» (13.10.2021) t-online über transfeindliche Angriffe in Berlin: "Es ist Alltag, dass mir vor die Füße gespuckt wird"

Die Zahl der Strafanzeigen wegen homo- und transphober Kriminalität in Berlin steigt seit Jahren. Für die 49 Jahre alte Linda ist täglicher Hass aufgrund ihres Äußeren Normalität.

13. Oktober 2021

» RTL: Transsexueller Polizist aus Hannover lebt jetzt als Mann – und fühlt sich frei wie Superman

Früher war Leon Dietrich aus Hannover sehr unglücklich, denn er hat sich im falschen Körper gefühlt. Erst mit 41 Jahren hat er sein Coming-Out gewagt.

» BR Podcast: Queere Ikonen – von Frida Kahlo bis Harvey Milk

Welche queeren Menschen bedeuten euch viel und haben euch inspiriert? Von großen Ikonen bis zu den stillen Held:innen stellen wir euch in dieser Folge eine Reihe an Leuten vor, die in Politik, Sport, Kunst und Co. jede Menge für die LGBTIQ*-Community bewegt haben – von Frida Kahlo bis Harvey Milk.

» Die Glocke: Auch homosexuelle Paare werden in Verl gesegnet

Die Glaubenskongregation im Vatikan ist gegen die Segnung von homosexuelle Paaren. In Verl macht man es dennoch.

12. Oktober 2021

» buten un binnen: Schriftzug über 10 Meter – Erneut Farbanschlag auf Bremer Martinikirche

Unbekannte haben an die Kirche einen Schriftzug gesprüht. Die Parole richtet sich gegen die Ablehnung von queeren Personen. Die Polizei sucht Zeugen.

» 20 Minuten: "Als trans Frau musste ich in Syrien um mein Leben fürchten"

Hayat hielt in ihrer Heimat Syrien ihre Geschlechtsidentität geheim. Aus guten Gründen: Nachdem die Polizei sie bedroht hatte, musste sie fliehen. Heute lebt sie in der Schweiz und versucht, Arbeit zu finden.

» rbb24 über "Legends of Entertainment": Schillernde Comedy für das Matriarchat

Sie alle drei sind in der queer-lesbischen Szene Superstars und füllen alleine schon große Hallen: Christiane Rösinger, Stefanie Sargnagel und Denice Bourbon. Am Montag sind sie als Trio im Festsaal Kreuzberg aufgetreten.

» Nordkurier: Queer sichtbar machen – Fußballturnier für Vielfalt in Vorpommern geplant

Gemeinsam mit dem Kreisfußballverband plant die Initiative Queer in Anklam im Januar 2022 ein Vielfaltsturnier in Vorpommern. Auch weitere Veranstaltungen soll es geben.

» Express: "Aktenzeichen XY" – Kölner Mordfall von 1992 wird Thema im ZDF

1992 verstarb der Kölner Horst Strohe durch tödliche Tritte gegen den Kopf auf dem Heumarkt. Der Täter ist bis heute nicht gefasst worden. Jetzt hoffen die Ermittler auf die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

» Spiegel zu Sarah-Lee Heinrich: Die Empörung kommt zu spät

Antisemitismus verjährt nicht. Die Sprecherin der Grünen Jugend hat ihre Lektion offenbar gelernt. Die Gesellschaft noch nicht.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Ferda Ataman über Kritik an Sarah-Lee Heinrich: "Bis 14 ist man ein Kind"

Trotz ihrer umstrittenen Tweets kann Sarah-Lee Heinrich Vorsitzende der Grünen Jugend bleiben, findet Ferda Ataman. Die Journalistin plädiert außerdem dafür, generell über eine Verjährungsfrist für Äußerungen in sozialen Netzwerken nachzudenken.

» Thüringer Allgemeine: Nach Christopher Street Day in Erfurt – Regenbogenfahne verbrannt

In Erfurt haben mehrere Männer nach dem CSD eine Regenbogenfahne verbrannt.

» FAZ über Musical "Victor/Victoria" in Mainz: Es funkelt der Genderstern

Das Staatstheater in Mainz zeigt das Musical "Victor/Victoria" um eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. Hinter der Verwirrung steckt Kalkül. Denn mit den Denkmustern der Geschlechteraufteilung soll gebrochen werden.

» FR: Queer, feministisch, jüdisch – Für die angehende Rabbinerin Helene Shani Braun ein Selbstverständnis

Die angehende Rabbinerin Helene Shani Braun zeigt, wie sie ihren Glauben mit einem neuen Identitätsbegriff vereinbart. Ein Porträt von Pia Benthin mit Fotos von Paulina Hildesheim

» NDR: Queere Gruppe in Hameln will Zeichen setzen

In Kleinstädten und auf dem Land werden junge Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung besonders oft diskriminiert.

» euronews: "LGBT-Rechte hören nicht an den EU-Außengrenzen auf"

Es ist der 11. Oktober, der Coming-Out-Tag – der Tag des großen Marsches für LGBT-Rechte in Washington in den 80er Jahren.Jahrzehnte später scheint sich die Situation verbessert zu haben, doch noch immer ist weltweit in 78 Ländern Homosexualität ein Verbrechen, so etwa in Togo.

» Nau: Cur de Pirate will transphobe Gewalt an den Pranger stellen

Die kanadische Sängerin Cur de Pirate will ihre Stimme gegen Transphobie erheben. Sie will über das Thema einen Song schreiben.

» ArgoviaToday spricht mit bisexueller Frau übers Coming-out: "Man fühlt sich danach wirklich gut, darum: Macht einfach!"

Die Erlinsbacherin Abbey hat sich schon in jungem Alter als bisexuell geoutet. Auf welche Art sie ihre sexuelle Orientierung ihren Eltern beigebracht hat und welche Tipps sie fürs Outing auf Lager hat, erzählt sie im Interview.

» Brigitte: Pansexualität – Was bedeutet das?

Wir erklären heute: Was bedeutet Pansexualität? Denn heutzutage lassen sich Geschlechter nicht nur in Mann und Frau einteilen.

» Spiegel: Lego macht keinen Unterschied mehr zwischen Jungen und Mädchen

Lego will sein Spielzeug frei von Geschlechter-Stereotypen machen. Produkte sollen nicht mehr speziell nach Jungen oder Mädchen sortiert werden. Als Problem gelten eher die Eltern als die Kinder.