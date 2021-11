Ausgewählter Artikel:

» (13.11.2021) Netflix Podcast: Minh-Khai Phan-This besondere Empfehlung – Queer Eye

In der aktuellen Episode des Podcasts Netflixwoche stellt Moderatorin, Schauspielerin und Podcasterin Minh-Khai Phan-Thi ihr Guilty Pleasure vor: die Makeover-Serie Queer Eye.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. November 2021

» stern: Fast 90 Prozent der Straftaten gegen Homosexuelle werden nicht bei der Polizei gemeldet – das muss sich ändern!

2020 gab es 782 Straftaten gegenüber der LGBTQ-Community. Die Dunkelziffer ist hoch. Es muss sich grundsätzlich etwas ändern, damit sich die Lage bessern kann.

12. November 2021

» BR24 über Goncourt-Preisträger Sarr: Shitstorm wegen Homosexualität

Er bekam vor einer Woche den wichtigsten französischsprachigen Literaturpreis, doch in seiner Heimat Senegal ist der Jubel schnell verebbt: Inzwischen wird Sarr vorgeworfen, Homosexuelle "zu verteidigen", deshalb seien Glückwünsche "zurückzuziehen".

» Extra Tipp: "Euch müsste man die Hände abhacken" – Auswanderer Sven Florijan übel beschimpft und bedroht

Schock für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sven Florijan und seinen Ehemann Sebi: Das Paar wurde auf offener Straße homophob beleidigt. Man müsse ihnen "die Hände abhacken", drohte ihnen ein Passant. Der Schreck sitzt tief.

» Nau: Erleichtertes Asyl für Frauen, Mädchen und LGBTQIA+-Personen

Die Feministasylum-Koalition von der EU-Kommission und den Schengenstaaten fordert einen erleichterten Asylantrag für Frauen, Mädchen und LGBTQIA+-Personen.

» Badische Neueste Nachrichten: Projekt "Queer Space" der Aidshilfe in Pforzheim fehlt finanzielle Unterstützung

Queere Jugendliche kämpfen oft mit psychischen Problemen. Für sie gibt es in Pforzheim ein Beratungsangebot der Aidshilfe. Doch diesem droht das Aus.

11. November 2021

» TAG24: Paar heiratet, obwohl Mann homosexuell ist – Ihr Sex-Leben genießen beide trotzdem

Die Ehe eines Paares aus den USA ist ungewöhnlich, aber dennoch funktioniert sie.

» Metal Hammer: Mastodon entschuldigen sich für homophobe Bemerkung von Brent Hinds

Mastodon-Gitarrist Brent Hinds hatte in einem Interview gesagt, er habe es "schwul" gefunden, als Support für Disturbed zu spielen.

» evangelisch.de: Schuldbekenntnis der EKD gegenüber Homosexuellen?

Annette Kurschus spricht bei ihrer Wahl zur EKD-Ratsvorsitzenden von Schuld und Versöhnung. Wird die EKD mit ihr an der Spitze ein öffentliches Schuldbekenntnis gegenüber schwulen Männern, lesbischen Frauen, Queers und Transgender ablegen?

» evangelisch.de: Queer, Christ – öffentlich!

Wie öffentlich bin ich als Queer in Kirche und Gesellschaft, wie öffentlich als Christ:in in der queeren Szene? Erkenntnisse aus der Jahrestagung der AG Schwule Theologie e.V.

10. November 2021

» Übermedien: Die Professorin und der Mob – Wenn Medien vor lauter Empörung nicht mehr den Konflikt erklären

Die Philosophin Kathleen Stock ist nach Auseinandersetzungen mit transgender Aktivist:innen von ihrem Posten zurückgetreten. Ist das nur ein weiteres Beispiel für die Bedrohung akademischer Freiheit durch Cancel Culture?

» BR Podcast: Warum sind wir queer? – das sagt die Wissenschaft

Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum manche Menschen queer sind und andere nicht? Auch die Wissenschaft von Biologie bis Medizin hat sich darüber schon den Kopf zerbrochen. Wir finden heute heraus, welche zum Teil wilden Theorien es über die Entstehung von Homosexualität und Co. gibt und ob wir überhaupt eine Antwort darauf brauchen.

09. November 2021

» Prisma spricht mit Stephanie Kuhnen über "Princess Charming": Wie das Format bei der lesbisch-queeren Community ankommt

"Princess Charming" ist die weltweit erste lesbische Datingshow. Doch wie kommt das Format eigentlich bei der lesbisch-queeren Community an? Wir haben nachgefragt?

» taz über Prozess in Polen: Die farbenfrohe Madonna

Ab Mittwoch stehen in Polen drei Frauen vor Gericht. Ihr Vergehen: Sie haben der Schwarzen Madonna von Tschenstochau einen Regenbogen umgehängt.

» Saarbrücker Zeitung: Warum diese Autorin am liebsten über homosexuelle, bisexuelle oder Transgender-Figuren schreibt

Saarländische Schülerinnen und Schüler zeichnen Moira Frank für ihren Roman Nachtschwärmer aus. Im SZ-Gespräch erklärt die junge Autorin, warum sie es so wichtig findet, dass in Jugendliteratur auch Figuren auftreten, die homosexuell, bisexuell oder transgender sind so sind wie sie selbst.

» Arena-Info aus Castelló: Gesichtsmasken gegen die "LGTB"-Phobie in den Schulen

Das Rathaus in Castelló d'Empúries hat heute 950 Gesichtsmasken an die Schüler aller Schulen in Castelló und Empuriabrava verteilt, die sich gegen die sogenannte "LGTB"-Phobie richten.

08. November 2021

» Tagesspiegel: Der schwere Weg Italiens zu mehr Rechten für queere Menschen

Ein Antidiskriminierungsgesetz ist im italienischen Senat erst einmal gestoppt worden. Doch der Kampf um gleiche Rechte für queere Personen geht weiter.

» taz über Buch über Verschwörungserzählungen: Hitler in Frauenkleidern in Dublin

Außerhalb rationaler Diskruse: Der Historiker Richard J. Evans hat Wesen und Inhalt von NS-Verschwörungstheorien untersucht.

» FAZ interviewt Saoirse Ronan: "Ich bin kein Fan davon, wie Sex in den meisten Filmen inszeniert wird"

Saoirse Ronan spielt im Kostümdrama "Ammonite" an der Seite von Kate Winslet. Im Interview erzählt sie, wie sie gemeinsam beim Drehen intime Szenen gestalteten und was sie an historischen Stoffen reizt.

» Business Insider über Adidas: Der Sportartikelhersteller will Daten über Ethnizität, Geschlecht & sexuelle Orientierung der Mitarbeiter abfragen

Adidas will mehr für die Diversität im Konzern tun – und dafür persönliche Daten der Mitarbeiter abfragen, sagte Personalvorständin Rajkumar.