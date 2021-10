Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Oktober 2021

» Deutschlandfunk Nova: Leiden unter dem eigenen Geschlecht

Dysphorie ist ein Gefühl des Unwohlseins in Bezug auf das eigene Geschlecht. Es kommt bei trans und nicht-binären Menschen vor, aber nicht ausschließlich.

» schwäbische: Über einen jungen Trans-Mann, der in Lindau auf Akzeptanz stößt

Finn wurde als Mädchen geboren merkte aber bald, dass er ein Junge ist. Über seine Geschichte schreibt er einen Gastbeitrag für die Lindauer Zeitung. Wie es dazu kam.

» nd über LGBTI in Polen: Langer Weg zur Akzeptanz

In Polen will eine konservative Bürgerinitiative Demonstrationen etwa für die Ehe für alle oder für die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare verbieten lassen. Bleibt abzuwarten, wie Parlament und Senat entscheiden.

» St. Galler Tagblatt: Queer Thurgau gründet einen Verein – "Die Zeit war überreif"

Kaum hat die Thurgauer LGBTIQA+-Community die Abstimmung zur "Ehe für alle" gewonnen, gründen sie den Verein Queer Thurgau. Der Verein will sich künftig vor allem in den Bereichen Politik, Schule und Kirche für queere Menschen einsetzen und sich politisch vernetzen.

» Süddeutsche.de: Claus Richter über sein LSBTIQ-Denkmal in Düsseldorf

Künstler Claus Richter hat erstmals in Bronze gearbeitet: Sein Denkmal für die LSBTIQ-Bewegung steht jetzt in den Düsseldorfer Rheinauen.

29. Oktober 2021

» Main-Post: Umstrittener Pastor – So lief der erste Gottesdienst mit Olaf Latzel in Rentweinsdorf

Pastor Olaf Latzel aus Bremen hielt am Donnerstag seine erste Predigt in Rentweinsdorf. Im Vorfeld erntete die Kirchengemeinde deshalb Kritik. So verlief der Gottesdienst. S.a.: Latzel predigt als Stargast in unterfränkischer Gemeinde (25.10.2021)

» Sonntagsblatt: Fränkischer Pfarrer verteidigt Auftritte von umstrittenem Prediger Olaf Latzel – Regionalbischöfin vermisst Menschenfreundlichkeit

Die Gemeinde Rentweinsdorf hat den umstrittenen Prediger Olaf Latzel eingeladen, der wegen homophober Äußerungen in der Kritik steht. Pfarrer Gerhard Barfuß sagt, er sei kein Fan von Latzel, verteidigt die Einladung aber. Die Regionalbischöfin äußert sich ebenfalls. S.a.: Latzel predigt als Stargast in unterfränkischer Gemeinde (25.10.2021)

» Südwest Presse: A True queer Story – Nicht von dieser Welt

Julia ist 17, als ihr klar wird, dass sie mit einigen Merkmalen ihres Körpers nicht einvernehmlich auf Dauer leben kann. Sie outet sich bei ihren Eltern und Freunden. Es folgt ein Weg, der Julia drei Jahre bis an ihre mentalen Grenzen führen sollte

» Human Resources Manager: Nachgefragt bei... Rebecca Richter und Katja Dunkel

Um einen Safe Space im männerdominierten Rechtswesen schaffen, gründeten Rebecca Richter und Katja Dunkel eine Kanzlei fur Frauen und queere Personen.

» Sumikai: Wahlversprechen der japanischen Parteien zu LGBTQ-Rechten geben Hoffnung

Am Sonntag finden in Japan die Unterhauswahlen statt. Die Wahlversprechen geben dabei besonderes sexuellen Minderheiten Hoffnung, die auf eine Gleichstellung

» Tagesspiegel über queere Personen in Ghana: "Wir sind total überfordert von dem Level an Misshandlungen.

In Ghana verschlechtert sich die Situation von LGBTIQ* stetig. Queere Personen werden attackiert und könnten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

» Medical Tribune über Substanzmissbrauch: Kältespray auf Abwegen

Das in Kältesprays verwendete Ethylchlorid wird als Droge immer beliebter. Es lässt sich einfach besorgen und kostet wenig. Doch harmlos ist es ganz und gar nicht.

» Tagesspiegel: Queeres Festival wirft Seyran Ate Islamophobie vor

Auf einem Filmfest lief eine Dokumentation über die Berliner Imamin. Danach sollte es eine Diskussion geben. Das geschah nicht, die Organisatoren verlasen ein Statement.

28. Oktober 2021

» TAG24: Türkin drohen fünf Monate Knast, weil sie angeblich "Ich mag keine Männer" getwittert hat

Der türkischen Influencerin und Buchautorin Pinar Yildirim drohen fünf Monate Gefängnis

» netzpolitik.org: Berliner Bezirksamt outet Sexparty-Besucher

Ein Berliner Gesundheitsamt hat bis zu 150 Teilnehmende einer schwulen Sexparty aus Versehen geoutet. Dem Amt passierte der Klassiker unter den Datenschutzpannen: Es sendete bei der Warnung vor einem Corona-Fall die Mailadressen in Kopie an alle.

» Berliner Morgenpost: Neuer Treffpunkt für LSBTIQ-Menschen im Märkischen Viertel

Im Ribbeck-Haus am Senftenberger Ring unterstützt der Verein "Regenbogen Reinickendorf" auch beim Coming-out.

» National Geographic: Von LGB bis LGBTQIA+ – Der Identität einen Namen geben

Unterschiedliche Sexualitäten und soziale Geschlechter gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer. Doch bis eine Bezeichnung für sie gefunden war, dauerte es teilweise Jahrhunderte.

» Westdeutsche Zeitung über Anti-Diskriminierungsstelle in Krefeld: Ein wichtiges Zeichen

Schwarze und Schwule, Juden und Moslems, Frauen und Behinderte, Dicke und Arme: Sie alle werden täglich Opfer von Ausgrenzung, Hass oder Hetze. Leider auch in Krefeld. Die Einrichtung einer eigenen Stelle in der Stadt, die sich solcher Fälle annimmt, ist daher nur logisch.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Ronny Blaschke: Homosexualität im Fußball – Bringt ein Twitter-Coming-out die Trendwende?

Homosexualität ist im Fußball immer noch ein Tabu. Der australische Profispieler Joshua Cavallo hat sich jetzt in einem Video geoutet. Doch Sportjournalist Ronny Blaschke glaubt nicht, dass der mutige Schritt eine grundsätzliche Wende bringt.

» BR24: Schluss mit der Doppelmoral in der katholischen Kirche

Benedikt Löw hat lange gerungen und abgewogen. Am Ende ist der junge, tiefgläubige Katholik aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil er das Gefühl hatte: "Für jemanden wie mich bietet diese Kirche kein geistliches Zuhause."