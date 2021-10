Ausgewählter Artikel:

» (22.10.2021) VOL.AT: Schwul im Heer? #gaysoldier Fabio Egger aus Dornbirn

Im VOL.AT-Interview spricht der Jungsoldat über seine Homosexualität, Kameradschaft und ob es im Österreichischen Bundesheer Vorurteile gibt.

22. Oktober 2021

» inforadio: Schwules Leben in Paris – Ein Streifzug durch das Marais Gay

Das Quartier du Marais ist bekannt als das jüdische Viertel von Paris. Mit seinen Bars, Kneipen und Nachtclubs ist es aber auch beliebt in der Gay-Community. Ende der 1970er Jahre eröffnete dort die erste Bar für Homosexuelle. Sabine Wachs war im Marais unterwegs.

» SWR: Liebe oder Berufung – Heiko und Marius wollen eigentlich Priester werden aber verlieben sich ineinander

Zwei Männer verlieben sich. Das Problem: Heiko und Marius aus Stuttgart wollen beide katholische Priester werden. Als Priester kommt eine solche Partnerschaft aber nicht infrage. Jahrelang halten sie ihre Liebe geheim, doch der Bruch mit der Kirche ist unvermeidlich.

» 20 Minuten: "Selten solche Diskriminierung erlebt" – Regenbogen-Familie wird Familien-Ticket bei Bergbahnen verweigert

Einer Regenbogen-Familie aus Holland wurde bei den Aletsch Bahnen zunächst das Familien-Ticket verwehrt. Sie seien "keine Traditionsfamilie". Der Vorfall soll nun intern aufgearbeitet werden.

21. Oktober 2021

» Haller Kreisblatt: Katholische Gemeinde widersetzt sich Vatikan und segnet homosexuelle Paare

Die katholische Pfarrgemeinde St. Anna Verl lädt am kommenden Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr in die Pfarrkirche zu einem, wie es in einer Mitteilung heißt, Segnungsgottesdienst für alle Liebenden ein.

» inFranken.de: Queere Jugendliche erzählen

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte das Schwanberger Jugendforum des Kreisjugendrings Kitzingen stattfinden. Geladen wurde zu einem Thema, dass für viele Teile unserer Gesellschaft noch relativ unbekannt und neu ist.

» hessenschau: Queer Filmfest bricht mit Geschlechterklischees

Das "Queer Filmfest" in Weiterstadt zeigt viele Perspektiven außerhalb der cis-hetero Norm. Besuchende können sich auch selbst in Gender-Performance ausprobieren.

» nd über Strap-on-Sex: Neue Machtverhältnisse umgeschnallt

Wer ist hier "der Mann im Bett"? Strap-on-Sex ermöglicht, mit den gängigen Rollen und Machtverhältnissen beim Geschlechtsverkehr zu spielen: Weg vom penetrierenden Mann und hin zu einem weiblichen, penetrierenden Part.

» rbb24 über schwulen Flüchtling: Wissam will in Deutschland ein selbst bestimmtes Leben führen

Mehr als 4.500 Menschen sind seit August über die Belarus-Polen Route nach Deutschland geflüchtet. Allein nach Brandenburg kommen laut Innenministerium mehr als 100 Menschen pro Tag. Tendenz weiter steigend. Wissam ist einer von ihnen.

20. Oktober 2021

» TAG24: Krieg der Influencer – Eistee-Boykott wegen homophober Beleidigung

Ein Konflikt zwischen den Influencern CanBroke und Miss Colleen Jordan führt dazu, dass der Eistee SuchtTea in mehreren Supermarkt-Filialen boykottiert wird.

» BR24: Künstliche Befruchtung – Keine Förderung für lesbische Paare

Entscheidet sich ein lesbisches Paar mit Kinderwunsch für eine künstliche Befruchtung, tragen die Frauen in den meisten Bundesländern die Kosten selbst. Auch in Bayern bleibt das so – im Landtag fand ein Grünen-Antrag pro Zuschuss keine Mehrheit.

» ak über den Kampf um trans Rechte: Fortschritt in Wellen

Erschütternde Asylbescheide, ein kippelndes Transsexuellengesetz und eine Selbstverbrennung in Berlin der Kampf um Trans-Rechte spitzt sich zu

» nordbayern: Ralf König über schwule Comics

Der Comic-Zeichner und -Autor mit Bestseller-Auflagen ("Der bewegte Mann") gibt im Gespräch unumwunden Auskunft.

» Bravo: "Das Internat"-Star Lukas White über queere Beziehungen im Internet

Das Internat-Star Lukas White ist offen homosexuell. Wie wichtig es ist, queere Beziehungen ganz offen zu führen, verrät er im Interview!

» radioeins-Interview zum Soura Filmfestival

Ein queeres Festival, das Filme aus Südwestasien und Nordafrika zeigt. Gezeigt werden die Filme in verschiedenen Sektionen, darunter Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme, Animationen, Essayfilme und neu entdeckte Queer-Klassiker.

» BR Podcast: Roller Derby – warum ist der Sport so queer?

Packt eure Rollerskates und Cheerleading-Outfits aus! Wir wollen nämlich herausfinden, warum so viele queere Menschen den Sport Roller Derby so hypen und dafür hat sich Kathi beim Training den Munich Rolling Rebels auf Rollschuhe gewagt.

» Zeit Online über David Chappelle: Hat jemand gelacht?

Dem US-Comedian David Chappelle wird Transphobie vorgeworfen. Netflix solle die Show absetzen. Der Kritik liegt ein tiefes Missverständnis von Erzählkunst zugrunde.

» Zürichsee-Zeitung: Identitätspolitik und die Rückkehr des Respekts

Nicht klassische Sozialpolitik, sondern der vage Begriff "Respekt" bildete die Grundlage des Erfolgs von Olaf Scholz. Denn Respekt trägt in alle Richtungen.

» 5min.at: Mit 98 Prozent – Mario Lindner als Bundes­vorsitzender der SoHo wieder­gewählt

Der Steirer leitet auch in Zukunft die sozialdemokratische Gleichstellungsorganisation in ganz Österreich. Die SoHo Österreich engagiert als Menschenrechtsorganisation innerhalb der SPÖ im ganzen Land Aktivist*innen für Gleichstellung, Respekt und Solidarität – insbesondere für Schule, Lesben, Bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen (LGBTIQ). Das Kürzel "SoHo" steht dabei für "Sozialdemokratie & Homosexualität".

19. Oktober 2021

» ORF: Russisches Gericht verbietet frauen- und LGBTQ-feindliche Gruppe

Ein russisches Gericht hat die Social-Media-Gruppe Male State verboten, weil diese gegen Frauen und Homosexuelle hetzt. Erst letzte Woche hatten YouTube und Telegram den Zugriff auf die Kanäle der von Wladislaw Pozdnyakow gegründeten Gruppe gesperrt.