Ausgewählter Artikel:

» (26.10.2021) TAG24 über Miss Colleen Jordan: Der Hass nimmt kein Ende – TikTok-Influencerin wird Vergewaltigung gewünscht, doch sie wehrt sich

Der Konflikt zwischen den Influencern Miss Colleen Jordan und CanBroke spitzt sich weiter zu: Die Hessin berichtete über Hass-Kommentare und Gewaltandrohungen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Oktober 2021

» Spiegel über homophoben Übergriff: Warum ich Anzeige gegen Unbekannt erstattet habe

Feiglinge, die auf Schwächere losgehen, hat es schon immer gegeben. Wenn aber 15-Jährige Angst haben müssen, wegen "Schwulseins" verprügelt zu werden, muss man dagegen vorgehen.

» netzpolitik.org: Twitter macht sich für Pseudonymität stark

Wenn es mal wieder knallt im Netz, ist schnell die Forderung nach einer Klarnamen- oder Identifizierungspflicht auf dem Tisch. Twitter hält das für falsch, weil sie vor allem vulnerable und marginalisierte Gruppen von der Plattform vertreibt und die Meinungsfreiheit beschränkt.

» regensburg-digital über 10 Jahre queere Filme in Regensburg: Langsam raus aus der Nische

Seit zehn Jahren findet in Regensburg das Internationale Queer-Streifen Filmfestival statt. Am Sonntag luden die Organisatoren zum Gespräch ins Andreasstadl ein und griffen eine Frage auf, die das Festival von Anfang an begleitet hat. Braucht es überhaupt ein queeres Filmfest?

» der Freitag interviewt Thembi Wolf: "Was kostet ein rassistischer Tweet?"

Verzeihen funktioniert nur, wenn Menschen auch Verantwortung übernehmen. Die Journalistin Thembi Wolf erklärt, wie wir mit unseren veröffentlichten Fehlern umgehen können

» TAG24 über Miss Colleen Jordan: Der Hass nimmt kein Ende – TikTok-Influencerin wird Vergewaltigung gewünscht, doch sie wehrt sich

Der Konflikt zwischen den Influencern Miss Colleen Jordan und CanBroke spitzt sich weiter zu: Die Hessin berichtete über Hass-Kommentare und Gewaltandrohungen.

» RND: Jannik Schümann zum Umgang mit queeren Schauspielern – "Das Schubladendenken muss aufhören"

Tatort-Schauspielerin Karin Hanczewski beklagt, dass ihr nach ihrem Coming-out nur noch lesbische Rollen angeboten werden. In den USA dreht sich die Debatte derweil in eine völlig andere Richtung. Jannik Schümann hofft, dass sexuelle Orientierung in der Branche langfristig gar keine Rolle mehr spielt und fordert ein Ende des Schubladen

» St. Galler Tagblatt: "Ja, ich will?" – Noch trauen sich in der Ostschweiz wenige gleichgeschlechtliche Paare

Der grosse Ansturm auf die Ostschweizer Zivilstandsämter bleibt einen Monat nach dem Ja zur "Ehe für alle" noch aus. Doch wurden erste Termine bereits vergeben.

25. Oktober 2021

» Refinery29: Woher weißt du, ob du asexuell bist?

Woher weißt, ob du asexuell bist? Wir verraten dir Anzeichen, die auf Asexualität hindeuten.

» Oldenburger Onlinezeitung: Queere Politik im Stadtrat

Die Oldenburger SPD-Stadtratsfraktion hat Milena Schnell zur queerpolitischen Sprecherin ernannt.

» 20 Minuten: "Ich habe gerne Sex mit Frauen, die einen Penis haben"

Sie haben lange Haare, grosse Brüste und einen Penis: Paul (31) hat einen Fetisch für Sex mit trans Frauen. Die Nachfrage zeigt, dass er damit nicht alleine ist.

» Domradio: Priester erhält Friedenspreis für Segnung homosexueller Paare

Den Friedenstagepreis 2021 der Kirchheimbolander Friedenstage vom 31. Oktober bis 12. Dezember erhält der katholische Priester Carsten Leinhäuser aus dem nordpfälzischen Winnweiler. Leinhäuser hatte homosexuelle Paare gesegnet.

» GMX News: "Prince Charming" – So glücklich sind Bon und Max

Bon Markel und Max Rogall sorgten nach "Prince Charming" für eine ganz besondere Liebesüberraschung! Zwar hat keiner der beiden Kandidaten die schwule Datingshow an der Seite des Prinzen Kim Tränka verlassen doch dafür ist aus den ehemaligen Mitstreitern letztendlich ein Paar geworden.

» SWR: "Queere Woche" in Tübingen eröffnet

Die Schauspielerin Maren Kroymann hat am Freitag in Tübingen die "Queere Woche" eröffnet. Die "Queere Woche" will die Vielfalt sexueller Orientierungen in den Fokus rücken.

» TeleBärn: Gewalt gegen Queers – Pink Cross organisiert Selbstverteidigungskurse

Seit knapp einem Monat dürfen in der Schweiz homosexuelle Paare heiraten. An der Gewalt gegen LGBTQ-Menschen ändert das jedoch nichts. In der Woche vor der Abstimmung nahmen Übergriffe und Aggressionen gegen die Community sogar zu. Deswegen organisiert Pink Cross nun Selbstverteidigungskurse für Queers.

24. Oktober 2021

» Welt interviewt Riccardo Simonetti: "Heteros müssen sich auch nicht outen"

Seine Großmutter wusste bis vor Kurzem nicht einmal, dass er schwul ist: Im Interview erzählt der Entertainer Riccardo Simonetti davon, wie er zu sich selbst fand. Und wie ihm seine Mutter dabei half.

» Tagesspiegel-Videoporträt von Tessa Ganserer: "Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen"

Für die Grünen ist Tessa Ganserer in den neuen Bundestag gewählt worden. Dort will sie sich auch für die Abschaffung des Transsexuellengesetzes einsetzen. Ein Videoporträt.

» FAZ: Wie altert man in der queeren Community?

Seitdem er Mitte 30 ist, macht sich unser Autor Gedanken darüber, wie man als schwuler Mann älter wird. Das kostet Energie aber es lohnt sich.

Kostenloses Probeabo nötig

» hessenschau: Ralf König im Gespräch

Den 75. Geburtstag des Comic-Klassikers Lucky Luke zelebriert Ralf König mit einer Hommage. Seit 40 Jahren ist Ralf König Autor und Zeichner explizit schwuler Comic-Bücher, die im In- und Ausland längst ihren Weg in den Mainstream gefunden haben.

» TAG24: "In der Hölle brennen" wegen Eistee? TikTok-Blondine wird der Tod gewünscht

Influencer-Krieg zwischen der TikTok-Blondine Miss Colleen Jordan und dem YouTuber CanBroke: Die Hessin erhält Hass-Nachrichten, ihr wird der Tod gewünscht.

» Tagesspiegel spricht mit Manuela Kay über das Pornfilmfestival: "Je besser die Pornografie, desto besser die Sexualität der Bevölkerung"

Pornfilmfestival-Organisatorin Manuela Kay über sexuelle Emanzipation, feministische Kritik und das diesjährige Programm.