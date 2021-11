Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2021) Deutschlandfunk aus Spanien: Künstliche Befruchtung nun auch bei alleinstehenden Frauen, lesbischen Frauen und Transmenschen kostenfrei

In Spanien ist die künstliche Befruchtung künftig auch für alleinstehende Frauen, lesbische Frauen sowie für bi- oder transsexuelle Menschen kostenfrei. Gesundheitsministerin Dias unterzeichnete im Beisein von Aktivistinnen ein entsprechendes Gesetz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2021

» Frankfurter Rundschau: Jan Böhmermann macht Musical – Queer gedacht, weiß gemacht

Ein ganzes ZDF Magazin Royale als Musical kann Spaß machen, solange es nicht zu relevant sein will. Denn dann wird deutlich, dass die Diversität fehlt. Die TV-Kritik.

» FuPa: Hetzjagd auf homosexuelle Sportler? Josh Cavallo hat es widerlegt! Ein Aber bleibt

hristoph Hertzsch spielt im Team München. Er freut sich über die Reaktionen auf das Outing des Fußballers Josh Cavallo. Stößt jedoch auf ein Aber. Ein Gast-Kommentar.

» Tiroler Tageszeitung: Tanzen für gleichgeschlechtliche Paare – demnächst auch in Österreich

Frau tanzt mit Frau, Mann mit Mann – in England sind gleichgeschlechtliche Paare ("Equality-TänzerInnen") bereits gleichgestellt. Abgesehen von den eigenen Turnieren ("Equality-Turniere") dürfen sie inzwischen an den herkömmlichen wie etwa beim Blackpool Festival (das Wimbledon des Tanzsports) teilnehmen. Österreich zieht nun nach, als ein Vorreiter im deutschsprachigen Raum.

» BR24: Ehrenmedaille für Chef der Münchner "Schwuhplattler"

Der Gründer der Münchner "Schwuhplattler", Sepp Stückl, bekommt die Ehrenmedaille für Verdienste um die Volkskultur in München. Er sei ein lebendiger Beweis für die viel beschworene "Liberalitas Bavariae", heißt es im Rathaus der Landeshauptstadt.

» BR.de: Wie ist es, jüdisch und queer zu sein?

Nicoleta Mena ist jüdisch und queer. Diese Kombi bedeutet oft: Antisemitismus von einer Seite und Homo- und Transfeindlichkeit von der anderen Seite. Deswegen engagiert sich Nicoleta bei der Initiative Keshet. Sie setzt sich für die jüdische LGBTQ-Community in Deutschland ein. Wir haben Sie gefragt, was für Erfahrungen sie damit macht.

» NDR: Outing im Klassenzimmer – "Queer Teachers" in Braunschweig

Während viele queere Menschen noch Sorge vor dem Coming-out haben, will eine Gruppe von queeren Lehrerinnen und Lehrern in Braunschweig für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen.

» RND: Schwuler TV-Star sagt Besuch in Simbabwe wegen homophober Proteste ab

Somizi Mhlongo ist ein TV-Star in Südafrika. In Simbabwe sollte er eigentlich einen Auftritt in einem angesagten Restaurant haben. Doch wegen homophober Proteste sagt er die Reise ab und richtet sich an die Öffentlichkeit.

» Blick: Jetzt soll die Eizellenspende erlaubt werden

Die Samenspende für lesbische Ehepaare ist ab nächstem Jahr erlaubt. Nun nimmt auch die Legalisierung der Eizellenspende die erste Hürde.

» Nollendorfblog: Impfskepsis und Homophobie – Warum mehr Aufklärung (fast) nichts bringt

Wir haben ein Aufklärungsproblem. Aber nicht in dem Sinne, dass es an Aufklärung fehlt. Sondern, dass Aufklärung im Prinzip egal ist.

» nd über Wahn gegen trans Frauen in England: Die Akolythin der Schatten

Um einen Artikel auf der Webseite der BBC ist ein weiterer Transgender-Kulturkampf entbrannt. Das Werk aus der Ecke der "Gender Critical"-Bewegung kommt nicht nur mit haltlosem Zahlenmaterial daher.

04. November 2021

» Amal, Hamburg!: Allah hat mir geschenkt, dass ich schwul bin!

Es ist eines von den Videos, von denen wir schon vorher wissen, dass wir viele negative (also extrem negative) Nachrichten bekommen und auch zahlreiche Leser*innen verlieren

» SWR: Claudia Halder verliebt sich in Gabriel Hofmann, der als Frau geboren wurde

Gabriel Hofmann ist transsexuell. Mit über 40 Jahren entschließt er sich zu einer Geschlechtsangleichung. In dieser Zeit lernt er Claudia Halder kennen und lieben. Für beide ein großes Wagnis. Gabriel ist mitten in seiner Hormontherapie und für ihn steht die Welt Kopf. Claudia stärkt ihn und hält ihm den Rücken frei. Ein großer Schritt für beide. Im Landesschau Studio erzählt das Paar, wie sie ihre Angst überwinden konnten, zu ihrer Liebe zu stehen und wie sie Vorurteilen heute begegnen.

» NDR: Wöhler und Wiederspiel – Hochzeit in der Mittagspause

Der Schauspieler Wöhler und der Chef des Filmfestes Hamburg, Wiederspiel, sind seit 16 Jahren ein Paar. Im NDR Podcast "Feel Hamburg" erzählen sie von ihrer Hochzeit.

» TAG24 über GZSZ: Werden Moritz und Luis ein Paar? Fans wollen nächste große LGBTQ-Story

Wenn es nach den Fans geht, könnte sich in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zwischen Moritz und Luis die nächste große LGBTQ-Story anbahnen.

» ZDF über Homosexualität im Profisport: Doppelleben als Energiefresser

Das Coming-Out des Fußballers Josh Cavallo hat für Aufsehen gesorgt. Erfahrungen mit dem Outing aktiver Profis gibt's vor allem im Volleyball.

» ref.ch interviewt lesbische Pfarrerin: "Gott hat kein Problem mit Homosexualität"

Priscilla Schwendimann sorgt als reformierte Pfarrerin in Zürich für die LGBT-Gemeinschaft. Im zweiten Teil des Videointerviews erzählt sie, wie ihre konservative theologische Haltung zu ihren liberalen gesellschaftlichen Positionen passt.

03. November 2021

» taz-Interview: "Es gibt viele Arten, inter* zu sein"

Im Schwulen Museum in Berlin ist erstmals eine Ausstellung über Intergeschlechtlichkeit zu sehen. Viel zu oft wird sie im LGBTIQ ignoriert. S.a.: Inter in Aktivismus, Gesellschaft, Kunst und Kultur (14.10.2021)

» auslandsjournal aus Kenia: Schwule und Lesben im Visier

Homosexualität ist in Kenia strafbar. Ein normales Leben ist für Schwule und Lesben in der Öffentlichkeit kaum möglich und viele müssen sich verstecken.

» evangelisch.de: Queer ist eine Kampfansage

Wer den Begriff queer verwendet, sollte sich im Klaren darüber sein, welche Programmatik queer verfolgt. Queer heißt Privilegien wegnehmen. Queer ist eine Kampfansage an alle Bestrebungen, Privilegien aufrecht erhalten zu wollen.