» (19.10.2021) MOPO: UKE gründet check Point für sexuelle Gesundheit

Um die weltweit wachsende Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen (STI) einzudämmen, hat der Fachbereich Infektiologie des Ambulanzzentrums des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) einen check Point für sexuelle Gesundheit eingerichtet.

19. Oktober 2021

» MDR: Der schwierige Kampf gegen Rechtsextremismus in Nordsachsen

Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in Nordsachsen ist weiter hoch. Der Landkreis zählt, gemessen an der Einwohnerzahl, erneut zu den Hochburgen der Rechtsextremisten im Freistaat. Der Kampf dagegen ist schwierig.

» neo1: Soll die Reformierte Kirche gleichgeschlechtliche Paare trauen?

Das Parlament der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn diskutierte am Samstag an einer internen Tagung, was das Ja zur Ehe für Alle für sie bedeutet.

18. Oktober 2021

» Süddeutsche.de über "Operation Hyakinthos" auf Netflix: Liebe im Geheimen

Der Netflix-Krimi Operation Hyakinthos erzählt von Schwulenverfolgung in Polen und zeigt ein fantastisch heruntergekommenes Warschau. S.a.: Als die polnische Polizei die Schwulen jagte (22.09.2021)

» Vox: Giulia Siegels Sohn bekommt nach Coming-out Hassnachrichten

Giulia Siegels Sohn Nathan ist schwul und das ist für sie absolut kein Problem. Andere Menschen sind hingegen nicht so tolerant wie sie... S.a.: Giulia Siegel: Ein schwuler Sohn ist ein Geschenk (10.10.2021)

» schwäbische: Reparierte Waldseer Regenbogenbank bei Mahnwache wieder aufgestellt

Unbekannte hatten die Bank stark beschädigt. 100 Teilnehmende der Mahnwache setzen Zeichen für sexuelle Vielfalt und Toleranz. S.a.: Bad Waldsee: Unbekannte zerstören Regenbogenbank (11.10.2021)

» NDR: Comiczeichner Ralf König liest in Bad Oldesloe

"Der bewegte Mann" mit seinen schwulen Helden machte ihn berühmt. In Bad Oldesloe präsentierte er einen bunten Mix seiner Arbeiten.

» Nau: Hoppla! Luca Hänni kriegt Liebesbriefe "eher von Männern"

Luca Hänni hat viele schwule Fans. Obwohl der Sonnyboy auf Frauen steht, machen sich diese offenbar Hoffnung auf mehr.

» Abendzeitung München über "Edward II." im neuen Volkstheater: Erbarmungslos pink

Christian Stückl eröffnet das neue Volkstheater im Schlachthofviertel mit 'Edward II.' von Christopher Marlowe.

» Bewegung in Bochum: Kundgebung und Demo zum Gedenken an Josef Anton Gera

Nach zwei Eingangsreden auf dem Rathausplatz zur Erinnerung an Josef Anton Gera und den aus der Tat folgenden Forderungen auch an die heutige Gesellschaft startete die Demo am Samstag mit 70 Teilnehmer:innen unterschiedlichen Alters die Alleestraße herunter.

» Süddeutsche.de aus Freising: Regenbogenfahne am Landratsamt

Einmal im Jahr will der Landkreis Freising Flagge zeigen

17. Oktober 2021

» FAZ: Schwul, lesbisch, katholisch – Die bunte Provokation

Thomas Pöschl hat gelernt, seinen Glaube und seine Homosexualität zu vereinbaren. Seine Kirche kann das auch nach 30 Jahren nicht. Wie eine queere Gemeinde dennoch ihren Platz in der katholischen Kirche sucht.

» taz über queeres Nachtleben in der Ukraine: Der Club ohne Namen

Ist Kiew der neue Hotspot der Clubkultur und queeren Szene? Ein Besuch im , dem Pendant des Berghain in der ukrainischen Hauptstadt.

» taz: Keine Rente für schwule Witwer – Witwenrente wörtlich verstanden

Seit Kurzem gibt es in der Schweiz die gleichgeschlechtliche Ehe. Doch bei der Witwenrente tun sich große Unterschiede auf.

» Berliner Zeitung polemisiert: Warum islamische Schwulenfeindlichkeit der blinde Fleck der Queer-Community ist

Weil islamische Homophobie nicht ins Diversity-Ideal passt, schweigt die Queer-Community lieber darüber. Kein Zufall, finden unsere Autoren.

» Deutschlandfunk Kultur über den Fall Sarah-Lee Heinrich: Was bedeutet "das Netz vergisst nie" für die junge Generation

Gezielt wurde mit Tweets aus ihrer Jugend Stimmung gegen die junge Grünenpolitikerin Sarah-Lee Heinrich gemacht. Die Lehre daraus könne jetzt aber nicht wieder der Rückzug ins Private sein, sagt Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz.

» Tagesspiegel interviewt Ulle Schauws und Sven Lehmann: "In der Queerpolitik ist endlich ein Aufbruch möglich"

Das Ampel-Sondierungspapier sieht auch Verbesserungen für queere Menschen vor. Eine Einschätzung der Grünen Ulle Schauws und Sven Lehmann.

» VRT: Dürfte die zukünftige belgische Königin Elisabeth eine Frau heiraten, sollte sie das wollen?

Auch das Staatsoberhaupt darf eine Person des gleichen Geschlechts heiraten, da in Belgien die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist.

» Welt: Dieses brasilianische Model hat sich selbst geheiratet – das ist der Grund

Mit sich selbst eine Ehe einzugehen klingt skurril. Für die Influencerin Cris Galêra steckt hinter diesem Schritt aber keinesfalls Narzissmus oder ein Mangel an potenziellen Beziehungspartnern. Ihre Botschaft ist eine ganz andere.

» Welt: Wie Berlins Polizei nach verscharrten Kollegen sucht

Die Rote Armee stand schon in der Reichshauptstadt. Trotzdem erschossen noch Ende April 1945 Berliner Polizisten vier ihrer Kollegen weil sie homosexuell waren. 76 Jahre später sucht die Polizei nach den Gebeinen der Ermordeten.

