenkur. Warum er von Frauen mehr gelernt hat als von Männern, warum er immer auf der Seite von allen stehen will und wo er trotzdem wütend wird, erklärt er im DWDL

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Oktober 2021

» taz über Regenbogenfamilien in Deutschland: Vater, Mutter, Mutter, Kinder

Alternative Familienmodelle werden in Deutschland immer häufiger, aber haben bürokratische Hürden. Karo, Lisa und Sören haben gemeinsam zwei Kinder.

» RTL: Transgender-Mann prahlt – Er könne jede haben

Die Tiktok-Community von Dimitri Rodriguez ist begeistert von seinem Video. Er zählt zahlreiche Gründe auf, warum er der bessere Partner für eine Frau ist.

» Musikexpress über Lil Nas X: "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals geoutet hätte"

Der Rapper spricht in einem Interview ausführlich über sein Coming-out, über Reaktionen von Fans und weshalb es womöglich niemals passiert wäre.

» Annenpost: Steigende Übergriffe – Queere Community verunsichert

In zwei Wochen beginnt der Prozess gegen den Mann, der im August 2020 erst die Synagoge, dann das Lokal der RosaLila PantherInnen in der Annenstraße vandalisierte. Daten der Antidiskriminierungsstelle Steiermark zeigen, dass homophobe Gewalt in der Stadt insgesamt zunimmt.

» 20 Minuten: Katholikinnen fordern Eheschliessung für Homosexuelle in der Kirche

Der Schweizerische Katholische Frauenbund fordert nach dem klaren Ja zur Ehe für alle, dass gleichgeschlechtliche Paare sich auch in der Kirche trauen lassen können. Seitens der katholischen Kirche sei man aber noch nicht so weit.

» t-online: Was das Coming-out des Partners bewirkt

Verlassen zu werden, weil sich die Partnerin oder der Partner als homosexuell outet, das stellt die Welt auf den Kopf. Das damit verbundene Leid wird oft nicht gesehen.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit im Kontext von Mehrfachdiskriminierung

Transpersonen of Color mit oder ohne Fluchterfahrung sind besonders von Diskriminierung betroffen. Zuletzt erregte die Selbsttötung einer Transfrau in Berlin Aufmerksamkeit. Der Vorfall ist die Konsequenz struktureller Gewalt gegen queere Menschen.

» Deutschlandfunk Kultur über LGBTQ in der Türkei: Der Kampf um Identität

In der Türkei nehmen gewaltsame Übergriffe auf queere Menschen zu. LGBTQ-Rechte sind nicht in der Verfassung verankert, die Community damit gesetzlich nicht geschützt. Körperliche und verbale Angriffe sind die Folge. Wie leben unter diesen Umständen?

» Stuttgarter Nachrichten: Landtag stellt sich gegen die Hetzer

Das Klima in der Gesellschaft wird vielfach rauer und aggressiver. Im baden-württembergischen Landtag positionieren sich alle Fraktionen klar gegen Hass und Hetze. Die AfD reagiert zurückhaltend.

07. Oktober 2021

» Travelnews: "Viele Hotels und Airlines bezeichnen sich als gay-friendly, tragen aber nichts dazu bei"

Mit 64 Prozent Ja-Stimmen hat sich die Schweizer Bevölkerung für die "Ehe für alle" ausgesprochen. Gibt es jetzt mehr Honeymoon-Reisen? Ray Fuhrer, Geschäftsführer von Pink Cloud Travel Service, äussert sich im Interview zu den schwul-lesbischen Reisetrends.

» Stuttgarter Zeitung: Neue Beweise für die Homosexualität von König Karl

König Karl hat schon früh gewusst, dass er homosexuell ist. Dafür sind neue Belege aufgetaucht. Udo Rauch, der Leiter des Tübinger Stadtarchivs, entdeckte Liebesbriefe, die der spätere Monarch als 17-jähriger Student an einen Kommilitonen schrieb.

» 20 Minuten: Kanton St. Gallen stellt Strafantrag gegen Regenbogen-Sprayer

Mitte September wurde ein Fussgängerstreifen in Rebstein SG mit Regenbogenfarben übersprüht. Der Kanton St. Gallen hat nun mit einem Strafantrag gegen Unbekannt darauf reagiert.

» der Freitag interviewt Édouard Louis: "Es ist eine Vergeltung"

Der französische Starautor Édouard Louis steht in Berlin auf der Bühne. Mit der Inszenierung von Wer hat meinen Vater ermordet? will er das Publikum verstören

» Süddeutsche.de über "Das Zockerhaus": Schwulenfeindliche Entgleisungen

Eigentlich sollte es um Freundschaft gehen: schwulenfeindliche und sexistische Entgleisungen in der ZDFtivi-Show "Das Zockerhaus". S.a.: Im "Zockerhaus" gegen Frauen, Schwule und Trans (03.10.2021)

» FAZ über queeres Hörspiel beim NDR: Mutti, was machst du da?

Axel Ranisch und sein Ehemann Paul Zacher haben ihre Beziehung in einer fünfteiligen Hörspielkomödie verarbeitet. Sie ist drastisch, komisch, herzlich und familientauglich.

06. Oktober 2021

» Tagesspiegel: Als ungarische trans Frau bin ich dankbar auf Deutschland – und wütend

Aus Ungarn musste unsere Autorin fliehen. In Berlin merkte sie, dass sie trans ist. Hier schreibt sie, was sie Deutschland verdankt und warum sie dennoch hadert.

» evangelisch.de: Queeres Miteinander nach Corona

Wie hat die Pandemie das soziale Miteinander in der queeren Community verändert? Gedanken von Wolfgang Schürger.

» Express: Merkel-Aus für Dragqueen ein "absoluter Horror"

Angela Merkels Amtszeit geht zu Ende: Am Rande der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2021 in Köln verriet Dragqueen Olivia Jones, dass das ein Horror ist.

05. Oktober 2021

» FR: Drag Queen Susi Sendling über ihren Weg zur Kultfigur, Akzeptanz gegenüber der LGBTQ+-Community und ihr neues Bieretikett

Es begann mit einem billigen Kleid und einer blonden Perücke. Nun ist Drag Queen Susi Sendling Szeneliebling undVertrauensperson der Münchner LGBTQI+-Gemeinschaft. Als Kultfigur schmückt sie auch ein Bieretikett