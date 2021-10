Ausgewählter Artikel:

» (20.10.2021) 5min.at: Mit 98 Prozent – Mario Lindner als Bundes­vorsitzender der SoHo wieder­gewählt

Der Steirer leitet auch in Zukunft die sozialdemokratische Gleichstellungsorganisation in ganz Österreich. Die SoHo Österreich engagiert als Menschenrechtsorganisation innerhalb der SPÖ im ganzen Land Aktivist*innen für Gleichstellung, Respekt und Solidarität – insbesondere für Schule, Lesben, Bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen (LGBTIQ). Das Kürzel "SoHo" steht dabei für "Sozialdemokratie & Homosexualität".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Oktober 2021

» ak über den Kampf um trans Rechte: Fortschritt in Wellen

Erschütternde Asylbescheide, ein kippelndes Transsexuellengesetz und eine Selbstverbrennung in Berlin der Kampf um Trans-Rechte spitzt sich zu

» nordbayern: Ralf König über schwule Comics

Der Comic-Zeichner und -Autor mit Bestseller-Auflagen ("Der bewegte Mann") gibt im Gespräch unumwunden Auskunft.

» Bravo: "Das Internat"-Star Lukas White über queere Beziehungen im Internet

Das Internat-Star Lukas White ist offen homosexuell. Wie wichtig es ist, queere Beziehungen ganz offen zu führen, verrät er im Interview!

» radioeins-Interview zum Soura Filmfestival

Ein queeres Festival, das Filme aus Südwestasien und Nordafrika zeigt. Gezeigt werden die Filme in verschiedenen Sektionen, darunter Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme, Animationen, Essayfilme und neu entdeckte Queer-Klassiker.

» BR Podcast: Roller Derby – warum ist der Sport so queer?

Packt eure Rollerskates und Cheerleading-Outfits aus! Wir wollen nämlich herausfinden, warum so viele queere Menschen den Sport Roller Derby so hypen und dafür hat sich Kathi beim Training den Munich Rolling Rebels auf Rollschuhe gewagt.

» Zeit Online über David Chappelle: Hat jemand gelacht?

Dem US-Comedian David Chappelle wird Transphobie vorgeworfen. Netflix solle die Show absetzen. Der Kritik liegt ein tiefes Missverständnis von Erzählkunst zugrunde.

» Zürichsee-Zeitung: Identitätspolitik und die Rückkehr des Respekts

Nicht klassische Sozialpolitik, sondern der vage Begriff "Respekt" bildete die Grundlage des Erfolgs von Olaf Scholz. Denn Respekt trägt in alle Richtungen.

» 5min.at: Mit 98 Prozent – Mario Lindner als Bundes­vorsitzender der SoHo wieder­gewählt

Der Steirer leitet auch in Zukunft die sozialdemokratische Gleichstellungsorganisation in ganz Österreich. Die SoHo Österreich engagiert als Menschenrechtsorganisation innerhalb der SPÖ im ganzen Land Aktivist*innen für Gleichstellung, Respekt und Solidarität – insbesondere für Schule, Lesben, Bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen (LGBTIQ). Das Kürzel "SoHo" steht dabei für "Sozialdemokratie & Homosexualität".

19. Oktober 2021

» ORF: Russisches Gericht verbietet frauen- und LGBTQ-feindliche Gruppe

Ein russisches Gericht hat die Social-Media-Gruppe Male State verboten, weil diese gegen Frauen und Homosexuelle hetzt. Erst letzte Woche hatten YouTube und Telegram den Zugriff auf die Kanäle der von Wladislaw Pozdnyakow gegründeten Gruppe gesperrt.

» Tagesspiegel: Die queerpolitischen Lücken des Sondierungspapiers

In der Ampelkoalition sollen queere Rechte gestärkt werden. Das geht aus dem Sondierungspapier hervor. Einige Schwachstellen gibt es trotzdem.

» taz interviewt Baffolo Meus: "Travestie persifliert Reichtum"

Ein Gespräch mit dem Autor und Aktivisten Baffolo Meus über Drag und Arbeiterkinder, Travestie und Klasse, Kritik und Genuss.

» rbb24: Von den Kameraden in der NS-Zeit erschossen, weil sie schwul waren

Vor fast 80 Jahren wurden vier Polizisten in Spandau von ihren Kameraden erschossen, weil sie schwul waren. Nun will die Berliner Polizei die Würde der Männer wieder herstellen. Mit schwerem Gerät sucht sie nach dem Grab.

» MDR: Der schwierige Kampf gegen Rechtsextremismus in Nordsachsen

Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten in Nordsachsen ist weiter hoch. Der Landkreis zählt, gemessen an der Einwohnerzahl, erneut zu den Hochburgen der Rechtsextremisten im Freistaat. Der Kampf dagegen ist schwierig.

» MOPO: UKE gründet check Point für sexuelle Gesundheit

Um die weltweit wachsende Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen (STI) einzudämmen, hat der Fachbereich Infektiologie des Ambulanzzentrums des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) einen check Point für sexuelle Gesundheit eingerichtet.

» neo1: Soll die Reformierte Kirche gleichgeschlechtliche Paare trauen?

Das Parlament der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn diskutierte am Samstag an einer internen Tagung, was das Ja zur Ehe für Alle für sie bedeutet.

18. Oktober 2021

» Süddeutsche.de über "Operation Hyakinthos" auf Netflix: Liebe im Geheimen

Der Netflix-Krimi Operation Hyakinthos erzählt von Schwulenverfolgung in Polen und zeigt ein fantastisch heruntergekommenes Warschau. S.a.: Als die polnische Polizei die Schwulen jagte (22.09.2021)

» Vox: Giulia Siegels Sohn bekommt nach Coming-out Hassnachrichten

Giulia Siegels Sohn Nathan ist schwul und das ist für sie absolut kein Problem. Andere Menschen sind hingegen nicht so tolerant wie sie... S.a.: Giulia Siegel: Ein schwuler Sohn ist ein Geschenk (10.10.2021)

» schwäbische: Reparierte Waldseer Regenbogenbank bei Mahnwache wieder aufgestellt

Unbekannte hatten die Bank stark beschädigt. 100 Teilnehmende der Mahnwache setzen Zeichen für sexuelle Vielfalt und Toleranz. S.a.: Bad Waldsee: Unbekannte zerstören Regenbogenbank (11.10.2021)

» NDR: Comiczeichner Ralf König liest in Bad Oldesloe

"Der bewegte Mann" mit seinen schwulen Helden machte ihn berühmt. In Bad Oldesloe präsentierte er einen bunten Mix seiner Arbeiten.

» Nau: Hoppla! Luca Hänni kriegt Liebesbriefe "eher von Männern"

Luca Hänni hat viele schwule Fans. Obwohl der Sonnyboy auf Frauen steht, machen sich diese offenbar Hoffnung auf mehr.