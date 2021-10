Ausgewählter Artikel:

» (15.10.2021) Main-Post über Queer Pride Würzburg: Gemeinsam für eine bunte Gesellschaft

Queer Pride gründeten queere Menschen 2017 zur Organisation des Christopher Street Day. Doch dem Würzburger Verein geht es um mehr.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Oktober 2021

» Deutschlandfunk Kultur: Heilige Maria, erlöse uns von der Asexualität!

Die katholische Kirche ist eine Männerveranstaltung bis auf die eine zentrale Figur: Maria. Ihre Rolle als keusche Sexualitätsverweigerin bedarf dringend einer Neuinterpretation, meint die Religionsphilosophin Gesine Palmer.

» FAZ-Kommentar zu Diversität in Kultur: Alles so schön bunt hier

Eine neue Studie bescheinigt der deutschen Kultur eine große Diversität. Auf den Gedanken, Vielfalt auch auf die Kunst zu beziehen, kommt niemand.

» blue News streitet über Hollywood und Diversität: "Lieber einen Macho?" "Vielfalt auch in Filmen"

Per Definition sind Schauspieler*innen Menschen, die nach entsprechender Ausbildung bestimmte Rollen auf der Bühne oder im Film künstlerisch gestalten, darstellen.

» Missy Magazine interviewt Pornoregisseurin Marit Östberg: Porno und Queerfeminismus – Raus aus der internalisierten Scham

Die Pornoregisseurin Marit Östberg wird am Wochenende in Berlin mit einen PorYes-Award ausgezeichnet.

» NZZ: "Ehe für alle" – was heisst das? Die Debatte unter Liberalen ist eröffnet

Mit der Zustimmung zur "Ehe für alle" ist die Diskussion nicht erledigt, im Gegenteil: Sie wurde eröffnet. Es stehen sich hier nicht nur Religiöse und Säkulare oder Liberale und Konservative gegenüber, sondern auch verschiedene Ausprägungen von Liberalen.

» WAZ aus Bochum: Erinnerung an vor 24 Jahren getöteten Homosexuellen

Mit einer Demonstration soll an vor bald 25 Jahren in Bochum getöteten Homosexuellen erinnert werden. Jetzt gibt es Forderungen an die Stadt.

» Main-Post: Buchens neue Pfarrerin und ihre Frau sprechen über ihre Beziehung

Ju­lia Leh­ner ist seit Sep­tem­ber evan­ge­li­sche Pfar­re­rin in Bu­chen. Sie ist ge­mein­sam mit Ih­rer Frau Na­di­ne ins Pfarr­haus ge­zo­gen. Im In­ter­view mit un­se­rem Me­di­en­haus sp­re­chen die bei­den un­ter an­de­rem dar­über, wie sie mit ih­rer Be­zie­hung in der Öf­f­ent­lich­keit um­ge­hen und wie die Kir­che zu gleich­ge­sch­lecht­li­chen Part­ner­schaf­ten steht.

14. Oktober 2021

» RND: Nach Machtübernahme der Taliban – LGBTQ-Gemeinschaft in Afghanistan lebt wieder in Angst

Mit der Machtübernahme der Taliban lebt die LGBTQ-Gemeinschaft in Afghanistan wieder in Angst. Ein 25-jähriger Homosexueller erklärt, warum.

» heise: Facebook geht stärker gegen sexuelle Belästigung Prominenter vor

Das Netzwerk erweitert seine Richtlinien zu Mobbing und Belästigung. Sexuell belästigende Inhalte bezüglich prominenter Personen werden rigoros gelöscht.

» 54books: Heterowelten? Queere Repräsentation in frühen Teenie-Serien

Obwohl mit der kurzlebigen, aber noch immer beliebten Serien "Willkommen im Leben" bereits im Jahr 1994 ein schwuler Protagonist im Hauptcast einer High-School-Serie war, hatten es queere Figuren nicht leicht in den Teenie-Serien der neunziger und nuller Jahre.

» 20 Minuten: LGBTIQ-Verein wird von Jugendlichen angefeindet

Am vergangenen Montag wurde der Verein Sozialwerk LGBT+ bei einer Aktion mehrmals von Jugendlichen angegriffen. Die Angriffe wurden als Hate Crime gemeldet.

13. Oktober 2021

» der Freitag über "Das Zockerhaus": Toyboys im Westfernsehen

Die ZDF-Sendung Das Zockerhaus ist sexistisch und homophob. Inzwischen beschäftigt das Format Fernsehrat und Intendanten und ist weiter zu sehen. S.a.: Im "Zockerhaus" gegen Frauen, Schwule und Trans (03.10.2021)

» RTL: Transsexueller Polizist aus Hannover lebt jetzt als Mann – und fühlt sich frei wie Superman

Früher war Leon Dietrich aus Hannover sehr unglücklich, denn er hat sich im falschen Körper gefühlt. Erst mit 41 Jahren hat er sein Coming-Out gewagt.

» t-online über transfeindliche Angriffe in Berlin: "Es ist Alltag, dass mir vor die Füße gespuckt wird"

Die Zahl der Strafanzeigen wegen homo- und transphober Kriminalität in Berlin steigt seit Jahren. Für die 49 Jahre alte Linda ist täglicher Hass aufgrund ihres Äußeren Normalität.

» BR Podcast: Queere Ikonen – von Frida Kahlo bis Harvey Milk

Welche queeren Menschen bedeuten euch viel und haben euch inspiriert? Von großen Ikonen bis zu den stillen Held:innen stellen wir euch in dieser Folge eine Reihe an Leuten vor, die in Politik, Sport, Kunst und Co. jede Menge für die LGBTIQ*-Community bewegt haben – von Frida Kahlo bis Harvey Milk.

» Die Glocke: Auch homosexuelle Paare werden in Verl gesegnet

Die Glaubenskongregation im Vatikan ist gegen die Segnung von homosexuelle Paaren. In Verl macht man es dennoch.

12. Oktober 2021

» buten un binnen: Schriftzug über 10 Meter – Erneut Farbanschlag auf Bremer Martinikirche

Unbekannte haben an die Kirche einen Schriftzug gesprüht. Die Parole richtet sich gegen die Ablehnung von queeren Personen. Die Polizei sucht Zeugen.

» 20 Minuten: "Als trans Frau musste ich in Syrien um mein Leben fürchten"

Hayat hielt in ihrer Heimat Syrien ihre Geschlechtsidentität geheim. Aus guten Gründen: Nachdem die Polizei sie bedroht hatte, musste sie fliehen. Heute lebt sie in der Schweiz und versucht, Arbeit zu finden.

» rbb24 über "Legends of Entertainment": Schillernde Comedy für das Matriarchat

Sie alle drei sind in der queer-lesbischen Szene Superstars und füllen alleine schon große Hallen: Christiane Rösinger, Stefanie Sargnagel und Denice Bourbon. Am Montag sind sie als Trio im Festsaal Kreuzberg aufgetreten.