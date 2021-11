Ausgewählter Artikel:

» (09.11.2021) Arena-Info aus Castelló: Gesichtsmasken gegen die "LGTB"-Phobie in den Schulen

Das Rathaus in Castelló d'Empúries hat heute 950 Gesichtsmasken an die Schüler aller Schulen in Castelló und Empuriabrava verteilt, die sich gegen die sogenannte "LGTB"-Phobie richten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. November 2021

» Saarbrücker Zeitung: Warum diese Autorin am liebsten über homosexuelle, bisexuelle oder Transgender-Figuren schreibt

Saarländische Schülerinnen und Schüler zeichnen Moira Frank für ihren Roman Nachtschwärmer aus. Im SZ-Gespräch erklärt die junge Autorin, warum sie es so wichtig findet, dass in Jugendliteratur auch Figuren auftreten, die homosexuell, bisexuell oder transgender sind so sind wie sie selbst.

08. November 2021

» Tagesspiegel: Der schwere Weg Italiens zu mehr Rechten für queere Menschen

Ein Antidiskriminierungsgesetz ist im italienischen Senat erst einmal gestoppt worden. Doch der Kampf um gleiche Rechte für queere Personen geht weiter.

» taz über Buch über Verschwörungserzählungen: Hitler in Frauenkleidern in Dublin

Außerhalb rationaler Diskruse: Der Historiker Richard J. Evans hat Wesen und Inhalt von NS-Verschwörungstheorien untersucht.

» FAZ interviewt Saoirse Ronan: "Ich bin kein Fan davon, wie Sex in den meisten Filmen inszeniert wird"

Saoirse Ronan spielt im Kostümdrama "Ammonite" an der Seite von Kate Winslet. Im Interview erzählt sie, wie sie gemeinsam beim Drehen intime Szenen gestalteten und was sie an historischen Stoffen reizt.

» Business Insider über Adidas: Der Sportartikelhersteller will Daten über Ethnizität, Geschlecht & sexuelle Orientierung der Mitarbeiter abfragen

Adidas will mehr für die Diversität im Konzern tun – und dafür persönliche Daten der Mitarbeiter abfragen, sagte Personalvorständin Rajkumar.

» FR: Römerberggespräche in Frankfurt zum Gendern und zur Sprache – Abrüsten und sich locker machen

Die 50. Römerberggespräche beschäftigen sich mit "Sprache. Macht. Gerechtigkeit".

» euronews: Dieser Baptistenpfarrer kämpft für LGBT-Rechte im konservativen Georgien

"Hunderte von Millionen von Menschen werden als LGBT geboren. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der einen einzigen Menschen ohne das Recht, zu lieben und geliebt zu werden, erschaffen würde".

» Abendzeitung: 50 Jahre homosexuelle Emanzipation in München

Vor 50 Jahren wurde die Homosexuelle Aktionsgruppe München (HAM) gegründet. Gefeiert wurde das Jubiläum am Sonntag in der Deutschen Eiche.

» taz über queere Forderungen an den nächsten Berliner Senat: Weit hinterm Regenbogen

Die Erwartungen queerer Träger und Clubs an den nächsten Senat sind hoch. Unklar ist, welche Rolle Queerpolitik in den Koalitionsverhandlungen spielt.

07. November 2021

» 20 Minuten: Von Hetero über Bi zu Homo – Wie queer bist du?

Sexualforscher Alfred Kinsey hat eine Skala entworfen, mit der sich die sexuelle Orientierung eines Menschen einordnen lässt. Mach unseren Test und finde heraus, wo du gemäss dieser Auflistung bist.

» taz zu Kathleen Stock: Nicht das Ende der Debatte

Die Schriften der Philosophin Kathleen Stock schüren Vorurteile gegen trans Menschen. Doch sie als Feindin zu stilisieren, ist sinnlos.

» blue News spricht mit Psychologin über Heteronormen: "Schwule sind häufiger betroffen als Lesben"

Trotz Ehe für alle werden Homosexuelle in der Schweiz noch immer diskriminiert. Eine neue Studie zeigt, wie sich diese Stigmatisierung auf die Beziehungen von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen auswirkt. blue News hat mit Studienleiterin Nathalie Meuwly von der Universität Freiburg gesprochen. S.a.: Hetero-Normen belasten lesbisch-schwule Paare (03.11.2021)

06. November 2021

» Frankfurter Rundschau: Jan Böhmermann macht Musical – Queer gedacht, weiß gemacht

Ein ganzes ZDF Magazin Royale als Musical kann Spaß machen, solange es nicht zu relevant sein will. Denn dann wird deutlich, dass die Diversität fehlt. Die TV-Kritik.

» FuPa: Hetzjagd auf homosexuelle Sportler? Josh Cavallo hat es widerlegt! Ein Aber bleibt

hristoph Hertzsch spielt im Team München. Er freut sich über die Reaktionen auf das Outing des Fußballers Josh Cavallo. Stößt jedoch auf ein Aber. Ein Gast-Kommentar.

» Tiroler Tageszeitung: Tanzen für gleichgeschlechtliche Paare – demnächst auch in Österreich

Frau tanzt mit Frau, Mann mit Mann – in England sind gleichgeschlechtliche Paare ("Equality-TänzerInnen") bereits gleichgestellt. Abgesehen von den eigenen Turnieren ("Equality-Turniere") dürfen sie inzwischen an den herkömmlichen wie etwa beim Blackpool Festival (das Wimbledon des Tanzsports) teilnehmen. Österreich zieht nun nach, als ein Vorreiter im deutschsprachigen Raum.

» BR24: Ehrenmedaille für Chef der Münchner "Schwuhplattler"

Der Gründer der Münchner "Schwuhplattler", Sepp Stückl, bekommt die Ehrenmedaille für Verdienste um die Volkskultur in München. Er sei ein lebendiger Beweis für die viel beschworene "Liberalitas Bavariae", heißt es im Rathaus der Landeshauptstadt.

» BR.de: Wie ist es, jüdisch und queer zu sein?

Nicoleta Mena ist jüdisch und queer. Diese Kombi bedeutet oft: Antisemitismus von einer Seite und Homo- und Transfeindlichkeit von der anderen Seite. Deswegen engagiert sich Nicoleta bei der Initiative Keshet. Sie setzt sich für die jüdische LGBTQ-Community in Deutschland ein. Wir haben Sie gefragt, was für Erfahrungen sie damit macht.

» NDR: Outing im Klassenzimmer – "Queer Teachers" in Braunschweig

Während viele queere Menschen noch Sorge vor dem Coming-out haben, will eine Gruppe von queeren Lehrerinnen und Lehrern in Braunschweig für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen.

» RND: Schwuler TV-Star sagt Besuch in Simbabwe wegen homophober Proteste ab

Somizi Mhlongo ist ein TV-Star in Südafrika. In Simbabwe sollte er eigentlich einen Auftritt in einem angesagten Restaurant haben. Doch wegen homophober Proteste sagt er die Reise ab und richtet sich an die Öffentlichkeit.