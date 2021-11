Ausgewählter Artikel:

» (17.11.2021) 20 Minuten über Influencer Steven Epprecht: "Mein Freund hat mich in meinem Coming-out bestärkt"

Vor knapp drei Monaten hat Steven Epprecht nach vielen Jahren in der Öffentlichkeit verkündet: "Ich bin schwul und stolz darauf." Nun ist er glücklich verliebt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. November 2021

» Die Presse: Irland muss diskriminierende Schulbücher streichen

Unterrichtsmaterialien zur Aufklärung enthielten in Irland bis vor kurzem noch misogyne, rassistische und homophobe Inhalte. Das irische Bildungsministerium hat dem öffentlichen Druck nun nachgegeben und die veralteten Inhalte entfernt.

» 20 Minuten über Influencer Steven Epprecht: "Mein Freund hat mich in meinem Coming-out bestärkt"

Vor knapp drei Monaten hat Steven Epprecht nach vielen Jahren in der Öffentlichkeit verkündet: "Ich bin schwul und stolz darauf." Nun ist er glücklich verliebt.

» BR Podcast: Eure liebsten queeren Bücher

Wir stöbern mit euch heute in queeren Büchern auf der Suche nach den schönsten Geschichten von und mit der Alle Buchstaben-Community. Außerdem verraten wir euch, wo ihr queere Literatur finden könnt – und wollen von einer Bücherexpertin wissen, warum es immer noch so wenig queere Bücher gibt.

» BR: Transgender – Im falschen Körper geboren

Über 60 Jahre lang verdrängt Margrit ihren sehnlichsten Wunsch, ein Mann zu sein. Nur im Fasching kann sie ihre Sehnsucht ausleben. Erst als Margrit Claudia kennenlernt, entscheidet sie sich für ein Coming-out: Aus Margrit wird Bruno. Sehen statt Hören hat Bruno ein halbes Jahr begleitet – auf dem Weg vom Frau-Sein zum Mann-Sein.

» Focus-Interview: Gender-Shitstorm überrollte Petra Gerster – "Mit so viel Wut hatte ich nicht gerechnet"

Petra Gerster hatte im März dieses Jahres in den ´heute´-Nachrichten mit dem Gendern begonne, es brach ein regelrechter Shitstorm über sie herein. Im Interview verrät die mittlerweile in den Ruhestand gegangene Ex-Moderatorin, wie sehr sie die Reaktionen getroffen haben.

16. November 2021

» RP Online: Wie tolerant ist Hückelhoven?

Bald flattert den Bürgern Post ins Haus: Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe möchte mit einer Umfrage Erfahrungswerte einholen. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen entworfen, der in den kommenden Wochen auf unterschiedlichen Wegen zu den Hückelhovenern kommen soll.

15. November 2021

» sportschau: BFV unterstützt sexuelle Vielfalt auf dem Fußballplatz

Der Berliner Fußballverband sorgt mit der Geschlechtskategorie "Divers" auf seinem Spielantrag dafür, dass intersexuelle und transsexuelle Menschen nicht mehr ausgeschlossen werden. Nun soll auch der DFB nachziehen.

» Deutschlandfunk über Studie zu queeren Sportlerinnen: "Heutzutage ist es Homophobie, die nicht akzeptabel ist"

Die Angst vor dem Coming Out – für viele schwule Profi-Sportler war das in der Vergangenheit der Hauptgrund, die eigene sexuelle Orientierung geheim zu halten. Doch eine US-Studie hat ergeben, dass dies unbegründet ist. Ein Coming Out sei heutzutage einfach "kein großes Ding mehr", sagte Studienleiter Eric Anderson im Dlf.

14. November 2021

» taz über Jemek Jemovit: Der queere Sozialist

Der Musiker Jemek Jemovit hat die Figur eines polnischen David Bowie erschaffen. Der Grund: die LGBTQ-Feindlichkeit im heutigen Polen.

» Bravo klärt auf: Sexuelle Orientierung – Was das bedeutet!

Sexuelle Orientierung was ist homo-, bi-, oder pansexuell? Wir erklären dir diesen facettenreichen Begriff!

» RND: Tränen bei "Princess Charming" – Actiondate endet im Krankenhaus

So hatte sich Princess Irina das Kennen­lernen nicht vorgestellt: In Folge vier nahm die lesbi­sche Partne­rinnen­suche bei Prin­cess Char­ming eine drama­­tische Wendung. Denn was als lustiges Date geplant war, endete für eine Kandi­datin schmerz­haft ...

» RTL: Schwanger von Nicolas Puschmann? So cool reagiert Moderatorin Lola Weippert

So cool wie Lola Weippert gehen nicht viel mit Schwangerschaftsgerüchten um.

» VICE: Vom Fetisch, sich für anonymen Sex in der eigenen Wohnung überraschen zu lassen

Drei schwule Männer erzählen, warum sie für ihre Sexpartner die Wohnungstür nur anlehnen und mit Augenbinde direkt auf dem Bett warten.

13. November 2021

» Netflix Podcast: Minh-Khai Phan-This besondere Empfehlung – Queer Eye

In der aktuellen Episode des Podcasts Netflixwoche stellt Moderatorin, Schauspielerin und Podcasterin Minh-Khai Phan-Thi ihr Guilty Pleasure vor: die Makeover-Serie Queer Eye.

» stern: Fast 90 Prozent der Straftaten gegen Homosexuelle werden nicht bei der Polizei gemeldet – das muss sich ändern!

2020 gab es 782 Straftaten gegenüber der LGBTQ-Community. Die Dunkelziffer ist hoch. Es muss sich grundsätzlich etwas ändern, damit sich die Lage bessern kann.

12. November 2021

» BR24 über Goncourt-Preisträger Sarr: Shitstorm wegen Homosexualität

Er bekam vor einer Woche den wichtigsten französischsprachigen Literaturpreis, doch in seiner Heimat Senegal ist der Jubel schnell verebbt: Inzwischen wird Sarr vorgeworfen, Homosexuelle "zu verteidigen", deshalb seien Glückwünsche "zurückzuziehen".

» Extra Tipp: "Euch müsste man die Hände abhacken" – Auswanderer Sven Florijan übel beschimpft und bedroht

Schock für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sven Florijan und seinen Ehemann Sebi: Das Paar wurde auf offener Straße homophob beleidigt. Man müsse ihnen "die Hände abhacken", drohte ihnen ein Passant. Der Schreck sitzt tief.

» Nau: Erleichtertes Asyl für Frauen, Mädchen und LGBTQIA+-Personen

Die Feministasylum-Koalition von der EU-Kommission und den Schengenstaaten fordert einen erleichterten Asylantrag für Frauen, Mädchen und LGBTQIA+-Personen.

» Badische Neueste Nachrichten: Projekt "Queer Space" der Aidshilfe in Pforzheim fehlt finanzielle Unterstützung

Queere Jugendliche kämpfen oft mit psychischen Problemen. Für sie gibt es in Pforzheim ein Beratungsangebot der Aidshilfe. Doch diesem droht das Aus.

11. November 2021

» TAG24: Paar heiratet, obwohl Mann homosexuell ist – Ihr Sex-Leben genießen beide trotzdem

Die Ehe eines Paares aus den USA ist ungewöhnlich, aber dennoch funktioniert sie.