Ausgewählter Artikel:

» (17.10.2021) taz über queeres Nachtleben in der Ukraine: Der Club ohne Namen

Ist Kiew der neue Hotspot der Clubkultur und queeren Szene? Ein Besuch im , dem Pendant des Berghain in der ukrainischen Hauptstadt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Oktober 2021

» FAZ: Schwul, lesbisch, katholisch – Die bunte Provokation

Thomas Pöschl hat gelernt, seinen Glaube und seine Homosexualität zu vereinbaren. Seine Kirche kann das auch nach 30 Jahren nicht. Wie eine queere Gemeinde dennoch ihren Platz in der katholischen Kirche sucht.

» taz: Keine Rente für schwule Witwer – Witwenrente wörtlich verstanden

Seit Kurzem gibt es in der Schweiz die gleichgeschlechtliche Ehe. Doch bei der Witwenrente tun sich große Unterschiede auf.

» Berliner Zeitung polemisiert: Warum islamische Schwulenfeindlichkeit der blinde Fleck der Queer-Community ist

Weil islamische Homophobie nicht ins Diversity-Ideal passt, schweigt die Queer-Community lieber darüber. Kein Zufall, finden unsere Autoren.

» Deutschlandfunk Kultur über den Fall Sarah-Lee Heinrich: Was bedeutet "das Netz vergisst nie" für die junge Generation

Gezielt wurde mit Tweets aus ihrer Jugend Stimmung gegen die junge Grünenpolitikerin Sarah-Lee Heinrich gemacht. Die Lehre daraus könne jetzt aber nicht wieder der Rückzug ins Private sein, sagt Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz.

» Tagesspiegel interviewt Ulle Schauws und Sven Lehmann: "In der Queerpolitik ist endlich ein Aufbruch möglich"

Das Ampel-Sondierungspapier sieht auch Verbesserungen für queere Menschen vor. Eine Einschätzung der Grünen Ulle Schauws und Sven Lehmann.

» VRT: Dürfte die zukünftige belgische Königin Elisabeth eine Frau heiraten, sollte sie das wollen?

Auch das Staatsoberhaupt darf eine Person des gleichen Geschlechts heiraten, da in Belgien die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist.

» Welt: Dieses brasilianische Model hat sich selbst geheiratet – das ist der Grund

Mit sich selbst eine Ehe einzugehen klingt skurril. Für die Influencerin Cris Galêra steckt hinter diesem Schritt aber keinesfalls Narzissmus oder ein Mangel an potenziellen Beziehungspartnern. Ihre Botschaft ist eine ganz andere.

» Welt: Wie Berlins Polizei nach verscharrten Kollegen sucht

Die Rote Armee stand schon in der Reichshauptstadt. Trotzdem erschossen noch Ende April 1945 Berliner Polizisten vier ihrer Kollegen weil sie homosexuell waren. 76 Jahre später sucht die Polizei nach den Gebeinen der Ermordeten.

16. Oktober 2021

» taz über Shitstorm gegen Sarah-Lee Heinrich: Rechtsextreme "Cancel Culture"

Kampagnen wie die gegen Heinrich zielen auf Unsichtbarmachung und Verdrängung. Dafür müssen wir Gegenstrategien entwickeln.

» Abendzeitung München über "Der Schuh des Manitu" im Deutschen Theater: Ouzo im Wilden Westen

Schwerst unkorrekt und herrlich unterhaltsam: Das Musical "Der Schuh des Manitu" im Deutschen Theater.

» SRF: Hass gegen Homosexuelle – Jung, männlich, homophob?

Trotz dem Ja zur "Ehe für alle": Der Hass auf Homosexuelle ist in der Schweiz verbreitet, vor allem bei den Jungen.

» RND: Nach Vorstoß von den Niederlanden – Wie gehen europäische Königshäuser mit Homosexualität um?

In den Niederlanden dürfen Thronfolgerinnen und Thronfolger künftig eine homosexuelle Ehe eingehen, ohne dass sie dafür auf die Krone verzichten müssen. Wie gehen andere europäische Königshäuser mit Homosexualität um? Ein Blick auf Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Spanien.

» Business Insider: Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen findet es schwierig, nicht-weiße, queere und Menschen mit Behinderungen in ihrer Werbung abzubilden

Themen wie Rassismus und Diskriminierung sind mehr in das Bewusstsein der Menschen weltweit gerückt – und damit auch für Unternehmen wichtig. Im neuen Diversity-Report von Shutterstock sagten 63 Prozent der befragten Unternehmen, dass dies auch ihre Auswahl des Contents im Marketing beeinflusst habe – in Deutschland waren es 54 Prozent.

» Zeit Online über Identitätspolitik: Der verklemmte Universalismus

Identitätspolitik mündet schlimmstenfalls in einer Utopie der Säuberung, die kein Maß kennt. Dazu trägt aber bei, dass ihre grundlegende Ablehnung auch maßstabslos ist.

» Musikexpress über "Pose" auf Netflix: Warum die 3. Staffel eine milde Enttäuschung ist

Achterbahn der Gefühle: In Pose begleiten wir fast ausnahmslos liebenswürdige und starke Charaktere in den 80ern gleichermaßen zu Kostüm- und Tanzpartys in Ballrooms und zu HIV-Diagnosen. Eine tolle Drama-Serie, die nun nach nur drei Staffeln endete und leider trotzdem ein paar Längen und Abwegigkeiten aufwies.

» FAZ über Serie "Wir" bei ZDFneo: Sie konnten darüber nicht reden

Achtung, Gefühlsbombe: In der ZDF-Serie Wir blüht die Liebe zwischen zwei Freundinnen abermals auf. Die eine bekommt von ihrem Partner gerade einen Heiratsantrag. Daraus entwickelt sich was. S.a.: Die Ex kommt zurück und wirbelt alles durcheinander (16.09.2021)

» VICE: Wie es ist, die einzige Transfrau im Profi-Motorsport zu sein

Wir haben mit der Ausdauer-Rennfahrerin Charlie Martin gesprochen, die als erster Transmensch am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnehmen und damit LGBTQ-Geschichte schreiben will.

» Deutschlandfunk Nova: Unter dem eigenen Geschlecht leiden

Geschlechts-Dysphorie oder Gender-Dysphorie ist ein Zustand, in dem sich Menschen mit ihrem eigenen Geschlecht unwohl fühlen oder darunter leiden.

» der Freitag über das "Gendern": Die Angst hat die Seite gewechselt

Unsere Autorin bekam als Schülerin noch Punktabzug für das Gendern. Dass jetzt die rein männliche Form bestraft wird, weckt heimliche Freude