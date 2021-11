Ausgewählter Artikel:

» (22.11.2021) TAG24: Jeden Tag Morddrohungen – TikTok-Blondine Miss Colleen Jordan startet Aufruf an Fans

Ihr öffentlich ausgetragener Konflikt mit dem YouTuber CanBroke brachte die TikTok-Influencerin Miss Colleen Jordan aus Hessen schon mehrfach in die Schlagzeilen. Am Sonntag wandte sich die junge Frau erneut in dieser Angelegenheit mit einem Video an ihre Fans und Unterstützer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. November 2021

» SWR2: Gott, Glaube und LGBT – Sexualität und Religion

Zu einer aufgeklärten Gesellschaft gehört es, die sexuelle Orientierung der Mitglieder zu respektieren. Auch, wenn sie von heterosexuellen und zweigeschlechtlichen Normen abweicht. Doch es gibt immer noch Vorbehalte und Ressentiments, besonders in Religionsgemeinschaften. Wenn sich Gläubige als homo-, bi- oder intersexuell, transgender oder queer outen, bekommen die meisten Ablehnung zu spüren. Im schlimmsten Fall droht der Ausschluss aus der Gemeinde. Trotz dieser Erfahrungen gelingt es immer mehr jungen Christen, Musliminnen und Juden, LGBT und Glauben in Einklang zu bringen.

» Metal Hammer: Judas Priest wussten schon immer, dass Rob Halford schwul ist

Ex-Judas Priest-Gitarrist K.K. Downing hat in einem aktuellen Interview verraten, dass der Band glasklar war, dass Rob Halford vom anderen Ufer ist.

» TAG24: "Boys oder Girls?" – Katja Krasavice verrät, worauf sie wirklich steht!

Offen und ehrlich – so kennt man Katja Krasavice (25), auch wenn es um das Thema Sexualität geht. Dabei macht die Sängerin auch um ihre eigene sexuelle Orientierung kein Geheimnis. So stellte sie kürzlich klar: "Ich bin, seitdem ich denken kann, bi". Nun hat die 25-Jährige außerdem verraten, worauf sie bei Männern und Frauen im Einzelnen steht.

» der Freitag über Gesetz gegen Queerfeindlichkeit in Italien: Zwei Jahre Arbeit für die Tonne

Nirgendwo in der EU gibt es so viele transfeindliche Morde wie in Italien. Erst kürzlich ist ein Gesetz gegen die Diskriminierung queerer Personen gescheitert – angetrieben von der katholischen Kirche. S.a.: Italienisches Gesetz gegen Homo- und Transphobie im Senat gescheitert (27.10.2021)

» Jungfrau Zeitung: "Höchste Zeit, dass in der Hauptstadt wieder eine Pride stattfindet"

Die BernPride feiert ihr Revival, vor wenigen Tagen fand der Kick-off-Event statt. Nach mehreren Jahren Pause soll nun 2023 der nächste Regenbogen-Event durchgeführt werden. Die letzten Ausgaben fanden in den Jahren 2000 und 2017 statt. Geplant ist ein Demonstrationsumzug durch die Berner Innenstadt, auf dem Bundesplatz soll es Ansprachen und ein kulturelles Rahmenprogramm geben.

» NDR: Pflege-Angebote für Homosexuelle und queere Menschen fehlen

Untersuchungen zeigen, dass sie immer noch häufig Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt sind. Deshalb sind spezielle Angebote wichtig.

» ze.tt über eine queere Beziehung: "Mit Männern wollte ich eigentlich nichts mehr am Hut haben"

Als sie zusammenkamen, galten sie als lesbisches Paar. Dann outete sich Mik als trans Mann. Heute werden die beiden oft als hetero Paar gelesen. Stört sie das?

» B.Z. interviewt Franz Rogowski: "Es gibt viele Dinge, in denen Berlin unangenehm hinterherhinkt"

Als Kind wollte Franz Rogowski (35) Fahrradkurier werden, doch dann wurde er Tänzer und kam so zur Schauspielerei. Wir sprachen mit ihm über Homophobie, Selbstbewusstsein und seine Wahlheimat Berlin.

» taz über Herman Bang: Schwuler Flüchtling der Kaiserzeit

Dänemarks Königin würdigt im Literaturhaus Berlin den Schriftsteller Herman Bang mit einer Gedenktafel. Das Literaturhaus weiß dies kaum zu preisen. S.a.: Berliner Gedenktafel für Herman Bang (15.11.2021)

» taz über Hilfe bei Kinderwunsch für queere Paare: Babys für alle

Bremen legt ein Förderprogramm für Menschen mit Kinderwunsch auf und denkt dabei deutlich inklusiver als die meisten anderen Länder.

20. November 2021

» SRF: "Schwul zu sein im Fussball: Das wollte ich auf keinen Fall"

Der ehemalige Spieler Ouissem Belgacem hat mit seiner Biografie das Thema "Homophobie im Profifussball" neu lanciert.

» n-tv: Willkommen, liebe trans* Menschen!

Es ist Trans Awareness Week. Auf der ganzen Welt sollen trans Personen sichtbarer gemacht und die Gesellschaft für Gewalt und Diskriminierung gegenüber trans Menschen sensibilisiert werden. ntv.de spricht deswegen mit Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* e.V..

» Rolling Stone: Warum Billy Bragg seine Songtexte trans-freundlich machte

Unser moralischer Kompass ist verwirrt, verkündet der Folk-Musiker in einem Meinungstext zu seinen Textänderungen.

» Freie Presse aus Zwickau: Neuer Treff für queere Jugendliche

Mit einem neuen Jugendfreizeitangebot schafft der Alte Gasometer in Zwickau einen Raum für junge Leute, die lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell sind beziehungsweise darüber etwas erfahren wollen.

» Deutschlandfunk Kultur: Warum das Gendern auf dem Land niemand interessiert

Wer auf dem Land lebt und Medien aus der Hauptstadt konsumiert, kommt immer öfter ins Staunen: Da wird erbittert gestritten um Gendersternchen, Veganismus und Pop-up-Fahrradwege. Was hat das mit der Lebenswelt auf dem Dorf zu tun?

» addn: Queer in Ostdeutschland? Warum wir eine queere Antifa dringender brauchen denn je

Kommentar/Debattenbeitrag von Hélène Distel unterstützt von Jaa Grünewald

19. November 2021

» Tages-Anzeiger: Folge des Ja zur "Ehe für alle" – Vaterschaftsurlaub soll künftig für alle Eltern gelten

Nach dem Ja zur "Ehe für alle" soll der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub für alle Eltern und damit auch für Frauenpaare zur Anwendung kommen.

» amerika21: Hunderttausende Menschen beim 30. "Marcha del Orgullo" in Argentinien

Nach einem Jahr Pause aufgrund der Corona-Pandemie haben nach Angaben der Organisator:innen mehr als 800.000 LGBT+-Personen, Verbündete, sowie Bewegungen für sexuelle Vielfalt am 30. Marcha de Orgullo in Argentiniens Hauptstadt teilgenommen.

» Queeres Netzwerk NRW: Neue Kriterien zur Vergabe der Kompassnadel beschlossen

Mit seiner Auszeichnung "die Kompassnadel" ehrt das Queere Netzwerk seit zwanzig Jahren Personen und Organisationen, die sich um die LSBTIAQ*-Communities verdient gemacht haben. Der früher auch als "schwuler Oskar" bezeichnete Preis ist damit eine der bedeutendsten queeren Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.