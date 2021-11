Ausgewählter Artikel:

» (25.11.2021) nordbayern: Angenommen statt anzuecken – Ein Platz für queere Jugendliche

Ein Platz für queere Jugendliche: Im Schwabacher Aurex finden junge Leute aus der Region, die durchs heteronormative Raster fallen, einen Treffpunkt und viel Verständnis.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. November 2021

» Zeit-Podcast mit Luise Pusch und Torsten Schulz: "Gendern ist reaktionär"

Ist Gendern gerecht oder sexistisch? Die Linguistin Luise Pusch und der Schriftsteller Torsten Schulz sind völlig uneins. Im Podcast versuchen Sie, einander zu verstehen.

» katholisch.de: Revolutionär katholisch – Christentum jenseits der Konfessionsgrenzen

Es ist eine kleine Revolution mitten in der Altstadt von Basel: Die Offene Kirche Elisabethen versteht sich als postkonfessionell und sprengt alle kirchlichen Grenzen. Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und Soziales sind hier gleichberechtigt – und sogar Discos oder Boxkämpfe haben ihren Platz.

» Merkur interviewt Schauspielerin Emma Bading: Verbotene Liebe

Das Leben von Polizeischülerin Julia Gerloff gerät völlig aus den Fugen, als sie sich in den geheimnisvollen Nick Limbach verliebt. Nick ist nicht der, als der er sich ausgibt. Julia findet heraus, dass er eine rechtsradikale Vergangenheit hat. Was tun? Emma Bading (23) spielt die Hauptrolle im ZDF-Neo-Sechsteiler Westwall. Ein Gespräch über Neonazis, die Schauspielerei und ihr Outing.

» Samstag ist ein guter Tag: Politik für queere Wohlstandsmenschen? Ein Kommentar zum Koalitionsvertrag

Beim männer*-Magazin sieht man schon "goldene Zeiten" anbrechen und Deutschland als "Regenbogennation". Beim LSVD klopft man sich in gewohnter Weise erst einmal selbst auf die Schultern ("der LSVD hat gute Vorarbeit geleistet").

» Kurier: Ruandische Kirchengemeinde öffnet sich LGBTIQ-Community

In dem Ostafrikanischen Land werden Homosexuelle und Transgender häufig diskriminiert. Eine evangelikale Gemeinde wagt einen mutigen Schritt .

24. November 2021

» derStandard.at: Von Aktivismus bis Voguing – Wie man in Musik und Tanz ein Zuhause findet

Queere Tanzgruppen und Chöre halfen nicht nur in der Aidskrise, Gemeinschaft und Ausdruck zu finden. Die musikalische Geschichte begann schon vor Stonewall

» SWR: Schwule Giraffe, lesbischer Albatros – Sexuelle Varianz bei Tieren

Sex zwischen Männchen, lebenslange Partnerschaften zwischen Weibchen, unterschiedliche Geschlechter: Nichts ist unnormal im Tierreich. Was bedeutet das für die Sexualität von uns Menschen?

23. November 2021

» BR.de: Von Britney bis Küblböck – Warum wir unseren Blick auf die Stars der Nullerjahre überprüfen müssen

Was hast Du über Britney Spears gedacht damals, vor den Dokus? Und was über Daniel Küblböck, den damaligen Deutschland-sucht-den-Superstar-Kandidaten? Es ist Zeit, unseren Blick auf die Stars der Nullerjahre zu überprüfen. Da kann man viel bei lernen über sich selbst, findet unsere Autorin.

» Kurier: Die BRIT Awards werden geschlechtsneutral

Großbritanniens Popmusik-Preise schaffen männliche und weibliche Kategorien für Künstlerinnen und Künstler ab.

» Westfälische Nachrichten: Gedenken an Transgender-Tote

Am Kanonengraben fand am Wochenende eine Veranstaltung im Zuge des Remembrance Day statt. An diesem Tag wird verstorbenen Transgender-Menschen gedacht.

