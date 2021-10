Ausgewählter Artikel:

» (16.10.2021) SRF: Hass gegen Homosexuelle – Jung, männlich, homophob?

Trotz dem Ja zur "Ehe für alle": Der Hass auf Homosexuelle ist in der Schweiz verbreitet, vor allem bei den Jungen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Oktober 2021

» taz über Shitstorm gegen Sarah-Lee Heinrich: Rechtsextreme "Cancel Culture"

Kampagnen wie die gegen Heinrich zielen auf Unsichtbarmachung und Verdrängung. Dafür müssen wir Gegenstrategien entwickeln.

» Abendzeitung München über "Der Schuh des Manitu" im Deutschen Theater: Ouzo im Wilden Westen

Schwerst unkorrekt und herrlich unterhaltsam: Das Musical "Der Schuh des Manitu" im Deutschen Theater.

» RND: Nach Vorstoß von den Niederlanden – Wie gehen europäische Königshäuser mit Homosexualität um?

In den Niederlanden dürfen Thronfolgerinnen und Thronfolger künftig eine homosexuelle Ehe eingehen, ohne dass sie dafür auf die Krone verzichten müssen. Wie gehen andere europäische Königshäuser mit Homosexualität um? Ein Blick auf Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Spanien.

» Business Insider: Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen findet es schwierig, nicht-weiße, queere und Menschen mit Behinderungen in ihrer Werbung abzubilden

Themen wie Rassismus und Diskriminierung sind mehr in das Bewusstsein der Menschen weltweit gerückt – und damit auch für Unternehmen wichtig. Im neuen Diversity-Report von Shutterstock sagten 63 Prozent der befragten Unternehmen, dass dies auch ihre Auswahl des Contents im Marketing beeinflusst habe – in Deutschland waren es 54 Prozent.

» Zeit Online über Identitätspolitik: Der verklemmte Universalismus

Identitätspolitik mündet schlimmstenfalls in einer Utopie der Säuberung, die kein Maß kennt. Dazu trägt aber bei, dass ihre grundlegende Ablehnung auch maßstabslos ist.

» Musikexpress über "Pose" auf Netflix: Warum die 3. Staffel eine milde Enttäuschung ist

Achterbahn der Gefühle: In Pose begleiten wir fast ausnahmslos liebenswürdige und starke Charaktere in den 80ern gleichermaßen zu Kostüm- und Tanzpartys in Ballrooms und zu HIV-Diagnosen. Eine tolle Drama-Serie, die nun nach nur drei Staffeln endete und leider trotzdem ein paar Längen und Abwegigkeiten aufwies.

» FAZ über Serie "Wir" bei ZDFneo: Sie konnten darüber nicht reden

Achtung, Gefühlsbombe: In der ZDF-Serie Wir blüht die Liebe zwischen zwei Freundinnen abermals auf. Die eine bekommt von ihrem Partner gerade einen Heiratsantrag. Daraus entwickelt sich was. S.a.: Die Ex kommt zurück und wirbelt alles durcheinander (16.09.2021)

» VICE: Wie es ist, die einzige Transfrau im Profi-Motorsport zu sein

Wir haben mit der Ausdauer-Rennfahrerin Charlie Martin gesprochen, die als erster Transmensch am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen und damit LGBTQ-Geschichte schreiben will.

» Deutschlandfunk Nova: Unter dem eigenen Geschlecht leiden

Geschlechts-Dysphorie oder Gender-Dysphorie ist ein Zustand, in dem sich Menschen mit ihrem eigenen Geschlecht unwohl fühlen oder darunter leiden.

» der Freitag über das "Gendern": Die Angst hat die Seite gewechselt

Unsere Autorin bekam als Schülerin noch Punktabzug für das Gendern. Dass jetzt die rein männliche Form bestraft wird, weckt heimliche Freude

» RND: "Drehende" – Verein wettert gegen vermeintliche Gendersprache beim ZDF und blamiert sich

Der Verein Deutsche Sprache kämpft seit Jahren gegen genderneutrale Sprache in den Medien. Jetzt hat der Verband ein neues Sprachungetüm beim ZDF entdeckt. Doch dabei handelt es sich um eine peinliche Verwechslung.

» zentralplus interviewt Michel Rudin von Pink Cross: "Es war ein Chrampf"

Michel Rudin (GLP) ist seit acht Jahren Co-Präsident von Pink Cross. Die Organisation setzt sich für die Interessen der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz ein. Im April 2022 tritt Rudin nun von seinem Amt zurück. Im Interview mit zentralplus erzählt er von Höhen und Tiefen während seiner Amtszeit und warum er kein Freund von Ideologien ist.

» Salzburger Nachrichten: Manuela Zinsberger begeistert mit Liebes-Posting – "...it's love!"

ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger postete am Freitag in ihren Social-Media-Kanälen ein Foto mit ihrer Partnerin und den Worten "...it's love!".

» Tachles: Ehe für alle – aber nicht bei allen

Die Schweiz hat der gleichgeschlechtlichen Ehe zugestimmt – nun geraten die Landeskirchen und Religionsgemeinschaften in Zugzwang

15. Oktober 2021

» nd: Transgender – Selbstbestimmung reicht nicht

Damit ein Individuum ein gelungenes Leben führen kann, bedarf es der Anerkennung, der Gemeinsamkeit. und des geteilten sprachlichen Horizonts. Das bedeutet eben auch, ein Stück weit auf den eigenen, radikal autonomen, frei flottierenden Geist zu verzichten.

» taz über LGBTI-Feindlichkeit in Spanien: Angst und Unsicherheit

Die antiqueere Gewalt in Spanien wird sichtbarer. Behörden zählten vergangenes Jahr fast ein Viertel mehr LGBTI-feindliche Vorfälle als noch 2016.

» Deutschlandfunk Kultur: Heilige Maria, erlöse uns von der Asexualität!

Die katholische Kirche ist eine Männerveranstaltung bis auf die eine zentrale Figur: Maria. Ihre Rolle als keusche Sexualitätsverweigerin bedarf dringend einer Neuinterpretation, meint die Religionsphilosophin Gesine Palmer.

» FAZ-Kommentar zu Diversität in Kultur: Alles so schön bunt hier

Eine neue Studie bescheinigt der deutschen Kultur eine große Diversität. Auf den Gedanken, Vielfalt auch auf die Kunst zu beziehen, kommt niemand.

» blue News streitet über Hollywood und Diversität: "Lieber einen Macho?" "Vielfalt auch in Filmen"

Per Definition sind Schauspieler*innen Menschen, die nach entsprechender Ausbildung bestimmte Rollen auf der Bühne oder im Film künstlerisch gestalten, darstellen.