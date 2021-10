Ausgewählter Artikel:

» (11.10.2021) nd zu Identitätspolitik: Klasse, Klassismus und Klassenkritik

Antikapitalismus und Klassenkritik und ein stärkerer Fokus auf Diskriminierungsdynamiken sollten sich nicht als gegensätzliche Positionen lesen, meint Livia Sarai Lergenmüller. Traditionelle versus moderne Linke sind keine Entweder-oder.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Oktober 2021

» sensor-Portrait: Dragqueen Chardonnay "Alex" von Tain

Im Alltag ist Alexander Böpple Lehrer an einem Gymnasium und unterrichtet dort Englisch, Ethik und Darstellendes Spiel. In seiner Freizeit wird er auf der Bühne seit 2017 zur alkoholabhängigen, koketten Drag Queen Chardonnay von Tain. Eine Verwandlung, die man sich beim Anblick des adretten 40-Jährigen im zivilen Outfit erst einmal nicht vorstellen kann.

» nd zu Identitätspolitik: Klasse, Klassismus und Klassenkritik

Antikapitalismus und Klassenkritik und ein stärkerer Fokus auf Diskriminierungsdynamiken sollten sich nicht als gegensätzliche Positionen lesen, meint Livia Sarai Lergenmüller. Traditionelle versus moderne Linke sind keine Entweder-oder.

10. Oktober 2021

» MDR: Vom Kloster in den Ehestand: – Ex-Prior Anselm Bilgri

Einst hatte sich Anselm Bilgri als katholischer Priester für das Zölibat entschieden, machte als Prior des Kloster Andechs in der römisch-katholischen Kirche Karriere. Heute ist er mit einem Mann verheiratet.

» stern: 1700 Menschen bei Christopher Street Day in Erfurt

Mehr als 1000 Menschen sind am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in Erfurt für mehr Toleranz und Vielfalt auf die Straße gegangen.

09. Oktober 2021

» NZZ: Wer ist hier eigentlich das Weichei? – Warum sich überall auf der Welt "Autokratie" auf "Homophobie" reimt

Starke Männer und gebärfreudige Frauen braucht das Land, in dem ein allmächtiger Führer die Kultur von Nationalismus, Militarismus und Autarkie predigt. So erstaunt es nicht, dass in Russland, China und Ungarn, aber auch in der Türkei Homosexualität staatlich verpönt ist.

Registrierung erforderlich

» SRF: "Mittelalterliche Praktiken" – Genf will "Wegtherapieren" von Homosexualität verbieten

Die sexuelle Orientierung mittels Konversionstherapie verändern zu wollen, das soll in Genf nicht mehr möglich sein.

» Spiegel: Arzt in Spanien trägt Homosexualität laut Medienbericht als Krankheit in medizinischem Bericht ein

Die Behörden im spanischen Murcia untersuchen einen Diskriminierungsfall in einem Krankenhaus. Ein Gynäkologe soll "homosexuell" als "aktuelle Krankheit" vermerkt haben. Kein Einzelfall.

08. Oktober 2021

» taz über Regenbogenfamilien in Deutschland: Vater, Mutter, Mutter, Kinder

Alternative Familienmodelle werden in Deutschland immer häufiger, aber haben bürokratische Hürden. Karo, Lisa und Sören haben gemeinsam zwei Kinder.

» RTL: Transgender-Mann prahlt – Er könne jede haben

Die Tiktok-Community von Dimitri Rodriguez ist begeistert von seinem Video. Er zählt zahlreiche Gründe auf, warum er der bessere Partner für eine Frau ist.

» Musikexpress über Lil Nas X: "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals geoutet hätte"

Der Rapper spricht in einem Interview ausführlich über sein Coming-out, über Reaktionen von Fans und weshalb es womöglich niemals passiert wäre.

» DWDL interviewt Guido Maria Kretschmer: "Ich bin der Letzte, der nur an Äußerlichkeiten interessiert wäre"

Mit "Guidos Wedding Race" verpasst Guido Maria Kretschmer der "Traumhochzeit" eine Frischzellenkur. Warum er von Frauen mehr gelernt hat als von Männern, warum er immer auf der Seite von allen stehen will und wo er trotzdem wütend wird, erklärt er im DWDL

» Annenpost: Steigende Übergriffe – Queere Community verunsichert

In zwei Wochen beginnt der Prozess gegen den Mann, der im August 2020 erst die Synagoge, dann das Lokal der RosaLila PantherInnen in der Annenstraße vandalisierte. Daten der Antidiskriminierungsstelle Steiermark zeigen, dass homophobe Gewalt in der Stadt insgesamt zunimmt.

» 20 Minuten: Katholikinnen fordern Eheschliessung für Homosexuelle in der Kirche

Der Schweizerische Katholische Frauenbund fordert nach dem klaren Ja zur Ehe für alle, dass gleichgeschlechtliche Paare sich auch in der Kirche trauen lassen können. Seitens der katholischen Kirche sei man aber noch nicht so weit.

» t-online: Was das Coming-out des Partners bewirkt

Verlassen zu werden, weil sich die Partnerin oder der Partner als homosexuell outet, das stellt die Welt auf den Kopf. Das damit verbundene Leid wird oft nicht gesehen.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit im Kontext von Mehrfachdiskriminierung

Transpersonen of Color mit oder ohne Fluchterfahrung sind besonders von Diskriminierung betroffen. Zuletzt erregte die Selbsttötung einer Transfrau in Berlin Aufmerksamkeit. Der Vorfall ist die Konsequenz struktureller Gewalt gegen queere Menschen.

» Deutschlandfunk Kultur über LGBTQ in der Türkei: Der Kampf um Identität

In der Türkei nehmen gewaltsame Übergriffe auf queere Menschen zu. LGBTQ-Rechte sind nicht in der Verfassung verankert, die Community damit gesetzlich nicht geschützt. Körperliche und verbale Angriffe sind die Folge. Wie leben unter diesen Umständen?

» Stuttgarter Nachrichten: Landtag stellt sich gegen die Hetzer

Das Klima in der Gesellschaft wird vielfach rauer und aggressiver. Im baden-württembergischen Landtag positionieren sich alle Fraktionen klar gegen Hass und Hetze. Die AfD reagiert zurückhaltend.

07. Oktober 2021

» Travelnews: "Viele Hotels und Airlines bezeichnen sich als gay-friendly, tragen aber nichts dazu bei"

Mit 64 Prozent Ja-Stimmen hat sich die Schweizer Bevölkerung für die "Ehe für alle" ausgesprochen. Gibt es jetzt mehr Honeymoon-Reisen? Ray Fuhrer, Geschäftsführer von Pink Cloud Travel Service, äussert sich im Interview zu den schwul-lesbischen Reisetrends.

» Stuttgarter Zeitung: Neue Beweise für die Homosexualität von König Karl

König Karl hat schon früh gewusst, dass er homosexuell ist. Dafür sind neue Belege aufgetaucht. Udo Rauch, der Leiter des Tübinger Stadtarchivs, entdeckte Liebesbriefe, die der spätere Monarch als 17-jähriger Student an einen Kommilitonen schrieb.

» 20 Minuten: Kanton St. Gallen stellt Strafantrag gegen Regenbogen-Sprayer

Mitte September wurde ein Fussgängerstreifen in Rebstein SG mit Regenbogenfarben übersprüht. Der Kanton St. Gallen hat nun mit einem Strafantrag gegen Unbekannt darauf reagiert.