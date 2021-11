Ausgewählter Artikel:

» (20.11.2021) addn: Queer in Ostdeutschland? Warum wir eine queere Antifa dringender brauchen denn je

Kommentar/Debattenbeitrag von Hélène Distel unterstützt von Jaa Grünewald

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. November 2021

19. November 2021

» Tages-Anzeiger: Folge des Ja zur "Ehe für alle" – Vaterschaftsurlaub soll künftig für alle Eltern gelten

Nach dem Ja zur "Ehe für alle" soll der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub für alle Eltern und damit auch für Frauenpaare zur Anwendung kommen.

» amerika21: Hunderttausende Menschen beim 30. "Marcha del Orgullo" in Argentinien

Nach einem Jahr Pause aufgrund der Corona-Pandemie haben nach Angaben der Organisator:innen mehr als 800.000 LGBT+-Personen, Verbündete, sowie Bewegungen für sexuelle Vielfalt am 30. Marcha de Orgullo in Argentiniens Hauptstadt teilgenommen.

» Queeres Netzwerk NRW: Neue Kriterien zur Vergabe der Kompassnadel beschlossen

Mit seiner Auszeichnung "die Kompassnadel" ehrt das Queere Netzwerk seit zwanzig Jahren Personen und Organisationen, die sich um die LSBTIAQ*-Communities verdient gemacht haben. Der früher auch als "schwuler Oskar" bezeichnete Preis ist damit eine der bedeutendsten queeren Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

» Badische Zeitung: Denzlinger Schler bilden Regenbogen als ein Zeichen für Toleranz

Ein sichtbares Zeichen fr Toleranz haben mehrere hundert Schler der Ruth-Cohn-Verbundschule in Denzlingen am Dienstag, dem internationalen Tag der Toleranz, gesetzt: mit einem Regenbogen.

18. November 2021

» bzbasel: Breitensport Fussball? Nicht für Schwule

In seiner neuen Kolumne schreibt der 18-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» FAZ über Gender-Debatte in Frankreich: Diskussion um geschlechtsneutrales Pronomen "iel"

Die Debatte um inklusive Sprache in Frankreich ist wieder entfacht, nachdem ein bekanntes Nachschlagewerk ein geschlechtsneutrales Personalpronomen aufgenommen hat.

» NDR-Lesung: Der Fall Linck – Queer im 18. Jahrhundert

Vor 300 Jahren, am 8. November 1721, wurde Catharina Margaretha Linck auf dem Halberstädter Marktplatz mit dem Schwert hingerichtet. Als sie mit 34 Jahren starb, hatte sie ein höchst abenteuerliches Leben hinter sich.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Sexuelle Vielfalt – Wie sich die Brühler Gesamtschule gegen Diskriminierung einsetzt

Wir erklären, wie die Brühler Gesamtschule mit ihrer Initiative für sexuelle Vielfalt einen Preis gewinnen konnte.

» taz: Öffentlicher Suizid einer trans* ­Frau – Von der Welt nicht akzeptiert

Im September verbrannte sich die trans* Frau Ella N. am Berliner Alexanderplatz in aller Öffentlichkeit. Freunde wollen an ihre Geschichte erinnern.

17. November 2021

» watson: "Müssen nach der WM mit Konsequenzen rechnen" – So steht es um die Rechte der LGBTQIA+-Community in Katar

"Katar geht nicht nur Schwule und Lesben etwas an, Katar stellt uns alle vor die Frage, für welchen Preis sind wir bereit unsere Haltung zu verkaufen", sagt Alfonso Pantisano vom LSVD.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt "Große Freiheit"-Regisseur: "Der Nährboden der Homophobie ist immer noch groß"

Ein Strafgesetz brachte bis weit in die Nachkriegszeit hinein Homosexuelle ins Gefängnis. Der Film "Große Freiheit" erzählt davon. Die Gesellschaft sei heute zwar diverser, sagt Regisseur Sebastian Meise, aber noch immer sei ein Outing nicht einfach.

» Die Presse: Irland muss diskriminierende Schulbücher streichen

Unterrichtsmaterialien zur Aufklärung enthielten in Irland bis vor kurzem noch misogyne, rassistische und homophobe Inhalte. Das irische Bildungsministerium hat dem öffentlichen Druck nun nachgegeben und die veralteten Inhalte entfernt.

» 20 Minuten über Influencer Steven Epprecht: "Mein Freund hat mich in meinem Coming-out bestärkt"

Vor knapp drei Monaten hat Steven Epprecht nach vielen Jahren in der Öffentlichkeit verkündet: "Ich bin schwul und stolz darauf." Nun ist er glücklich verliebt.

» BR Podcast: Eure liebsten queeren Bücher

Wir stöbern mit euch heute in queeren Büchern auf der Suche nach den schönsten Geschichten von und mit der Alle Buchstaben-Community. Außerdem verraten wir euch, wo ihr queere Literatur finden könnt – und wollen von einer Bücherexpertin wissen, warum es immer noch so wenig queere Bücher gibt.

» BR: Transgender – Im falschen Körper geboren

Über 60 Jahre lang verdrängt Margrit ihren sehnlichsten Wunsch, ein Mann zu sein. Nur im Fasching kann sie ihre Sehnsucht ausleben. Erst als Margrit Claudia kennenlernt, entscheidet sie sich für ein Coming-out: Aus Margrit wird Bruno. Sehen statt Hören hat Bruno ein halbes Jahr begleitet – auf dem Weg vom Frau-Sein zum Mann-Sein.

» Focus-Interview: Gender-Shitstorm überrollte Petra Gerster – "Mit so viel Wut hatte ich nicht gerechnet"

Petra Gerster hatte im März dieses Jahres in den ´heute´-Nachrichten mit dem Gendern begonne, es brach ein regelrechter Shitstorm über sie herein. Im Interview verrät die mittlerweile in den Ruhestand gegangene Ex-Moderatorin, wie sehr sie die Reaktionen getroffen haben.

16. November 2021

» RP Online: Wie tolerant ist Hückelhoven?

Bald flattert den Bürgern Post ins Haus: Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe möchte mit einer Umfrage Erfahrungswerte einholen. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen entworfen, der in den kommenden Wochen auf unterschiedlichen Wegen zu den Hückelhovenern kommen soll.

15. November 2021

» sportschau: BFV unterstützt sexuelle Vielfalt auf dem Fußballplatz

Der Berliner Fußballverband sorgt mit der Geschlechtskategorie "Divers" auf seinem Spielantrag dafür, dass intersexuelle und transsexuelle Menschen nicht mehr ausgeschlossen werden. Nun soll auch der DFB nachziehen.

» Deutschlandfunk über Studie zu queeren Sportlerinnen: "Heutzutage ist es Homophobie, die nicht akzeptabel ist"

Die Angst vor dem Coming Out – für viele schwule Profi-Sportler war das in der Vergangenheit der Hauptgrund, die eigene sexuelle Orientierung geheim zu halten. Doch eine US-Studie hat ergeben, dass dies unbegründet ist. Ein Coming Out sei heutzutage einfach "kein großes Ding mehr", sagte Studienleiter Eric Anderson im Dlf.