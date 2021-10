Ausgewählter Artikel:

» (24.10.2021) TAG24: "In der Hölle brennen" wegen Eistee? TikTok-Blondine wird der Tod gewünscht

Influencer-Krieg zwischen der TikTok-Blondine Miss Colleen Jordan und dem YouTuber CanBroke: Die Hessin erhält Hass-Nachrichten, ihr wird der Tod gewünscht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Oktober 2021

» FAZ: Wie altert man in der queeren Community?

Seitdem er Mitte 30 ist, macht sich unser Autor Gedanken darüber, wie man als schwuler Mann älter wird. Das kostet Energie aber es lohnt sich.

Kostenloses Probeabo nötig

» hessenschau: Ralf König im Gespräch

Den 75. Geburtstag des Comic-Klassikers Lucky Luke zelebriert Ralf König mit einer Hommage. Seit 40 Jahren ist Ralf König Autor und Zeichner explizit schwuler Comic-Bücher, die im In- und Ausland längst ihren Weg in den Mainstream gefunden haben.

» TAG24: "In der Hölle brennen" wegen Eistee? TikTok-Blondine wird der Tod gewünscht

Influencer-Krieg zwischen der TikTok-Blondine Miss Colleen Jordan und dem YouTuber CanBroke: Die Hessin erhält Hass-Nachrichten, ihr wird der Tod gewünscht.

» Tagesspiegel spricht mit Manuela Kay über das Pornfilmfestival: "Je besser die Pornografie, desto besser die Sexualität der Bevölkerung"

Pornfilmfestival-Organisatorin Manuela Kay über sexuelle Emanzipation, feministische Kritik und das diesjährige Programm.

23. Oktober 2021

» Deutsche Welle: Was Transgender-Autorin Vivek Shraya am Queersein liebt

Die Kanadierin Vivek Shraya ist zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse. Im DW-Interview spricht sie über ihr Erfahrungen beim Coming-out als queere Persönlichkeit.

» HNA: Eine Kirche für alle – Regenbogenfahne hängt wieder vor St. Martini Dransfeld

In Dransfeld hängt bei der St. Martini-Kirche eine Regenbogenflagge. Diese war für ein paar Tage verschwunden. Hier darf jeder reinkommen, sagt Pastorin Almuth Wiesenfeldt.

» FAZ: Gebete gegen Masturbation und Homosexualität?

Gebetbücher mit mittelalterlichem Weltbild in Wohnheimbibliotheken sind keine Ausreißer, auch Freikirchen mit schlichten religiösen Botschaften haben unter jungen Menschen Zulauf. Wie erklärt sich der?

» DWDL.de über Diversität im TV: "Einfach mal machen und weniger Blabla"

Auf dem Film Festival Cologne ist über den Wert von Unterhaltung diskutiert worden – und über Diversität vor und hinter der Kamera. "Es geht um Selbstverständlichkeit", sagte UFA-CEO Nico Hofmann.

» Rai über queere Recherche: Gabriel-Grüner-Preis für engagierte Reportagen

Freie Gesellschaften brauchen gute Journalisten, sagte Festredner Ulrich Ladurner. Das Recherchestipendium ist mit 6.000 Euro dotiert.

» tagesschau.de zum EU-Rechtsstreit mit Polen: Bitte keine Kompromisse

"Die polnischen Richter, die von der Regierung unter Druck gesetzt werden, die Homosexuellen, die gejagt werden, die Journalisten, die nicht frei berichten können: Sie alle müssen sich darauf verlassen können, dass europäische Grundrechte auch für sie gelten – unabhängig von der Frage, wer gerade in Warschau regiert."

» gofeminin: Eine Auszeichnung fürs Lesbisch-Sein – Ricarda Hofmann im Interview

Ricarda Hofmann, die charismatische Königin der queeren Podcast-Welt, moderiert jetzt den Podcast "1.000 erste Dates". Wir haben sie zum Interview getroffen.

» Spiegel über Homophobie-Vorwürfe: Warum Astronomen das James-Webb-Weltraumteleskop umbenennen wollen

Im Dezember startet das mächtige James-Webb-Observatorium ins All. Über seinen Namensgeber tobt seit Monaten eine heftige Debatte.

» Deutschlandfunk Nova: "Trash-TV-Formate haben sich mit unserer Gesellschaft verändert"

Homophobie, Mobbing und toxisches Verhalten. Wir nehmen längst nicht mehr jede Grenzüberschreitung im Reality TV hin. Patrick erklärt, warum das so ist.

22. Oktober 2021

» VOL.AT: Schwul im Heer? #gaysoldier Fabio Egger aus Dornbirn

Im VOL.AT-Interview spricht der Jungsoldat über seine Homosexualität, Kameradschaft und ob es im Österreichischen Bundesheer Vorurteile gibt.

» inforadio: Schwules Leben in Paris – Ein Streifzug durch das Marais Gay

Das Quartier du Marais ist bekannt als das jüdische Viertel von Paris. Mit seinen Bars, Kneipen und Nachtclubs ist es aber auch beliebt in der Gay-Community. Ende der 1970er Jahre eröffnete dort die erste Bar für Homosexuelle. Sabine Wachs war im Marais unterwegs.

» SWR: Liebe oder Berufung – Heiko und Marius wollen eigentlich Priester werden aber verlieben sich ineinander

Zwei Männer verlieben sich. Das Problem: Heiko und Marius aus Stuttgart wollen beide katholische Priester werden. Als Priester kommt eine solche Partnerschaft aber nicht infrage. Jahrelang halten sie ihre Liebe geheim, doch der Bruch mit der Kirche ist unvermeidlich.

» 20 Minuten: "Selten solche Diskriminierung erlebt" – Regenbogen-Familie wird Familien-Ticket bei Bergbahnen verweigert

Einer Regenbogen-Familie aus Holland wurde bei den Aletsch Bahnen zunächst das Familien-Ticket verwehrt. Sie seien "keine Traditionsfamilie". Der Vorfall soll nun intern aufgearbeitet werden.

21. Oktober 2021

» Haller Kreisblatt: Katholische Gemeinde widersetzt sich Vatikan und segnet homosexuelle Paare

Die katholische Pfarrgemeinde St. Anna Verl lädt am kommenden Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr in die Pfarrkirche zu einem, wie es in einer Mitteilung heißt, Segnungsgottesdienst für alle Liebenden ein.

» inFranken.de: Queere Jugendliche erzählen

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte das Schwanberger Jugendforum des Kreisjugendrings Kitzingen stattfinden. Geladen wurde zu einem Thema, dass für viele Teile unserer Gesellschaft noch relativ unbekannt und neu ist.

» hessenschau: Queer Filmfest bricht mit Geschlechterklischees

Das "Queer Filmfest" in Weiterstadt zeigt viele Perspektiven außerhalb der cis-hetero Norm. Besuchende können sich auch selbst in Gender-Performance ausprobieren.