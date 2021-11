Ausgewählter Artikel:

» (01.11.2021) BR24 interviewt Thomas Hitzlsperger: "Gesellschaft bereit für homosexuelle Fußballer"

Thomas Hitzlsperger war der erste Ex-Fußballer, der sich in Deutschland als homosexuell geoutet hat. Vor wenigen Tagen outete sich der Australier Josh Cavallo als erster aktiver Profi. Ein Vorbild auch für Fußballer in Europas Topligen?

01. November 2021

» katholisch.de kommentiert: Jenseits aller Vorstellung – Auch ein Genderstern engt Gott ein

Das Anliegen der KjG, patriarchale Gottesbilder zu überwinden, teilt Annette Zoch. Letztlich enge aber jede menschliche Vorstellung Gott ein – auch ein gutgemeintes Gendersternchen. Ihr genügt die Selbstbezeichnung Gottes: "Ich bin, der ich bin."

31. Oktober 2021

» Salzburger Nachrichten: Sebastian Meises "Große Freiheit" großer Viennale-Gewinner

Mit der Abschlussgala endet am heutigen Sonntagabend die 59. Viennale im Wiener Gartenbaukino. Das vierte Festival unter Direktorin Eva Sangiorgi konnte nach der coronabedingt reduzierten Vorjahresausgabe die Zahl der Besucherinnen und Besucher von 42.000 auf 58.200 steigern, wobei die Auslastung angesichts einer erhöhten Zahl an Sitzplätzen mit 74 Prozent gleich blieb. Und als großer Gewinner geht Sebastian Meises "Große Freiheit" aus dem Preisreigen hervor.

» Reutlinger General-Anzeiger: Fast 2.000 Menschen beim ersten Christopher Street Day in Tübingen seit den 90ern

Trotz teilweise strömender Regenfälle zogen die Menschen mit Regenbogenfahnen und Spruchbändern durch Tübingen. Sie warben unter anderem für Gleichberechtigung und eine offene Gesellschaft.

» taz über diverse Clubkultur nach dem Lockdown: Orte der Verheißung

Das hat wirklich gefehlt: eine diverse Clubkultur, die nicht zwischen queer und hetero unterscheiden will. In den Berliner Clubs wird wieder getanzt.

30. Oktober 2021

» Focus: Lesbische Dating-Show im TV zeigt, warum Frauen keine besseren Menschen sind

Nach der schwulen Partnersuche im Fernsehen dürfen sich jetzt Damen vor der Kamera paaren. Bei Princess Charming kreischen die Ladies um die Wette, lästern auf hohem Niveau und fummeln ungefragt. Schon zu Beginn gibt es so heftigen Zoff, dass der Sender zwei Teilnehmerinnen rauswirft.

» Main-Post: Dem lieben Gott ist es egal, ob jemand schwul oder lesbisch ist

Die Menschheit dürfte ein höheres Wesen in ganz anderer Hinsicht auf Trab halten als in puncto Liebe, findet unser Autor.

» SPORT1 spricht mit Streetboys über das Coming-out von Cavallo: "Ich bin stolz auf ihn"

Josh Cavallo teilt mit, dass er homosexuell ist. Christoph Hertzsch von den Streetboys spricht im SPORT1-Interview über das Outing und die Folgen.

» Deutschlandfunk Nova: Leiden unter dem eigenen Geschlecht

Dysphorie ist ein Gefühl des Unwohlseins in Bezug auf das eigene Geschlecht. Es kommt bei trans und nicht-binären Menschen vor, aber nicht ausschließlich.

» schwäbische: Über einen jungen Trans-Mann, der in Lindau auf Akzeptanz stößt

Finn wurde als Mädchen geboren merkte aber bald, dass er ein Junge ist. Über seine Geschichte schreibt er einen Gastbeitrag für die Lindauer Zeitung. Wie es dazu kam.

» nd über LGBTI in Polen: Langer Weg zur Akzeptanz

In Polen will eine konservative Bürgerinitiative Demonstrationen etwa für die Ehe für alle oder für die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare verbieten lassen. Bleibt abzuwarten, wie Parlament und Senat entscheiden.

» St. Galler Tagblatt: Queer Thurgau gründet einen Verein – "Die Zeit war überreif"

Kaum hat die Thurgauer LGBTIQA+-Community die Abstimmung zur "Ehe für alle" gewonnen, gründen sie den Verein Queer Thurgau. Der Verein will sich künftig vor allem in den Bereichen Politik, Schule und Kirche für queere Menschen einsetzen und sich politisch vernetzen.

» Süddeutsche.de: Claus Richter über sein LSBTIQ-Denkmal in Düsseldorf

Künstler Claus Richter hat erstmals in Bronze gearbeitet: Sein Denkmal für die LSBTIQ-Bewegung steht jetzt in den Düsseldorfer Rheinauen.

29. Oktober 2021

» Main-Post: Umstrittener Pastor – So lief der erste Gottesdienst mit Olaf Latzel in Rentweinsdorf

Pastor Olaf Latzel aus Bremen hielt am Donnerstag seine erste Predigt in Rentweinsdorf. Im Vorfeld erntete die Kirchengemeinde deshalb Kritik. So verlief der Gottesdienst. S.a.: Latzel predigt als Stargast in unterfränkischer Gemeinde (25.10.2021)

» Sonntagsblatt: Fränkischer Pfarrer verteidigt Auftritte von umstrittenem Prediger Olaf Latzel – Regionalbischöfin vermisst Menschenfreundlichkeit

Die Gemeinde Rentweinsdorf hat den umstrittenen Prediger Olaf Latzel eingeladen, der wegen homophober Äußerungen in der Kritik steht. Pfarrer Gerhard Barfuß sagt, er sei kein Fan von Latzel, verteidigt die Einladung aber. Die Regionalbischöfin äußert sich ebenfalls. S.a.: Latzel predigt als Stargast in unterfränkischer Gemeinde (25.10.2021)

» Südwest Presse: A True queer Story – Nicht von dieser Welt

Julia ist 17, als ihr klar wird, dass sie mit einigen Merkmalen ihres Körpers nicht einvernehmlich auf Dauer leben kann. Sie outet sich bei ihren Eltern und Freunden. Es folgt ein Weg, der Julia drei Jahre bis an ihre mentalen Grenzen führen sollte

» Human Resources Manager: Nachgefragt bei... Rebecca Richter und Katja Dunkel

Um einen Safe Space im männerdominierten Rechtswesen schaffen, gründeten Rebecca Richter und Katja Dunkel eine Kanzlei fur Frauen und queere Personen.

» Sumikai: Wahlversprechen der japanischen Parteien zu LGBTQ-Rechten geben Hoffnung

Am Sonntag finden in Japan die Unterhauswahlen statt. Die Wahlversprechen geben dabei besonderes sexuellen Minderheiten Hoffnung, die auf eine Gleichstellung

» Tagesspiegel über queere Personen in Ghana: "Wir sind total überfordert von dem Level an Misshandlungen.

In Ghana verschlechtert sich die Situation von LGBTIQ* stetig. Queere Personen werden attackiert und könnten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

» Medical Tribune über Substanzmissbrauch: Kältespray auf Abwegen

Das in Kältesprays verwendete Ethylchlorid wird als Droge immer beliebter. Es lässt sich einfach besorgen und kostet wenig. Doch harmlos ist es ganz und gar nicht.