» Aargauer Zeitung über Bericht zur Diskriminierung von Homosexuellen in der Armee: Kontrovers ist nur die Geld-Frage

Verteidigungsministerin Viola Amherd lässt untersuchen, wie Schwule früher in der Armee diskriminiert wurden. Auch eine finanzielle Entschädigung steht im Raum.

» Netzwelt: Sex Education-Schock – Darum könnte Staffel 4 erst 2023 starten

"Sex Education" Staffel 3 erschien erst 20 Monate nach Staffel 2 bei Netflix. Nun müsst ihr womöglich wieder eine ganze Zeit warten, den Staffel 4 soll erst 2023 erschienen. Das ist der Grund!

22. November 2021

» SWR2: Gott, Glaube und LGBT – Sexualität und Religion

Zu einer aufgeklärten Gesellschaft gehört es, die sexuelle Orientierung der Mitglieder zu respektieren. Auch, wenn sie von heterosexuellen und zweigeschlechtlichen Normen abweicht. Doch es gibt immer noch Vorbehalte und Ressentiments, besonders in Religionsgemeinschaften. Wenn sich Gläubige als homo-, bi- oder intersexuell, transgender oder queer outen, bekommen die meisten Ablehnung zu spüren. Im schlimmsten Fall droht der Ausschluss aus der Gemeinde. Trotz dieser Erfahrungen gelingt es immer mehr jungen Christen, Musliminnen und Juden, LGBT und Glauben in Einklang zu bringen.

» Metal Hammer: Judas Priest wussten schon immer, dass Rob Halford schwul ist

Ex-Judas Priest-Gitarrist K.K. Downing hat in einem aktuellen Interview verraten, dass der Band glasklar war, dass Rob Halford vom anderen Ufer ist.

» TAG24: "Boys oder Girls?" – Katja Krasavice verrät, worauf sie wirklich steht!

Offen und ehrlich – so kennt man Katja Krasavice (25), auch wenn es um das Thema Sexualität geht. Dabei macht die Sängerin auch um ihre eigene sexuelle Orientierung kein Geheimnis. So stellte sie kürzlich klar: "Ich bin, seitdem ich denken kann, bi". Nun hat die 25-Jährige außerdem verraten, worauf sie bei Männern und Frauen im Einzelnen steht.

» TAG24: Jeden Tag Morddrohungen – TikTok-Blondine Miss Colleen Jordan startet Aufruf an Fans

Ihr öffentlich ausgetragener Konflikt mit dem YouTuber CanBroke brachte die TikTok-Influencerin Miss Colleen Jordan aus Hessen schon mehrfach in die Schlagzeilen. Am Sonntag wandte sich die junge Frau erneut in dieser Angelegenheit mit einem Video an ihre Fans und Unterstützer.

» der Freitag über Gesetz gegen Queerfeindlichkeit in Italien: Zwei Jahre Arbeit für die Tonne

Nirgendwo in der EU gibt es so viele transfeindliche Morde wie in Italien. Erst kürzlich ist ein Gesetz gegen die Diskriminierung queerer Personen gescheitert – angetrieben von der katholischen Kirche. S.a.: Italienisches Gesetz gegen Homo- und Transphobie im Senat gescheitert (27.10.2021)

» Jungfrau Zeitung: "Höchste Zeit, dass in der Hauptstadt wieder eine Pride stattfindet"

Die BernPride feiert ihr Revival, vor wenigen Tagen fand der Kick-off-Event statt. Nach mehreren Jahren Pause soll nun 2023 der nächste Regenbogen-Event durchgeführt werden. Die letzten Ausgaben fanden in den Jahren 2000 und 2017 statt. Geplant ist ein Demonstrationsumzug durch die Berner Innenstadt, auf dem Bundesplatz soll es Ansprachen und ein kulturelles Rahmenprogramm geben.

» NDR: Pflege-Angebote für Homosexuelle und queere Menschen fehlen

Untersuchungen zeigen, dass sie immer noch häufig Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt sind. Deshalb sind spezielle Angebote wichtig.