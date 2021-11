Ausgewählter Artikel:

» (08.11.2021) taz über queere Forderungen an den nächsten Berliner Senat: Weit hinterm Regenbogen

Die Erwartungen queerer Träger und Clubs an den nächsten Senat sind hoch. Unklar ist, welche Rolle Queerpolitik in den Koalitionsverhandlungen spielt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. November 2021

» FR: Römerberggespräche in Frankfurt zum Gendern und zur Sprache – Abrüsten und sich locker machen

Die 50. Römerberggespräche beschäftigen sich mit "Sprache. Macht. Gerechtigkeit".

» euronews: Dieser Baptistenpfarrer kämpft für LGBT-Rechte im konservativen Georgien

"Hunderte von Millionen von Menschen werden als LGBT geboren. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der einen einzigen Menschen ohne das Recht, zu lieben und geliebt zu werden, erschaffen würde".

» Abendzeitung: 50 Jahre homosexuelle Emanzipation in München

Vor 50 Jahren wurde die Homosexuelle Aktionsgruppe München (HAM) gegründet. Gefeiert wurde das Jubiläum am Sonntag in der Deutschen Eiche.

07. November 2021

» 20 Minuten: Von Hetero über Bi zu Homo – Wie queer bist du?

Sexualforscher Alfred Kinsey hat eine Skala entworfen, mit der sich die sexuelle Orientierung eines Menschen einordnen lässt. Mach unseren Test und finde heraus, wo du gemäss dieser Auflistung bist.

» taz zu Kathleen Stock: Nicht das Ende der Debatte

Die Schriften der Philosophin Kathleen Stock schüren Vorurteile gegen trans Menschen. Doch sie als Feindin zu stilisieren, ist sinnlos.

» blue News spricht mit Psychologin über Heteronormen: "Schwule sind häufiger betroffen als Lesben"

Trotz Ehe für alle werden Homosexuelle in der Schweiz noch immer diskriminiert. Eine neue Studie zeigt, wie sich diese Stigmatisierung auf die Beziehungen von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen auswirkt. blue News hat mit Studienleiterin Nathalie Meuwly von der Universität Freiburg gesprochen. S.a.: Hetero-Normen belasten lesbisch-schwule Paare (03.11.2021)

06. November 2021

» Frankfurter Rundschau: Jan Böhmermann macht Musical – Queer gedacht, weiß gemacht

Ein ganzes ZDF Magazin Royale als Musical kann Spaß machen, solange es nicht zu relevant sein will. Denn dann wird deutlich, dass die Diversität fehlt. Die TV-Kritik.

» FuPa: Hetzjagd auf homosexuelle Sportler? Josh Cavallo hat es widerlegt! Ein Aber bleibt

hristoph Hertzsch spielt im Team München. Er freut sich über die Reaktionen auf das Outing des Fußballers Josh Cavallo. Stößt jedoch auf ein Aber. Ein Gast-Kommentar.

» Tiroler Tageszeitung: Tanzen für gleichgeschlechtliche Paare – demnächst auch in Österreich

Frau tanzt mit Frau, Mann mit Mann – in England sind gleichgeschlechtliche Paare ("Equality-TänzerInnen") bereits gleichgestellt. Abgesehen von den eigenen Turnieren ("Equality-Turniere") dürfen sie inzwischen an den herkömmlichen wie etwa beim Blackpool Festival (das Wimbledon des Tanzsports) teilnehmen. Österreich zieht nun nach, als ein Vorreiter im deutschsprachigen Raum.

» BR24: Ehrenmedaille für Chef der Münchner "Schwuhplattler"

Der Gründer der Münchner "Schwuhplattler", Sepp Stückl, bekommt die Ehrenmedaille für Verdienste um die Volkskultur in München. Er sei ein lebendiger Beweis für die viel beschworene "Liberalitas Bavariae", heißt es im Rathaus der Landeshauptstadt.

» BR.de: Wie ist es, jüdisch und queer zu sein?

Nicoleta Mena ist jüdisch und queer. Diese Kombi bedeutet oft: Antisemitismus von einer Seite und Homo- und Transfeindlichkeit von der anderen Seite. Deswegen engagiert sich Nicoleta bei der Initiative Keshet. Sie setzt sich für die jüdische LGBTQ-Community in Deutschland ein. Wir haben Sie gefragt, was für Erfahrungen sie damit macht.

» NDR: Outing im Klassenzimmer – "Queer Teachers" in Braunschweig

Während viele queere Menschen noch Sorge vor dem Coming-out haben, will eine Gruppe von queeren Lehrerinnen und Lehrern in Braunschweig für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen.

» RND: Schwuler TV-Star sagt Besuch in Simbabwe wegen homophober Proteste ab

Somizi Mhlongo ist ein TV-Star in Südafrika. In Simbabwe sollte er eigentlich einen Auftritt in einem angesagten Restaurant haben. Doch wegen homophober Proteste sagt er die Reise ab und richtet sich an die Öffentlichkeit.

» Deutschlandfunk aus Spanien: Künstliche Befruchtung nun auch bei alleinstehenden Frauen, lesbischen Frauen und Transmenschen kostenfrei

In Spanien ist die künstliche Befruchtung künftig auch für alleinstehende Frauen, lesbische Frauen sowie für bi- oder transsexuelle Menschen kostenfrei. Gesundheitsministerin Dias unterzeichnete im Beisein von Aktivistinnen ein entsprechendes Gesetz.

» Blick: Jetzt soll die Eizellenspende erlaubt werden

Die Samenspende für lesbische Ehepaare ist ab nächstem Jahr erlaubt. Nun nimmt auch die Legalisierung der Eizellenspende die erste Hürde.

» Nollendorfblog: Impfskepsis und Homophobie – Warum mehr Aufklärung (fast) nichts bringt

Wir haben ein Aufklärungsproblem. Aber nicht in dem Sinne, dass es an Aufklärung fehlt. Sondern, dass Aufklärung im Prinzip egal ist.

» nd über Wahn gegen trans Frauen in England: Die Akolythin der Schatten

Um einen Artikel auf der Webseite der BBC ist ein weiterer Transgender-Kulturkampf entbrannt. Das Werk aus der Ecke der "Gender Critical"-Bewegung kommt nicht nur mit haltlosem Zahlenmaterial daher.

04. November 2021

» Amal, Hamburg!: Allah hat mir geschenkt, dass ich schwul bin!

Es ist eines von den Videos, von denen wir schon vorher wissen, dass wir viele negative (also extrem negative) Nachrichten bekommen und auch zahlreiche Leser*innen verlieren

» SWR: Claudia Halder verliebt sich in Gabriel Hofmann, der als Frau geboren wurde

Gabriel Hofmann ist transsexuell. Mit über 40 Jahren entschließt er sich zu einer Geschlechtsangleichung. In dieser Zeit lernt er Claudia Halder kennen und lieben. Für beide ein großes Wagnis. Gabriel ist mitten in seiner Hormontherapie und für ihn steht die Welt Kopf. Claudia stärkt ihn und hält ihm den Rücken frei. Ein großer Schritt für beide. Im Landesschau Studio erzählt das Paar, wie sie ihre Angst überwinden konnten, zu ihrer Liebe zu stehen und wie sie Vorurteilen heute begegnen.